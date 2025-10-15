Principal
FOTOS – VIDEO | Cancillería brinda acompañamiento a familias de salvadoreños fallecidos en trágico accidente en Georgia, EE. UU.
El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que está brindando acompañamiento a las familias de los ocho salvadoreños que perdieron la vida en un fatal accidente de tránsito ocurrido sobre la carretera interestatal I-85, en el condado de Jackson, estado de Georgia, Estados Unidos.
Según reportes extraoficiales, las víctimas serían originarias del departamento de San Vicente. Hasta el momento, se han identificado seis de los ocho fallecidos: Maribel Ramírez, de 42 años; Justin Ramírez, de 16 años; Andy Ramírez, de 14 años; Natali Ramírez, de 11 años; Evan Ramírez, de 3 años y 7 meses; y Kenia Ramírez, de 22 años, quien estaba embarazada de tres meses. Entre las víctimas se cuentan cinco menores de edad, lo que ha generado un profundo pesar en la comunidad salvadoreña dentro y fuera del país.
El accidente ocurrió cuando la camioneta en la que viajaban fue impactada por un camión de remolque, provocando un incendio que consumió el vehículo. El conductor del camión, identificado como Kane Aaron Hammock, de 33 años, enfrenta ocho cargos, entre ellos homicidio vehicular, conducción distraída y operación de vehículo sin placa vigente.
A través de un comunicado, Cancillería lamentó el fallecimiento de los connacionales y expresó su solidaridad con los familiares afectados. Además, confirmó que su representación consular en Duluth, Georgia, se encuentra brindando asistencia y apoyo en las gestiones correspondientes.
La institución reiteró su compromiso de continuar acompañando a las familias en estos momentos de dolor y aseguró que están coordinando acciones para facilitar los trámites de repatriación de los cuerpos hacia El Salvador.
Nacionales
Capturan a menor que se jactaba en redes sociales de pertenecer a pandillas
El Ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, aseguró que el Estado continúa cumpliendo con su deber de erradicar a los pandilleros de las comunidades, destacando que la población se ha sumado a este esfuerzo. “Aunque duela, tenemos que sacar de la sociedad a estas generaciones sumergidas”, señaló.
El funcionario informó que elementos de la Policía Nacional Civil (PNC) capturaron a Mario José Castellanos Pérez, un menor que se jactaba en redes sociales de pertenecer a pandillas y tenía en su teléfono fotografías realizando señas alusivas a estructuras terroristas.
Castellanos Pérez será procesado como miembro de una organización terrorista y podría enfrentar décadas de prisión por sus acciones.
“No vamos a permitir que este cáncer vuelva a permear en nuestras comunidades y en nuestros jóvenes para amenazar la paz y seguridad que le hemos devuelto a nuestra gente. No queremos más generaciones perdidas”, concluyó Villatoro.
Nacionales
VIDEO | Conductor muere atrapado entre los hierros tras chocar con rastra en Guazapa
Un conductor perdió la vida de manera inmediata esta madrugada tras colisionar contra una rastra en el kilómetro 22 de la carretera Troncal del Norte, en el distrito de Guazapa, municipio de San Salvador Norte.
El fuerte impacto dejó al cuerpo del automovilista atrapado entre los hierros retorcidos del vehículo. Personal de Comandos de Salvamento empleó equipo hidráulico para recuperar el cadáver.
Las autoridades de tránsito investigan las causas del accidente.
Judicial
Cámara ordena captura de exdiputado Schafik Hándal y que se tramite difusión roja
La Cámara Tercera de lo Penal de San Salvador ordenó la captura del exdiputado del FMLN, Jorge Schafik Hándal, procesado por el delito de falsedad ideológica en perjuicio de la fe pública y del empresario guatemalteco-israelí Jimmy Jamal Sawafta Mustafa.
El tribunal también instruyó al Juzgado Segundo de Instrucción que tramite una difusión roja ante Interpol, con el objetivo de localizar y extraditar al exlegislador en caso de encontrarse fuera del país.
La misma orden aplica para José Gerardo Rodríguez, acusado en el mismo proceso. Ambos imputados fueron declarados ausentes por el Juzgado Décimo de Paz de San Salvador, tras no presentarse a la audiencia correspondiente.
La decisión de la Cámara responde a una apelación presentada por la Fiscalía General de la República (FGR), luego de que el proceso fuera instruido sin medidas cautelares.
Según la investigación fiscal, el caso está relacionado con la venta irregular de una finca con cuatro inmuebles, de la cual los acusados se habrían apropiado indebidamente. El 50 % de dicha propiedad pertenecía a Sawafta Mustafa, pero pese a conocerlo, Hándal realizó actos de dominio sobre la totalidad del inmueble.
El Ministerio Público señala que el exdiputado, en su calidad de gerente general de la financiera Tu Solidaria de R.L., transfirió los derechos de propiedad a favor de Transportes y Motores S.A. de C.V. por un valor de $500,000, el 22 de marzo de 2021, incurriendo en una falsedad que causó perjuicio patrimonial al empresario afectado.