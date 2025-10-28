Lluvias con actividad eléctrica afectarán varias zonas del país este martes

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) pronosticó para este martes un cielo poco nublado en horas de la mañana, con lluvias aisladas en sectores costeros de la zona oriental durante las primeras horas del día.

Por la tarde, se esperan lluvias en sectores de la cordillera Apaneca-Ilamatepec, del Bálsamo y en áreas del norte de la zona central y oriental, donde podrían presentarse de forma más organizada. En la noche, las precipitaciones continuarán en la zona oriental, así como en las cercanías de la cordillera Apaneca-Ilamatepec y en sectores de los departamentos de La Libertad y San Salvador.

Las lluvias podrían estar acompañadas de actividad eléctrica. El viento soplará del norte y noreste con velocidades entre los 10 y 20 kilómetros por hora, y ráfagas ocasionales más fuertes en zonas altas. El ambiente se mantendrá cálido durante el día y fresco en horas de la noche y madrugada.

Según el MARN, estas condiciones son producto del flujo del norte ligeramente acelerado, asociado a la influencia indirecta del huracán Melissa y a sistemas de alta presión ubicados en el golfo de México y territorio estadounidense, los cuales están aportando humedad desde el mar Caribe, favoreciendo así las lluvias en el país.

