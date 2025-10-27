Connect with us

Protección Civil levanta alerta verde y prevé ingreso de vientos nortes en El Salvador

Publicado

Hace 35 minutos

el

La Dirección General de Protección Civil informó que queda sin efecto la alerta verde por lluvias asociadas a la influencia indirecta de la tormenta tropical Melissa y la presencia de vaguadas en la región, emitida el pasado 22 de octubre. La medida se toma tras el Informe Especial No. 2 del 26 de octubre del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), que indica que a partir del lunes 27 de octubre se espera el primer ingreso de vientos nortes, los cuales se mantendrán durante la mayor parte de la semana.

Según el MARN, los vientos nortes serán moderados, con ráfagas ocasionales superiores a 40 km/h, principalmente en zonas altas donde el terreno favorezca su aceleración. Aun con su presencia, se prevén lluvias sectorizadas durante las tardes y noches en la zona oriental, paracentral y costera. Los días se mantendrán cálidos y las noches frescas, aunque hacia finales de la semana se podrían registrar temperaturas más bajas en las madrugadas.

Las autoridades recomendaron a la población evitar la quema agrícola durante los periodos de vientos fuertes y mantenerse informada sobre el pronóstico meteorológico para tomar medidas preventivas.

Asimismo, se indicó que quienes realicen actividades de navegación marítima y aérea, pesca artesanal o deportiva deben evaluar las condiciones atmosféricas y atender las recomendaciones de Protección Civil antes de realizar sus operaciones.

Economia

DGEHM confirma disminución en los precios de los combustibles

Publicado

Hace 26 minutos

el

27 octubre, 2025

Por

La Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas (DGEHM) informó los nuevos precios de referencia de los combustibles en El Salvador, que estarán vigentes del 28 de octubre al 10 de noviembre de 2025.

Según la institución, la gasolina superior disminuirá $0.05 por galón y la regular $0.06, mientras que el diésel mantendrá su precio sin cambios en todo el país.

En la zona central, el galón de gasolina superior costará $3.80, la regular $3.50 y el diésel $3.36. En la zona occidental, los precios serán $3.81, $3.51 y $3.37, respectivamente; y en la zona oriental, $3.84, $3.54 y $3.41.

Durante el período anterior, del 14 al 27 de octubre, los precios de los combustibles se mantuvieron estables, sin registrarse aumentos.

Nacionales

Motociclista ebrio atropella a niño de 10 años en Panchimalco

Publicado

Hace 46 minutos

el

27 octubre, 2025

Por

Un niño de 10 años fue atropellado por un motociclista que conducía bajo los efectos del alcohol y sin licencia en la calle principal del cantón Azacualpa, Panchimalco, San Salvador Sur.

La Policía Nacional Civil (PNC) detuvo al conductor, identificado como José Orlando Miranda Pascual, de 23 años, tras confirmar mediante prueba de alcoholemia que manejaba con 133° de alcohol. Además, se determinó que no contaba con licencia de conducir.

Miranda Pascual será presentado ante el juzgado correspondiente y responderá por los delitos de conducción peligrosa y lesiones.

Nacionales

Microbús choca contra camión en carretera Los Chorros

Publicado

Hace 55 minutos

el

27 octubre, 2025

Por

Un microbús del transporte colectivo colisionó con la parte trasera de un camión sobre la carretera Panamericana, en el tramo Los Chorros, Colón, La Libertad.

Se trata de un vehículo de la Ruta 168, que circulaba en sentido occidente hacia San Salvador. Autoridades de Tránsito llegaron al lugar para realizar la inspección correspondiente y determinar las causas del accidente.

Preliminarmente, se presume que el microbús viajaba a excesiva velocidad y sin guardar la distancia adecuada, lo que provocó la colisión.

El incidente generó tráfico en la zona, aunque hasta el momento no se reportan heridos, únicamente daños materiales.

