Motociclista ebrio atropella a niño de 10 años en Panchimalco

La Dirección General de Protección Civil informó que queda sin efecto la alerta verde por lluvias asociadas a la influencia indirecta de la tormenta tropical Melissa y la presencia de vaguadas en la región, emitida el pasado 22 de octubre. La medida se toma tras el Informe Especial No. 2 del 26 de octubre del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), que indica que a partir del lunes 27 de octubre se espera el primer ingreso de vientos nortes, los cuales se mantendrán durante la mayor parte de la semana.

Según el MARN, los vientos nortes serán moderados, con ráfagas ocasionales superiores a 40 km/h, principalmente en zonas altas donde el terreno favorezca su aceleración. Aun con su presencia, se prevén lluvias sectorizadas durante las tardes y noches en la zona oriental, paracentral y costera. Los días se mantendrán cálidos y las noches frescas, aunque hacia finales de la semana se podrían registrar temperaturas más bajas en las madrugadas.

Las autoridades recomendaron a la población evitar la quema agrícola durante los periodos de vientos fuertes y mantenerse informada sobre el pronóstico meteorológico para tomar medidas preventivas.

Asimismo, se indicó que quienes realicen actividades de navegación marítima y aérea, pesca artesanal o deportiva deben evaluar las condiciones atmosféricas y atender las recomendaciones de Protección Civil antes de realizar sus operaciones.