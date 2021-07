Hombre se graba con el teléfono golpeando a su propia madre

La joven Daniela Ayelén Delgado, de 26 años, se quitó la vida durante el domingo pasado. A eso de las 6:00 de la mañana, la Policía fue hasta la casa de su mamá, Laura Illescas (45), en Llavallol, en Buenos Aires, Argentina, donde le preguntaron si la conocía y llevaban la noticia.

La mujer entró al cuarto de su hija y encontró su celular sobre su cama y un cuaderno en el que había dejado la nota sobre sus planes. La mujer corrió hacia la casa de su hermana y gritó desesperadamente: “Ayelén se mató en lo del Gor…”.

La joven había comprado una soga y se llevó un balde de su casa, fue hasta la vivienda donde vive su novio, aunque el sujeto no apareció. Daniela se ahorcó en un árbol en la vereda.

Según los reportes, unos niños vieron el cuerpo de la joven, empezaron a gritar, por lo que una vecina llamó al 911. La familia del novio, conocido por el apodo de “Chino”, “se escondió cobardemente”, según detalló una fuente policial.

El caso es investigado por “averiguación causales de muerte”, a la espera de los resultados de la autopsia, aunque todo indica que se trató de un suicidio, indicó la Fiscalía.

Aunque, la mamá de la joven dijo tener dudas sobre la hipótesis. “Se ahorcó ahí, pero no sabemos si se ahorcó por sus propios medios. Y el balde estaba al lado de ella, para mí lo pusieron ahí”, dijo al Clarín un día después de haber llevado los restos de su hija a un nicho en el cementerio.

También compartió un mensaje en las redes sociales

En Instagram y Facebook, la joven hizo el mismo posteo minutos antes de tomar la trágica decisión: “Estoy tan triste que no puedo ni pensar, cómo me lastimó este chabón. Me obligó a abortar diciendo que yo lo quería atar con un hijo. Yo lo quería tener. Me decía que no le diga nada a mi familia, yo estaba muy enamorada de él y lo menos que quería era que él se sintiera atado a mí o mal”, escribió.

Su madre afirmó que no sabía de este aborto, supuestamente realizado en 2018.