Capturan en Guatemala a pandillero salvadoreño

Entre el 1 y el 31 de julio, las autoridades reportaron la captura de al menos 133 personas acusadas de diversos delitos, entre ellos estafas, hurto por medios informáticos, extorsión, homicidios y agrupaciones ilícitas.

Según informó la Fiscalía General de la República (FGR), las detenciones se realizaron en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC) a través de 16 operativos efectuados en distintos puntos del país.

El 31 de julio, la FGR reportó la captura de cinco miembros de la pandilla MS-13 y la intimación de otros 26, todos integrantes del programa Guanacos Littles Cycos, clica Guanacos Littles Cycos. Los detenidos fueron identificados como Cándido Ezequiel González, alias “Canducho”; Luz Albenia López Gómez, alias “Albenia”; José Wilfredo Orellana Domínguez, alias “Wil de los pick-up”; Willian René Vásquez Vásquez, alias “Wilito”; y Carlos Antonio Herrera, alias “Verano”.

De acuerdo con las investigaciones, esta estructura operaba en los distritos de Osicala y Delicias de Concepción, en el municipio de Morazán Sur, y será procesada por el delito de agrupaciones ilícitas.

Ese mismo día, la Fiscalía, junto con la División Central de Investigaciones de la PNC, ejecutó una operación simultánea en varios departamentos del país contra una red que utilizaba medios informáticos para sustraer los ahorros de más de 20 víctimas, con un monto total de $115,000. Se giraron 85 órdenes de captura en municipios de Ahuachapán, Sonsonate, San Miguel, Usulután, La Paz, Cabañas, Cuscatlán, Chalatenango, Santa Ana, La Libertad y San Salvador.

Los imputados enfrentan cargos por agrupaciones ilícitas, acceso indebido a sistemas informáticos, fraude de las comunicaciones agravadas, hurto por medios informáticos y manipulación indebida de tarjetas inteligentes.

En otro hecho, el pasado 8 de julio se detuvo a 27 personas vinculadas a 53 casos de estafa, estafa agravada, apropiación indebida de vehículo automotor, amenazas con agravación especial y lesiones agravadas. Los operativos se realizaron en Ilopango, Nejapa, Ciudad Delgado y Apopa.

Entre los casos destaca una estructura liderada por Raúl Oswaldo Estrada Reyes, que ofertaba vehículos inexistentes o prometía importar automotores del extranjero que nunca llegaban. La red utilizaba redes sociales para atraer víctimas y exigía pagos por adelantado. La FGR cuenta con al menos 17 denuncias contra este grupo.

Las capturas forman parte de las acciones que las autoridades mantienen para combatir el crimen organizado y los delitos informáticos en el país.

