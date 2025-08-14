Internacionales
Robo masivo de documentos de turistas afecta a hoteles en Italia
Decenas de miles de documentos de identidad de turistas escaneados en hoteles italianos fueron sustraídos de los servidores y puestos a la venta en la dark web, alertó este jueves la Agencia para Italia Digital (Agid).
Según la Agid, se trata de casi 100.000 pasaportes, tarjetas de identidad y otros documentos obtenidos durante los procesos de check-in en diez hoteles de distintas regiones del país, mediante accesos no autorizados a sistemas informáticos entre junio y agosto de 2025. La persona responsable, identificada bajo el seudónimo «mydocs», habría puesto a la venta la información de forma ilegal.
La agencia advirtió que las consecuencias para las víctimas pueden ser graves, tanto económicas como legales, ya que los datos robados podrían ser utilizados para crear documentos falsos, abrir cuentas bancarias o cometer usurpación de identidad digital.
Las autoridades no descartan que se identifiquen nuevos casos en los próximos días, mientras que los hoteles y plataformas de reservas continúan siendo objetivos frecuentes de ciberataques, como han experimentado anteriormente grupos como Marriott, Caesars y el sitio Booking.com.
Costa Rica construirá nuevo centro penitenciario de alta seguridad para 5,100 reclusos
El gobierno de Costa Rica anunció la construcción de un nuevo centro penitenciario de alta seguridad, conocido como Centro de Alta Contención del Crimen Organizado (CACCO), con capacidad para 5,100 internos. La medida busca aliviar la sobrepoblación del sistema carcelario, que actualmente se encuentra casi un 30 % por encima de su límite.
El ministro de Justicia, Gerald Campos, advirtió que sin esta infraestructura el sistema corre riesgo de colapsar, lo que podría derivar en conflictos internos, tomas de rehenes y motines.
El proyecto se inspira en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) de El Salvador, reconocido internacionalmente por su capacidad y estrictos protocolos de seguridad. Costa Rica recibirá planos, diseños y asesoría técnica salvadoreña para implementar algunos de estos elementos en el CACCO.
Con un presupuesto estimado en 35 millones de dólares, la obra incrementará en un 40 % la capacidad penitenciaria nacional y se desarrollará en dos fases: parte este año y el resto en 2026. Por seguridad, la ubicación exacta y ciertos detalles operativos del complejo se mantienen reservados.
Tercera víctima mortal por incendios forestales en España
Las autoridades españolas confirmaron este jueves la muerte de una persona que participaba en las labores de extinción de un incendio en la provincia de León, convirtiéndose en la tercera víctima mortal de los siniestros registrados este verano en el país.
El delegado del Gobierno en Castilla y León informó del deceso a través de la red social X, mientras que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, expresó sus condolencias a la familia en una entrevista con la televisión pública TVE.
Los incendios afectan principalmente al cuadrante noroeste de España, con especial gravedad en Castilla y León y Galicia, así como en Extremadura. Grande-Marlaska señaló que actualmente hay 11 fuegos que generan preocupación, sobre todo en la provincia de Zamora, fronteriza con Portugal.
Antes de este caso, un voluntario falleció en Castilla y León y un trabajador de una hípica perdió la vida durante un incendio en Tres Cantos, al norte de Madrid. La ola de incendios ha dejado además varios heridos graves y ha obligado a evacuar a miles de personas.
Sudán enfrenta el peor brote de cólera en años en medio de la guerra
Al menos 40 personas murieron en una semana en la región sudanesa de Darfur debido a un brote de cólera, el más grave que ha afectado al país africano en los últimos años, alertó este jueves Médicos Sin Fronteras (MSF).
La organización señaló que, solo en esa región, sus equipos han atendido a más de 2.300 pacientes en los últimos siete días. Desde julio de 2024, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha contabilizado unos 100.000 casos en todo Sudán, advirtiendo que la enfermedad se ha propagado a todos los estados del país.
El cólera, una infección intestinal aguda transmitida por alimentos y agua contaminados, puede ser mortal en pocas horas si no se trata. Sin embargo, es curable mediante rehidratación oral y, en casos graves, con antibióticos.
La temporada de lluvias, que se intensifica en agosto, podría agravar la situación sanitaria, ya complicada por la guerra que, en su tercer año, ha dejado decenas de miles de muertos y millones de desplazados, generando lo que Naciones Unidas califica como “la peor crisis humanitaria del mundo”.