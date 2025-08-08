Lotería Nacional celebra sorteo dedicado a las Fiestas de San Salvador Centro

La Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) realizó el sorteo número 415, dedicado a las Fiestas Patronales de San Salvador Centro. El evento contó con la participación del director del Comité de Festejos, Juan Carlos Turcios, quien compartió detalles sobre las actividades en el marco de las celebraciones, introdujo las balotas a la tómbola y recibió un marco con el vigésimo que circuló durante la semana.

En el sorteo, el primer premio de $205,000 correspondió al billete número 03965, vendido; el segundo premio de $20,000 fue para el billete número 28923, no vendido; y el tercer premio de $10,000 recayó en el billete número 03742, vendido.

La institución recordó que los resultados oficiales pueden consultarse en su sitio web www.lnb.gob.sv. Además, destacó que parte de las ganancias obtenidas se destinan a labores de beneficencia. Durante julio, se brindaron servicios médicos gratuitos —como consultas generales, entrega de medicamentos y ecografías mamarias— a 9,402 salvadoreños, con una inversión de $68,311.

La LNB invitó a la población a participar en el próximo sorteo, que tendrá un primer premio de $195,000, y a visitar su exposición conmemorativa por los 155 años de historia, abierta de martes a domingo en el Museo Nacional de Antropología (MUNA), con entrada gratuita.

