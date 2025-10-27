Nacionales
Alcaldía de La Libertad Sur invita a feria de adopción de perritos en El Cafetalón
La alcaldía de La Libertad Sur anunció que el próximo 31 de octubre realizará una feria de adopción de perritos en las canchas de fútbol de El Cafetalón, con el objetivo de promover el bienestar animal y ofrecer una segunda oportunidad a mascotas rescatadas.
De acuerdo con la comuna, los canes han sido recuperados, alimentados y atendidos por personal veterinario para garantizar su buena salud antes de ser entregados en adopción.
La actividad se desarrollará de 9:00 a.m. a 4:00 p.m. y estará abierta a todas las personas interesadas en brindar un hogar lleno de amor a uno de los perritos disponibles.
Judicial
Sujeto enfrenta juicio por asesinar a su propio abuelo
Melvin Aníbal Godínez Saldaña enfrenta una audiencia especial en el Juzgado Segundo de Instrucción de Ahuachapán, acusado de quitarle la vida a su propio abuelo.
El hecho ocurrió en septiembre, en el cantón San Juan, distrito de Tacuba, donde Godínez Saldaña residía con la víctima. Según las investigaciones, atacó al hombre mientras dormía, propinándole tres golpes en la cabeza con un objeto contundente, lo que provocó su muerte inmediata.
Las autoridades mantienen abierto el proceso judicial y continúan recopilando pruebas para fortalecer el caso en su contra.
Economia
DGEHM confirma disminución en los precios de los combustibles
La Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas (DGEHM) informó los nuevos precios de referencia de los combustibles en El Salvador, que estarán vigentes del 28 de octubre al 10 de noviembre de 2025.
Según la institución, la gasolina superior disminuirá $0.05 por galón y la regular $0.06, mientras que el diésel mantendrá su precio sin cambios en todo el país.
En la zona central, el galón de gasolina superior costará $3.80, la regular $3.50 y el diésel $3.36. En la zona occidental, los precios serán $3.81, $3.51 y $3.37, respectivamente; y en la zona oriental, $3.84, $3.54 y $3.41.
Durante el período anterior, del 14 al 27 de octubre, los precios de los combustibles se mantuvieron estables, sin registrarse aumentos.