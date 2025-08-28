Árbol cae sobre autobús de la ruta 201

Después de 20 años de trayectoria, Agustín “Tin” Ruiz confirmó su retiro de La Selecta de Playa, destacando que es momento de dar paso a las nuevas generaciones.

“Son 20 años, hay que darle paso a los jóvenes. Llegó hasta aquí mi ciclo, solo queda enseñarles a las nuevas generaciones que sigan por el buen camino en el deporte y puedan representar al país”, declaró Ruiz, originario de la isla La Pirraya.

El jugador agradeció a Dios y a la afición que lo apoyó durante toda su carrera y adelantó que continuará vinculado al deporte a través de la enseñanza de niños y jóvenes, para fomentar la práctica del fútbol playa y la representación del país en futuras competencias.

