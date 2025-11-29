Siete lesionados en múltiple choque en la autopista a Comalapa

Un motociclista murió la noche del viernes en un accidente de tránsito registrado sobre la Ruta Militar, cerca del desvío a Bolívar, en La Unión. La víctima fue identificada como Germán Yeris Velásquez, de 23 años, originario de Jocoro, Morazán, quien falleció de inmediato tras la colisión.

Según la información recabada, en el percance participaron dos vehículos y la motocicleta en la que se trasladaba Velásquez. El impacto provocó que la moto se incendiara, lo que impidió cualquier maniobra de rescate.

Equipos de emergencia llegaron al lugar, pero el joven ya no presentaba signos de vida. Las autoridades realizaron la inspección correspondiente para determinar responsabilidades. Familiares y habitantes de Jocoro lamentaron la muerte del joven.

Comparte esto: Facebook

X



Me gusta esto: Me gusta Cargando...