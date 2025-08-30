Video muestra a estudiante del INTI escalando un muro para escapar del centro educativo

Un video que circula en redes sociales muestra el momento en que un estudiante del Instituto Nacional Técnico Industrial (INTI) escala un muro perimetral de aproximadamente cinco metros de altura para escapar del centro educativo.

En las imágenes se observa cómo el alumno arriesga su vida al trepar y saltar la pared, hecho que rápidamente se volvió viral y generó múltiples reacciones entre usuarios.

Mientras algunos destacaron la agilidad del joven, otros señalaron que las autoridades del instituto deberían tomar medidas disciplinarias por la acción.

<blockquote class=»twitter-tweet»><p lang=»es» dir=»ltr»><a href=»https://twitter.com/hashtag/Nacionales?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw»>#Nacionales</a> | 🤯🏫 Un estudiante del INTI fue captado por cámaras de seguridad mientras se escapa del centro educativo trepando por un muro. <br><br>Video: Cortesía. <a href=»https://t.co/wFCpl4Ug6z»>pic.twitter.com/wFCpl4Ug6z</a></p>— #ÚltimaHora (@ultimahsv) <a href=»https://twitter.com/ultimahsv/status/1961912427341127833?ref_src=twsrc%5Etfw»>August 30, 2025</a></blockquote> <script async src=»https://platform.twitter.com/widgets.js» charset=»utf-8″></script>

