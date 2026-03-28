Internacionales
Trump dice que Irán debe reabrir el estrecho de Ormuz para alcanzar un acuerdo
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insistió el viernes en que es necesario que Irán abra el estrecho de Ormuz al tránsito de petróleo para poder alcanzar un acuerdo de paz.
Y en una aparente confusión, el mandatario estadounidense se refirió a ese paso como «el estrecho de Trump».
Trump, que ha renombrado varios edificios en Washington con su propio nombre, dijo que su comentario había sido un «error», pero añadió después que con él «no hay accidentes».
Al repetir sus afirmaciones de que Teherán está listo para llegar a un acuerdo pese a que su contraparte lo desmiente, el presidente dijo que se llevan a cabo conversaciones para negociar el fin del conflicto que ya dura un mes.
«Estamos negociando ahora, y sería fantástico si pudiéramos hacer algo, pero tienen que abrir» el estrecho de Ormuz, dijo Trump en un foro de inversiones FII Priority respaldado por Arabia Saudita en Miami.
«Tienen que abrir el estrecho de Trump. Quiero decir, de Ormuz. Discúlpenme, lo siento mucho. Qué error tan terrible», agregó el republicano.
Dijo que los medios se abalanzarían sobre el comentario, pero luego añadió: «Conmigo no hay accidentes, no demasiados».
También habló de cómo había ordenado renombrar el golfo de México como el «golfo de Estados Unidos» poco después de regresar al poder.
Durante una reunión de gabinete el jueves, Trump dijo que era «una opción» tomar el control del petróleo de Irán, como Estados Unidos hizo de facto con Venezuela, a pesar de que la guerra en Oriente Medio sigue en curso.
El presidente hizo comentarios burlones similares antes de cambiar el nombre del centro artístico Kennedy de Washington a «Trump-Kennedy Center».
Más temprano el viernes, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, expresó su preocupación de que Irán busque establecer un «sistema de peaje» permanente para los buques en el estrecho, por donde normalmente transita una quinta parte del petróleo mundial.
Internacionales
Interceptan dos drones lanzados contra la embajada de EE.UU. en Bagdad
Dos drones lanzados contra la embajada estadounidense en Bagdad fueron interceptados por la defensa antiaérea iraquí, indicó a la AFP un alto responsable de seguridad, en el primer ataque de este tipo contra la misión diplomática en diez días.
Según el responsable, los drones cayeron fuera de la Zona Verde, un barrio acordonado y ultrasegurizado en el centro de Bagdad que alberga instituciones estatales y representaciones diplomáticas.
Un segundo responsable confirmó un ataque llevado a cabo con «un dron explosivo» que fue derribado.
El último ataque de este tipo se remonta al 18 de marzo. Las influyentes brigadas de Hezbolá, grupo armado iraquí proiraní, decretaron después una tregua unilateral.
Internacionales
El petróleo sigue en alza ante falta de acuerdo
Los precios del petróleo repuntaron nuevamente ayer por segunda sesión consecutiva, en un mercado preocupado por una prolongación de la guerra en Medio Oriente sin un avance diplomático tangible.
El barril de Brent del mar del Norte con plazo de entrega en mayo finalizó con una subida del 4.22 %, hasta los $112.57.
En tanto, el West Texas Intermediate (WTI) estadounidense rozó los $100 para terminar a $99.64, con un avance de 5.46 %.
La decisión del presidente Donald Trump de aplazar otros diez días su ultimátum para la reapertura del estrecho de Ormuz, no bastó para calmar a los operadores.
«Significa que va a haber diez días adicionales de perturbaciones en Medio Oriente» para la circulación del crudo y sus derivados, comentó Andy Lipow, de Lipow Oil Associates.
«Para que los precios vuelvan a bajar, es necesario encontrar una salida al conflicto», estimó Lipow. «E incluso si hubiera un cese del fuego, ni siquiera es seguro que Irán deje pasar el petróleo por el estrecho de Ormuz», agrega.
De mantenerse así por varias semanas, el analista prevé que el WTI se acerque a los $120.
Internacionales
EE. UU. e Israel bombardean dos plantas nucleares en territorio iraní
Estados Unidos e Israel atacaron este viernes dos instalaciones nucleares en Irán, donde Washington espera haber cumplido sus objetivos de guerra en un par de semanas.
Los precios del petróleo subieron en medio de los combates en el Golfo y en Líbano, sin que se vislumbre un final claro.
Y eso pese a que el presidente estadounidense Donald Trump insiste en que las negociaciones indirectas con Irán «van bien». Este viernes pospuso «hasta el lunes 6 de abril» su ultimátum de ataque a las centrales eléctricas en Irán, según él «a petición del gobierno iraní».
Su secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó tras asistir al G7 que Irán no ha contestado a un plan para poner fin a la guerra, pero ha enviado «mensajes» que muestran interés por la vía diplomática.
El diálogo indirecto no acalla las armas.
«Cuando terminemos con ellos aquí, en las próximas dos semanas, estarán más debilitados de lo que han estado en la historia reciente», declaró Rubio.
Ataques a plantas nucleares
El ejército israelí confirmó haber atacado el reactor nuclear de agua pesada de Arak, en el centro de Irán, poco después de que medios iraníes reportaran bombardeos sobre el lugar.
También confirmó ataques a «una planta de extracción de uranio situada en Yazd, en el centro de Irán», horas después de que la organización de energía atómica de Irán informara que bombardeos de EE. UU. e Israel en la instalación.
El director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, reiteró su llamado a la «contención militar para evitar cualquier riesgo de accidente».
Traición. Autoridades iraníes advirtieron a ciudadanos de no tener nexos con estadounidenses, pues tomarán represalias.
Irán no se amilana. Su ministro de Relaciones Exteriores, Abás Araqchi, afirmó que el país impondrá un «precio muy alto por los crímenes israelíes».
«Israel atacó dos de las mayores siderúrgicas de Irán, una planta eléctrica y sitios nucleares civiles, entre otras infraestructuras. Israel afirma que actuó en coordinación con Estados Unidos», declaró en redes sociales.
Los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico de Irán, advirtieron a los empleados de instalaciones industriales de la región con «accionistas estadounidenses» y de las «industrias pesadas aliadas con el régimen sionista» que «abandonen inmediatamente sus lugares de trabajo» porque prometen llevar a cabo ataques en represalia.
Horas antes recomendaron alejarse de «los lugares donde están estacionadas las tropas estadounidenses» y obligaron a tres barcos a dar media vuelta en el estrecho de Ormuz, una ruta que, según ellos, queda cerrada a los buques que vengan o se dirijan a puertos vinculados al «enemigo».
A un mes
Este sábado se cumple un mes de la guerra, desatada por ataques conjuntos de Israel y de Estados Unidos a Irán y que se ha extendido a todo Oriente Medio.
Israel intensificó su campaña militar con nuevos ataques este viernes en el oeste del país y contra Teherán. Dice que apunta a sitios de producción de armas, «principalmente misiles balísticos».
Líbano continúa su descenso a los infiernos, después de haber sido arrastrado a la guerra el 2 de marzo, cuando el grupo proiraní Hezbolá comenzó a disparar cohetes contra Israel para vengar la muerte del líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, en bombardeos.