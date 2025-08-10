Autoridades capturan al responsable de homicidio en San Miguel

La Policía Nacional Civil (PNC) reportó que el sábado 9 de agosto cerró con cero homicidios a nivel nacional, acumulando así siete jornadas sin muertes violentas en lo que va del mes. Las fechas sin asesinatos corresponden al 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 9 de agosto.

De acuerdo con las estadísticas oficiales, hasta el 9 de agosto de 2025, El Salvador contabiliza 982 días sin homicidios durante los 62 meses de gestión del presidente Nayib Bukele. Las autoridades atribuyen este resultado a la implementación del Plan Control Territorial y al régimen de excepción vigente desde el 27 de marzo de 2022.

El país ha reducido su tasa de homicidios de 106.3 por cada 100,000 habitantes en 2015 a 1.9 en 2024, y para 2025 se proyecta cerrar con menos de un homicidio por cada 100,000 habitantes. Desde el inicio del régimen de excepción, más de 86,000 pandilleros y colaboradores han sido capturados y procesados por el delito de agrupaciones ilícitas.

