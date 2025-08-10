Nacionales
Autoridades capturan al responsable de homicidio en San Miguel
Autoridades emiten alerta sanitaria por crema dental Colgate Total Clean Mint
La Superintendencia de Regulación Sanitaria (SRS) emitió este sábado una alerta sanitaria por un posible riesgo para la salud bucal asociado al uso de la crema dental Colgate Total Clean Mint, tras recibir notificaciones internacionales relacionadas con su consumo.
Como medida preventiva, las autoridades ordenaron el retiro inmediato del producto del mercado nacional. Entre los síntomas que podría ocasionar su uso se encuentran ardor en la boca, dolor en encías, labios o lengua, úlceras y lesiones orales, así como hinchazón en la mucosa.
La SRS instó a la población a suspender de inmediato el uso de esta pasta dental y a reportar cualquier síntoma al número 194. Paralelamente, inspectores de la Superintendencia y de la Defensoría del Consumidor se desplegaron en diferentes supermercados del país para retirar el producto.
Accidente en Ahuachapán deja un motociclista muerto y otro herido de gravedad
La Policía Nacional Civil (PNC) informó sobre un accidente de tránsito registrado anoche en la zona rural de San Lorenzo, Ahuachapán Norte, que involucró a un camión y una motocicleta en la que viajaban dos personas.
El conductor del camión, un joven de 18 años que no portaba licencia de conducir, fue retenido en el lugar por las autoridades.
El motociclista murió mientras era trasladado a un hospital, luego de colisionar con el camión, mientras que su acompañante resultó gravemente lesionado, de acuerdo con la información publicada por la PNC en su cuenta oficial de X.
La PNC reporta un nuevo día sin homicidios
La Policía Nacional Civil (PNC) reportó que el sábado 9 de agosto cerró con cero homicidios a nivel nacional, acumulando así siete jornadas sin muertes violentas en lo que va del mes. Las fechas sin asesinatos corresponden al 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 9 de agosto.
De acuerdo con las estadísticas oficiales, hasta el 9 de agosto de 2025, El Salvador contabiliza 982 días sin homicidios durante los 62 meses de gestión del presidente Nayib Bukele. Las autoridades atribuyen este resultado a la implementación del Plan Control Territorial y al régimen de excepción vigente desde el 27 de marzo de 2022.
El país ha reducido su tasa de homicidios de 106.3 por cada 100,000 habitantes en 2015 a 1.9 en 2024, y para 2025 se proyecta cerrar con menos de un homicidio por cada 100,000 habitantes. Desde el inicio del régimen de excepción, más de 86,000 pandilleros y colaboradores han sido capturados y procesados por el delito de agrupaciones ilícitas.