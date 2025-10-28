Nacionales
Lluvias con actividad eléctrica afectarán varias zonas del país este martes
El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) pronosticó para este martes un cielo poco nublado en horas de la mañana, con lluvias aisladas en sectores costeros de la zona oriental durante las primeras horas del día.
Por la tarde, se esperan lluvias en sectores de la cordillera Apaneca-Ilamatepec, del Bálsamo y en áreas del norte de la zona central y oriental, donde podrían presentarse de forma más organizada. En la noche, las precipitaciones continuarán en la zona oriental, así como en las cercanías de la cordillera Apaneca-Ilamatepec y en sectores de los departamentos de La Libertad y San Salvador.
Las lluvias podrían estar acompañadas de actividad eléctrica. El viento soplará del norte y noreste con velocidades entre los 10 y 20 kilómetros por hora, y ráfagas ocasionales más fuertes en zonas altas. El ambiente se mantendrá cálido durante el día y fresco en horas de la noche y madrugada.
Según el MARN, estas condiciones son producto del flujo del norte ligeramente acelerado, asociado a la influencia indirecta del huracán Melissa y a sistemas de alta presión ubicados en el golfo de México y territorio estadounidense, los cuales están aportando humedad desde el mar Caribe, favoreciendo así las lluvias en el país.
Nacionales
Alcaldía de San Salvador Centro realiza mantenimiento en cementerios previo al Día de los Fieles Difuntos
La Alcaldía de San Salvador Centro activó un operativo integral para atender a más de 50,000 personas durante la conmemoración del Día de los Fieles Difuntos, que incluye refuerzos en seguridad, limpieza y servicios de salud.
Las familias que visiten los cementerios municipales encontrarán condiciones optimizadas gracias a trabajos de remozamiento realizados por la comuna. Además, un equipo de 140 trabajadores de limpieza y 140 basureros garantizará la salubridad en los camposantos.
Las autoridades municipales recomiendan a los visitantes no utilizar recipientes con agua para prevenir el dengue y evitar consumir alimentos dentro de las instalaciones. Ante la alta afluencia esperada, se ha coordinado un dispositivo con diversas entidades de emergencia para garantizar la tranquilidad y seguridad de quienes asistan.
Continuamos con el plan especial de limpieza en los cementerios municipales. 🧹
Nuestro equipo realiza chapoda y limpieza en el interior y contornos de los camposantos, dejándolos listos para este próximo fin de semana.
📍 Cementerio La Bermeja. pic.twitter.com/avBGuEs3Iy
— Desechos Sólidos San Salvador (@DesechoSolidos) October 27, 2025
Nacionales
Actualizarán base de datos de cementerios de San Salvador Centro
La Administración de Cementerios Municipales de San Salvador Centro puso en marcha una campaña para actualizar la base de datos de contribuyentes de los 18 camposantos ubicados en los cinco distritos de la capital.
Reynaldo Pérez, director de la institución, explicó que la iniciativa busca regularizar la información de los usuarios de los distritos Capital, Mejicanos, Ayutuxtepeque, Cuscatancingo y Ciudad Delgado.
“Alrededor de 7,000 cuentas están registradas en el distrito Capital, en los cementerios Bermeja, Ilustres y Parcelas. Con la actualización que realizaremos el 1 y 2 de noviembre, estas cuentas podrán acceder al beneficio de dispensa de intereses por mora en tasas de cementerios”, indicó Pérez. La dispensa estará vigente desde el 30 de octubre hasta febrero de 2026.
Durante el fin de semana de la conmemoración del Día de los Fieles Difuntos, el personal municipal estará presente en cada cementerio para asistir a los visitantes y facilitar la actualización de datos.
El funcionario destacó que la medida también responde a la adhesión de exmunicipios, cuyos registros y ordenanzas históricamente manejaban información de manera diferente, por lo que la actualización es necesaria para unificar los datos en toda la capital.
Nacionales
Tonacatepeque se prepara para celebrar el Festival de la Calabiuza 2025
El tradicional Festival de la Calabiuza 2025 se realizará el próximo sábado 1.º de noviembre en el distrito de Tonacatepeque, según informó la alcaldía de San Salvador Este, que invita a la población a participar en esta festividad cultural.
El alcalde Elías Aragón destacó que esta celebración busca mantener vivas las costumbres salvadoreñas y fortalecer el sentido de identidad comunitaria.
“Es una celebración que combina leyendas, arte y cultura popular, donde los personajes mitológicos cobrarán vida para llenar nuestras calles de historia y emoción”, expresó el edil.