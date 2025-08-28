Nacionales
Accidente de microbús deja siete lesionados en San Salvador
Socorristas de la Cruz Roja Salvadoreña atendieron esta tarde un accidente de tránsito registrado en la intersección de la 2ª Calle Poniente y 15 Avenida Norte, en la capital.
Según el reporte, un microbús del transporte colectivo se salió de la vía y terminó sobre la acera, impactando contra la pared de una vivienda y un árbol.
Tras el percance, siete pasajeros resultaron lesionados y fueron trasladados a un centro asistencial. En el lugar también se hicieron presentes agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) para realizar la inspección correspondiente.
Nacionales
Árbol cae sobre autobús de la ruta 201
Momentos de pánico vivieron los pasajeros de un autobús de la ruta 201 la tarde de este jueves, luego de que un árbol de gran tamaño cayera sobre la unidad en las cercanías del puente “Seco”, en la carretera Panamericana, en sentido hacia el departamento de Santa Ana.
Imágenes difundidas en redes sociales muestran al árbol obstruyendo la vía y con ramas sobre el autobús.
Equipos de emergencia y autoridades se desplazaron al lugar para retirar los escombros y verificar los daños. Según los reportes preliminares, no se registraron personas lesionadas.
Nacionales
Cámara de videovigilancia capta hurto de celular en San Jacinto
Un hombre fue captado por una cámara de seguridad mientras sustraía un celular del interior de un vehículo estacionado en la avenida de Los Diplomáticos, en San Jacinto, San Salvador.
Según reportes en redes sociales, el vehículo se encontraba con las ventanas abiertas y sin ocupantes cuando el sujeto, cuya identidad aún se desconoce, aprovechó para cometer el hurto.
El hecho quedó registrado en video y podría servir como evidencia para las investigaciones policiales. Tras cometer el delito, el individuo se retiró del lugar sin percatarse de que había sido grabado.
Sujeto es grabado mientras roba un teléfono que se encontraba en el interior de un vehículo en la avenida de Los Diplomáticos, San Jacinto. pic.twitter.com/kyVtuX3nHc
— Barrio San Jacinto 🇸🇻 (@SanJacintoSV) August 27, 2025
Nacionales -deportes
VIDEO | Agustín “Tín” Ruiz anuncia su retiro de la Selecta de Playa tras 20 años de carrera
Después de 20 años de trayectoria, Agustín “Tin” Ruiz confirmó su retiro de La Selecta de Playa, destacando que es momento de dar paso a las nuevas generaciones.
“Son 20 años, hay que darle paso a los jóvenes. Llegó hasta aquí mi ciclo, solo queda enseñarles a las nuevas generaciones que sigan por el buen camino en el deporte y puedan representar al país”, declaró Ruiz, originario de la isla La Pirraya.
El jugador agradeció a Dios y a la afición que lo apoyó durante toda su carrera y adelantó que continuará vinculado al deporte a través de la enseñanza de niños y jóvenes, para fomentar la práctica del fútbol playa y la representación del país en futuras competencias.