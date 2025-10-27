Connect with us

Nacionales

Alcaldía de La Libertad Sur invita a feria de adopción de perritos en El Cafetalón

Publicado

Hace 1 hora

el

La alcaldía de La Libertad Sur anunció que el próximo 31 de octubre realizará una feria de adopción de perritos en las canchas de fútbol de El Cafetalón, con el objetivo de promover el bienestar animal y ofrecer una segunda oportunidad a mascotas rescatadas.

De acuerdo con la comuna, los canes han sido recuperados, alimentados y atendidos por personal veterinario para garantizar su buena salud antes de ser entregados en adopción.

La actividad se desarrollará de 9:00 a.m. a 4:00 p.m. y estará abierta a todas las personas interesadas en brindar un hogar lleno de amor a uno de los perritos disponibles.

Judicial

Sujeto enfrenta juicio por asesinar a su propio abuelo

Publicado

Hace 44 minutos

el

27 octubre, 2025

Por

Melvin Aníbal Godínez Saldaña enfrenta una audiencia especial en el Juzgado Segundo de Instrucción de Ahuachapán, acusado de quitarle la vida a su propio abuelo.

El hecho ocurrió en septiembre, en el cantón San Juan, distrito de Tacuba, donde Godínez Saldaña residía con la víctima. Según las investigaciones, atacó al hombre mientras dormía, propinándole tres golpes en la cabeza con un objeto contundente, lo que provocó su muerte inmediata.

Las autoridades mantienen abierto el proceso judicial y continúan recopilando pruebas para fortalecer el caso en su contra.

Economia

DGEHM confirma disminución en los precios de los combustibles

Publicado

Hace 4 horas

el

27 octubre, 2025

Por

La Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas (DGEHM) informó los nuevos precios de referencia de los combustibles en El Salvador, que estarán vigentes del 28 de octubre al 10 de noviembre de 2025.

Según la institución, la gasolina superior disminuirá $0.05 por galón y la regular $0.06, mientras que el diésel mantendrá su precio sin cambios en todo el país.

En la zona central, el galón de gasolina superior costará $3.80, la regular $3.50 y el diésel $3.36. En la zona occidental, los precios serán $3.81, $3.51 y $3.37, respectivamente; y en la zona oriental, $3.84, $3.54 y $3.41.

Durante el período anterior, del 14 al 27 de octubre, los precios de los combustibles se mantuvieron estables, sin registrarse aumentos.

Nacionales

Protección Civil levanta alerta verde y prevé ingreso de vientos nortes en El Salvador

Publicado

Hace 4 horas

el

27 octubre, 2025

Por

La Dirección General de Protección Civil informó que queda sin efecto la alerta verde por lluvias asociadas a la influencia indirecta de la tormenta tropical Melissa y la presencia de vaguadas en la región, emitida el pasado 22 de octubre. La medida se toma tras el Informe Especial No. 2 del 26 de octubre del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), que indica que a partir del lunes 27 de octubre se espera el primer ingreso de vientos nortes, los cuales se mantendrán durante la mayor parte de la semana.

Según el MARN, los vientos nortes serán moderados, con ráfagas ocasionales superiores a 40 km/h, principalmente en zonas altas donde el terreno favorezca su aceleración. Aun con su presencia, se prevén lluvias sectorizadas durante las tardes y noches en la zona oriental, paracentral y costera. Los días se mantendrán cálidos y las noches frescas, aunque hacia finales de la semana se podrían registrar temperaturas más bajas en las madrugadas.

Las autoridades recomendaron a la población evitar la quema agrícola durante los periodos de vientos fuertes y mantenerse informada sobre el pronóstico meteorológico para tomar medidas preventivas.

Asimismo, se indicó que quienes realicen actividades de navegación marítima y aérea, pesca artesanal o deportiva deben evaluar las condiciones atmosféricas y atender las recomendaciones de Protección Civil antes de realizar sus operaciones.

