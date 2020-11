TikTok arreglará Internet a un estudiante que solo puede conectarse a sus clases en línea subido a un árbol

TikTok, la popular aplicación china de vídeos cortos, se ha ofrecido a ayudar a un estudiante ruso que vive en una aldea donde la conexión a Internet es tan deficiente que tiene que subirse a un árbol para poder asistir a clases a distancia.

El pasado jueves, el Alexéi Dudoládov publicó en su perfil de TikTok un mensaje de video dirigido al gobernador de la región siberiana de Omsk, en el que se queja de los problemas de conexión a Internet que sufre su aldea. Según el estudiante, después de que su universidad pasara a la educación a distancia debido a la pandemia del coronavirus, tiene que trepar a un abedul para poder asistir a las clases vía Zoom.

“No estamos en mayo, tengo que sacrificar mi salud”

Subido en ese mismo árbol, Dudoládov explicó que en su casa solo tiene Internet 2G, insuficiente para conectarse a las lecciones ‘on line’. “Tengo que caminar hacia el bosque a 300 metros de la aldea y subirme a un árbol, a una altura de unos ocho metros, para poder entrar en Zoom y demostrarle al profesor que no falto a clase”, indicó el bloguero.

“Este verano me volví popular en TikTok y realicé transmisiones en vivo desde un árbol. Pero, verás, ya no estamos en mayo, y tengo que sacrificar mi salud. Ya tenía neumonía bilateral. Me gustaría precisar en nombre de todos los estudiantes que tienen una mala conexión a Internet: ¿cómo resolver este problema?”, preguntó el joven.