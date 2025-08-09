Nacionales
Pronostican lluvias y tormentas para este sábado en varias zonas del país
El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) informó que este sábado el cielo se mantendrá parcialmente nublado durante la mañana, con lluvias aisladas en la cadena volcánica y sus alrededores.
Por la tarde, se prevén lluvias y tormentas puntuales en la zona montañosa norte y la cordillera volcánica, con mayor intensidad en las cordilleras Apaneca-Ilamatepec y del Bálsamo. Posteriormente, las precipitaciones se organizarán hacia el norte de Chalatenango, Santa Ana, San Miguel y Morazán.
Durante la noche, las lluvias y tormentas se concentrarán en la zona oriental, desplazándose gradualmente hacia el centro del país y con posibilidad de llegar al occidente. No se descarta que las tormentas vengan acompañadas de ráfagas de viento que superen los 40 km/h.
El viento se registrará del noreste y este entre 10 y 20 km/h, mientras que en la tarde ingresará del sur, debido a la brisa marina, con velocidades de 8 a 18 km/h. El ambiente será cálido durante el día y fresco en horas nocturnas y de madrugada.
Estas condiciones están asociadas a una vaguada ubicada sobre Centroamérica, que favorecerá las precipitaciones en el territorio salvadoreño.
Lotería Nacional celebra sorteo dedicado a las Fiestas de San Salvador Centro
La Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) realizó el sorteo número 415, dedicado a las Fiestas Patronales de San Salvador Centro. El evento contó con la participación del director del Comité de Festejos, Juan Carlos Turcios, quien compartió detalles sobre las actividades en el marco de las celebraciones, introdujo las balotas a la tómbola y recibió un marco con el vigésimo que circuló durante la semana.
En el sorteo, el primer premio de $205,000 correspondió al billete número 03965, vendido; el segundo premio de $20,000 fue para el billete número 28923, no vendido; y el tercer premio de $10,000 recayó en el billete número 03742, vendido.
La institución recordó que los resultados oficiales pueden consultarse en su sitio web www.lnb.gob.sv. Además, destacó que parte de las ganancias obtenidas se destinan a labores de beneficencia. Durante julio, se brindaron servicios médicos gratuitos —como consultas generales, entrega de medicamentos y ecografías mamarias— a 9,402 salvadoreños, con una inversión de $68,311.
La LNB invitó a la población a participar en el próximo sorteo, que tendrá un primer premio de $195,000, y a visitar su exposición conmemorativa por los 155 años de historia, abierta de martes a domingo en el Museo Nacional de Antropología (MUNA), con entrada gratuita.
Motociclista sufre aparatoso accidente en la alameda Juan Pablo II
Un accidente de tránsito protagonizado por dos motociclistas fue captado por las cámaras del sistema de videovigilancia Sivar Seguro en la alameda Juan Pablo II. El incidente, que ocurrió recientemente, no dejó víctimas fatales ni heridos de gravedad, aunque generó alarma por la manera en que se produjo.
En las imágenes se observa a dos motociclistas circulando a corta distancia. En cuestión de segundos, uno de ellos pierde el control de su vehículo y cae estrepitosamente contra el pavimento.
Afortunadamente, el percance no tuvo consecuencias fatales. Autoridades de tránsito hacen un llamado a los motociclistas a respetar las normas viales y mantener la distancia adecuada para evitar este tipo de incidentes.
VER VIDEO EN EL SIGUIENTE ENLACE: https://whatsapp.com/channel/0029VaXuGk7IN9ivv7yQoo06/12567
La FGR captura a once sujetos acusados de hurto
La Fiscalía General de la Repùblica en coordinación con la Policía Nacional Civil informaron sobre la captura efectiva de once sujetos acusados de supuesto hurto de motocicletas.
Los crímenes se desarrollaban en el Occidente del paìs, operaban en las zonas de Ahuachapàn, Atiquizaya, Concepcionista de Ataco y Jujutla, donde cada uno desempeñaba un rango diferente, entre ellos se encontraban cabecillas, postes, vigilancia y seguimiento, hurtadores y receptores.
Los detenidos son: Bryan Alexis Ortiz Alvarenga, Edwar Jonathan Gonzalez Campos, Angel Stanley Sanchez Solòrzano, Néstor Isaías Calvio Cruz, Daniel de Jesús Salazar, Beralia Abigail Santos Ruiz, Evelin Liseth Castaneda Cabeza, Juan Carlos Escobar Aguilar, Cristian Alexander Hernández Castro y junto a ellos dos menores de edad.
En el procedimiento se incautaron partes de motocicletas, teléfonos y otros elementos para investigación. Los supuestos ladrones serán presentados ante los tribunales correspondientes y procesados por delitos como hurto de motocicleta, hurto agravado y agrupaciones ilícitas.