Viceministro de Seguridad de Guatemala renuncia tras fuga de reos

El viceministro de Seguridad de Guatemala, José Portillo, presentó su renuncia al cargo luego de la fuga de 20 pandilleros del Sistema Penitenciario (SP), un hecho que ha generado fuerte controversia en el país.

En su salida, Portillo interpuso cinco denuncias relacionadas con supuestos actos de corrupción que, según afirmó, se estarían cometiendo dentro del Ministerio de Gobernación.

Durante su declaración, el exfuncionario señaló que la viceministra Claudia Palencia habría asumido funciones fuera de su competencia al tomar el control directo del Sistema Penitenciario.

“Recibí instrucciones del ministro de Gobernación de que los temas del Sistema Penitenciario serían manejados directamente por la quinta viceministra de Gobernación”, afirmó Portillo, quien además responsabilizó a esa estructura de decisiones que habrían derivado en fallas dentro del sistema de seguridad.

Las autoridades guatemaltecas continúan investigando tanto la fuga de los reos como las acusaciones de corrupción presentadas por el exviceministro.