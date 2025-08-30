Nacionales
Video muestra a estudiante del INTI escalando un muro para escapar del centro educativo
Un video que circula en redes sociales muestra el momento en que un estudiante del Instituto Nacional Técnico Industrial (INTI) escala un muro perimetral de aproximadamente cinco metros de altura para escapar del centro educativo.
En las imágenes se observa cómo el alumno arriesga su vida al trepar y saltar la pared, hecho que rápidamente se volvió viral y generó múltiples reacciones entre usuarios.
Mientras algunos destacaron la agilidad del joven, otros señalaron que las autoridades del instituto deberían tomar medidas disciplinarias por la acción.
<blockquote class=»twitter-tweet»><p lang=»es» dir=»ltr»><a href=»https://twitter.com/hashtag/Nacionales?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw»>#Nacionales</a> | 🤯🏫 Un estudiante del INTI fue captado por cámaras de seguridad mientras se escapa del centro educativo trepando por un muro. <br><br>Video: Cortesía. <a href=»https://t.co/wFCpl4Ug6z»>pic.twitter.com/wFCpl4Ug6z</a></p>— #ÚltimaHora (@ultimahsv) <a href=»https://twitter.com/ultimahsv/status/1961912427341127833?ref_src=twsrc%5Etfw»>August 30, 2025</a></blockquote> <script async src=»https://platform.twitter.com/widgets.js» charset=»utf-8″></script>
Nacionales
PNC captura a pandillero tras agredir violentamente a un hombre en Mejicanos
La Policía Nacional Civil (PNC) informó sobre la captura de Jonathan Amílcar Lemus Merino, señalado de haber agredido brutalmente a un hombre hasta dejarlo inconsciente en la comunidad Los Próceres, en Mejicanos, San Salvador Centro.
De acuerdo con el reporte, Lemus Merino golpeó a la víctima con puños, patadas y piedras, ataque que quedó registrado en un video difundido en redes sociales.
Horas después, el sospechoso fue detenido en el mismo sector. La institución policial detalló que el detenido aparece fichado como integrante de la Mara Salvatrucha (MS-13).
Será procesado por el delito de intento de homicidio y se le sumará el cargo de agrupaciones ilícitas, según la PNC.
Nacionales
Buscan a hombre desaparecido mientras pescaba en el lago de Coatepeque
Una persona desapareció la tarde del viernes mientras pescaba en el sector de La Jamaya, en el lago de Coatepeque.
Voluntarios de la Cruz Verde Salvadoreña (CVS) de la seccional El Congo, junto con personal de la Marina Nacional, realizan la búsqueda del hombre.
Familiares indicaron que el hombre padece convulsiones y temen que haya sufrido un episodio mientras pescaba, lo que pudo ocasionar su caída al agua, según informó CVS.
Nacionales
Tres jóvenes reportados como desaparecidos fueron localizados sanos y salvos
La Fiscalía General de la República (FGR) activó el protocolo de búsqueda tras recibir el reporte de la desaparición de tres jóvenes.
Autoridades confirmaron que Josué Andrés Henríquez, Denis Salomón Cruz y Víctor Emanuel Molina fueron localizados en buen estado de salud, gracias a la coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC).
La FGR indicó que los jóvenes no resultaron víctimas de ningún delito durante el tiempo que permanecieron desaparecidos.