Pronostican lluvias y tormentas para este sábado en varias zonas del país

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) informó que este sábado el cielo se mantendrá parcialmente nublado durante la mañana, con lluvias aisladas en la cadena volcánica y sus alrededores.

Por la tarde, se prevén lluvias y tormentas puntuales en la zona montañosa norte y la cordillera volcánica, con mayor intensidad en las cordilleras Apaneca-Ilamatepec y del Bálsamo. Posteriormente, las precipitaciones se organizarán hacia el norte de Chalatenango, Santa Ana, San Miguel y Morazán.

Durante la noche, las lluvias y tormentas se concentrarán en la zona oriental, desplazándose gradualmente hacia el centro del país y con posibilidad de llegar al occidente. No se descarta que las tormentas vengan acompañadas de ráfagas de viento que superen los 40 km/h.

El viento se registrará del noreste y este entre 10 y 20 km/h, mientras que en la tarde ingresará del sur, debido a la brisa marina, con velocidades de 8 a 18 km/h. El ambiente será cálido durante el día y fresco en horas nocturnas y de madrugada.

Estas condiciones están asociadas a una vaguada ubicada sobre Centroamérica, que favorecerá las precipitaciones en el territorio salvadoreño.

