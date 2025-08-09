Nacionales
Más de 130 capturas en julio por estafas, homicidios y delitos informáticos
Entre el 1 y el 31 de julio, las autoridades reportaron la captura de al menos 133 personas acusadas de diversos delitos, entre ellos estafas, hurto por medios informáticos, extorsión, homicidios y agrupaciones ilícitas.
Según informó la Fiscalía General de la República (FGR), las detenciones se realizaron en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC) a través de 16 operativos efectuados en distintos puntos del país.
El 31 de julio, la FGR reportó la captura de cinco miembros de la pandilla MS-13 y la intimación de otros 26, todos integrantes del programa Guanacos Littles Cycos, clica Guanacos Littles Cycos. Los detenidos fueron identificados como Cándido Ezequiel González, alias “Canducho”; Luz Albenia López Gómez, alias “Albenia”; José Wilfredo Orellana Domínguez, alias “Wil de los pick-up”; Willian René Vásquez Vásquez, alias “Wilito”; y Carlos Antonio Herrera, alias “Verano”.
De acuerdo con las investigaciones, esta estructura operaba en los distritos de Osicala y Delicias de Concepción, en el municipio de Morazán Sur, y será procesada por el delito de agrupaciones ilícitas.
Ese mismo día, la Fiscalía, junto con la División Central de Investigaciones de la PNC, ejecutó una operación simultánea en varios departamentos del país contra una red que utilizaba medios informáticos para sustraer los ahorros de más de 20 víctimas, con un monto total de $115,000. Se giraron 85 órdenes de captura en municipios de Ahuachapán, Sonsonate, San Miguel, Usulután, La Paz, Cabañas, Cuscatlán, Chalatenango, Santa Ana, La Libertad y San Salvador.
Los imputados enfrentan cargos por agrupaciones ilícitas, acceso indebido a sistemas informáticos, fraude de las comunicaciones agravadas, hurto por medios informáticos y manipulación indebida de tarjetas inteligentes.
En otro hecho, el pasado 8 de julio se detuvo a 27 personas vinculadas a 53 casos de estafa, estafa agravada, apropiación indebida de vehículo automotor, amenazas con agravación especial y lesiones agravadas. Los operativos se realizaron en Ilopango, Nejapa, Ciudad Delgado y Apopa.
Entre los casos destaca una estructura liderada por Raúl Oswaldo Estrada Reyes, que ofertaba vehículos inexistentes o prometía importar automotores del extranjero que nunca llegaban. La red utilizaba redes sociales para atraer víctimas y exigía pagos por adelantado. La FGR cuenta con al menos 17 denuncias contra este grupo.
Las capturas forman parte de las acciones que las autoridades mantienen para combatir el crimen organizado y los delitos informáticos en el país.
Pronostican lluvias y tormentas para este sábado en varias zonas del país
El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) informó que este sábado el cielo se mantendrá parcialmente nublado durante la mañana, con lluvias aisladas en la cadena volcánica y sus alrededores.
Por la tarde, se prevén lluvias y tormentas puntuales en la zona montañosa norte y la cordillera volcánica, con mayor intensidad en las cordilleras Apaneca-Ilamatepec y del Bálsamo. Posteriormente, las precipitaciones se organizarán hacia el norte de Chalatenango, Santa Ana, San Miguel y Morazán.
Durante la noche, las lluvias y tormentas se concentrarán en la zona oriental, desplazándose gradualmente hacia el centro del país y con posibilidad de llegar al occidente. No se descarta que las tormentas vengan acompañadas de ráfagas de viento que superen los 40 km/h.
El viento se registrará del noreste y este entre 10 y 20 km/h, mientras que en la tarde ingresará del sur, debido a la brisa marina, con velocidades de 8 a 18 km/h. El ambiente será cálido durante el día y fresco en horas nocturnas y de madrugada.
Estas condiciones están asociadas a una vaguada ubicada sobre Centroamérica, que favorecerá las precipitaciones en el territorio salvadoreño.
Lotería Nacional celebra sorteo dedicado a las Fiestas de San Salvador Centro
La Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) realizó el sorteo número 415, dedicado a las Fiestas Patronales de San Salvador Centro. El evento contó con la participación del director del Comité de Festejos, Juan Carlos Turcios, quien compartió detalles sobre las actividades en el marco de las celebraciones, introdujo las balotas a la tómbola y recibió un marco con el vigésimo que circuló durante la semana.
En el sorteo, el primer premio de $205,000 correspondió al billete número 03965, vendido; el segundo premio de $20,000 fue para el billete número 28923, no vendido; y el tercer premio de $10,000 recayó en el billete número 03742, vendido.
La institución recordó que los resultados oficiales pueden consultarse en su sitio web www.lnb.gob.sv. Además, destacó que parte de las ganancias obtenidas se destinan a labores de beneficencia. Durante julio, se brindaron servicios médicos gratuitos —como consultas generales, entrega de medicamentos y ecografías mamarias— a 9,402 salvadoreños, con una inversión de $68,311.
La LNB invitó a la población a participar en el próximo sorteo, que tendrá un primer premio de $195,000, y a visitar su exposición conmemorativa por los 155 años de historia, abierta de martes a domingo en el Museo Nacional de Antropología (MUNA), con entrada gratuita.
Motociclista sufre aparatoso accidente en la alameda Juan Pablo II
Un accidente de tránsito protagonizado por dos motociclistas fue captado por las cámaras del sistema de videovigilancia Sivar Seguro en la alameda Juan Pablo II. El incidente, que ocurrió recientemente, no dejó víctimas fatales ni heridos de gravedad, aunque generó alarma por la manera en que se produjo.
En las imágenes se observa a dos motociclistas circulando a corta distancia. En cuestión de segundos, uno de ellos pierde el control de su vehículo y cae estrepitosamente contra el pavimento.
Afortunadamente, el percance no tuvo consecuencias fatales. Autoridades de tránsito hacen un llamado a los motociclistas a respetar las normas viales y mantener la distancia adecuada para evitar este tipo de incidentes.
VER VIDEO EN EL SIGUIENTE ENLACE: https://whatsapp.com/channel/0029VaXuGk7IN9ivv7yQoo06/12567