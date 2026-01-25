FOTOS | Motociclista fallece tras ser embestido por vehículo en la Troncal del Norte

Un aparatoso accidente de tránsito se registró la tarde del sábado en el sector de la colonia Natividad, en el departamento de Santa Ana, dejando al menos siete personas lesionadas.

De acuerdo con información preliminar, una camioneta se vio involucrada en el percance luego de que su conductor perdiera el control tras ser impactado por otro vehículo, lo que provocó que arrollara a varias personas que se encontraban a un costado de la carretera.

Los heridos fueron atendidos por cuerpos de socorro y trasladados a distintos centros asistenciales. Asimismo, un video difundido en redes sociales muestra el momento del accidente, donde se observa a varias personas intentando ponerse a salvo, aunque algunas fueron alcanzadas por el vehículo.

