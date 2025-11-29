Nacionales
Pista de hielo llegará a El Cafetalón esta Navidad
Las familias salvadoreñas podrán patinar sobre hielo esta temporada navideña en el parque El Cafetalón, en Santa Tecla. Según El Salvador On Ice, la pista instalada en ese lugar será la más grande del país.
La atracción permitirá a los visitantes vivir nuevamente la experiencia del patinaje sobre hielo. En 2024 estuvo ubicada en el Centro Histórico de San Salvador y será inaugurada en los próximos días en su nueva sede.
En una publicación, la empresa anunció la llegada de la actividad destacando la experiencia de invierno y diversión que ofrecerá en Santa Tecla.
Nacionales
Él era Germán, joven motociclista que murió en un trágico accidente en La Unión
Un motociclista murió la noche del viernes en un accidente de tránsito registrado sobre la Ruta Militar, cerca del desvío a Bolívar, en La Unión. La víctima fue identificada como Germán Yeris Velásquez, de 23 años, originario de Jocoro, Morazán, quien falleció de inmediato tras la colisión.
Según la información recabada, en el percance participaron dos vehículos y la motocicleta en la que se trasladaba Velásquez. El impacto provocó que la moto se incendiara, lo que impidió cualquier maniobra de rescate.
Equipos de emergencia llegaron al lugar, pero el joven ya no presentaba signos de vida. Las autoridades realizaron la inspección correspondiente para determinar responsabilidades. Familiares y habitantes de Jocoro lamentaron la muerte del joven.
Nacionales
Siete lesionados en múltiple choque en la autopista a Comalapa
Más de siete personas resultaron lesionadas tras un múltiple choque ocurrido la tarde del sábado en el departamento de San Salvador, según informó la Policía Nacional Civil (PNC).
De acuerdo con la División de Tránsito Terrestre, en el accidente estuvieron involucrados cuatro vehículos. El hecho se registró en el kilómetro 13 de la autopista que conduce de San Salvador hacia Comalapa, en el distrito de San Marcos, municipio de San Salvador Sur.
La PNC indicó que siete personas fueron trasladadas a un hospital y otras recibieron atención en el lugar. Además, señaló que solo uno de los tres carriles permanece habilitado, por lo que recomendó utilizar rutas alternas.
Nacionales
Anuncian circulación controlada en los alrededores del Salvador del Mundo por evento navideño
El Viceministerio de Transporte (VMT) informó sobre restricciones vehiculares en las inmediaciones de la plaza Salvador del Mundo durante la tarde y noche de este sábado 29 de noviembre.
Según la institución, las limitaciones se aplicarán entre las 3:00 p. m. y las 12:00 a. m. en las calles aledañas a la plaza, debido a la afluencia de peatones y asistentes al evento de inauguración del árbol navideño.
El VMT recomendó a los conductores utilizar rutas alternas para evitar retrasos e inconvenientes.