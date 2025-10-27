Nacionales
Motociclista ebrio atropella a niño de 10 años en Panchimalco
Un niño de 10 años fue atropellado por un motociclista que conducía bajo los efectos del alcohol y sin licencia en la calle principal del cantón Azacualpa, Panchimalco, San Salvador Sur.
La Policía Nacional Civil (PNC) detuvo al conductor, identificado como José Orlando Miranda Pascual, de 23 años, tras confirmar mediante prueba de alcoholemia que manejaba con 133° de alcohol. Además, se determinó que no contaba con licencia de conducir.
Miranda Pascual será presentado ante el juzgado correspondiente y responderá por los delitos de conducción peligrosa y lesiones.
Economia
DGEHM confirma disminución en los precios de los combustibles
La Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas (DGEHM) informó los nuevos precios de referencia de los combustibles en El Salvador, que estarán vigentes del 28 de octubre al 10 de noviembre de 2025.
Según la institución, la gasolina superior disminuirá $0.05 por galón y la regular $0.06, mientras que el diésel mantendrá su precio sin cambios en todo el país.
En la zona central, el galón de gasolina superior costará $3.80, la regular $3.50 y el diésel $3.36. En la zona occidental, los precios serán $3.81, $3.51 y $3.37, respectivamente; y en la zona oriental, $3.84, $3.54 y $3.41.
Durante el período anterior, del 14 al 27 de octubre, los precios de los combustibles se mantuvieron estables, sin registrarse aumentos.
Nacionales
Protección Civil levanta alerta verde y prevé ingreso de vientos nortes en El Salvador
Nacionales
Microbús choca contra camión en carretera Los Chorros
Un microbús del transporte colectivo colisionó con la parte trasera de un camión sobre la carretera Panamericana, en el tramo Los Chorros, Colón, La Libertad.
Se trata de un vehículo de la Ruta 168, que circulaba en sentido occidente hacia San Salvador. Autoridades de Tránsito llegaron al lugar para realizar la inspección correspondiente y determinar las causas del accidente.
Preliminarmente, se presume que el microbús viajaba a excesiva velocidad y sin guardar la distancia adecuada, lo que provocó la colisión.
El incidente generó tráfico en la zona, aunque hasta el momento no se reportan heridos, únicamente daños materiales.