Internacionales
Donald Trump advierte que espacio aéreo de Venezuela debe considerarse como «cerrado en su totalidad»
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este sábado que el espacio aéreo sobre y alrededor de Venezuela debe considerarse como completamente cerrado, en el marco de una escalada con el mandatario izquierdista Nicolás Maduro.
«A todas las aerolíneas, pilotos, narcotraficantes y traficantes de personas, por favor consideren que el espacio aéreo sobre y alrededor de Venezuela está cerrado en su totalidad», escribió Trump en su red Truth Social sin dar más detalles.
Desde inicios de septiembre, el gobierno de Trump aumentó la presión sobre Venezuela, con un importante despliegue militar en el Caribe que incluye al mayor portaviones del mundo.
El presidente estadounidense afirma que su objetivo es detener el tráfico de drogas desde el país sudamericano, pero Caracas asegura que busca un cambio de régimen.
Tras el despliegue de la flota militar, las fuerzas estadounidenses han matado al menos a 83 personas en sus más de 20 ataques contra presuntas narcolanchas, en el Caribe y el este del Pacífico.
Por ahora, Washington no ha aportado ninguna evidencia de que esas embarcaciones eran usadas para transportar drogas o representaban una amenaza para Estados Unidos.
Las tensiones regionales se han intensificado como resultado de la campaña y el aumento militar que la acompaña.
Las autoridades de aviación de Estados Unidos instaron la semana pasada a las aeronaves civiles que operan en el espacio aéreo venezolano a «actuar con precaución» debido a la «situación de seguridad que empeora y la actividad militar intensificada en o alrededor de Venezuela».
Suspensión de vuelos
La advertencia tuvo como consecuencia que la suspensión de vuelos hacia y desde Venezuela de seis aerolíneas que representan gran parte del tráfico en Sudamérica.
La medida enfureció a Caracas.
La autoridad aeronáutica venezolana revocó los permisos para operar en el país a la española Iberia, la portuguesa TAP, la colombiana Avianca, la filial colombiana de la chilenobrasileña Latam, la brasileña GOL y la turca Turkish.
El gobierno de Maduro señala a las aerolíneas de «sumarse a las acciones de terrorismo de Estado promovido por el gobierno de los Estados Unidos, suspendiendo unilateralmente sus operaciones aerocomerciales».
El diario The New York Times informó el viernes que los dos líderes mantuvieron la semana pasada una conversación telefónica en la que abordaron una posible reunión en Estados Unidos.
La noticia sobre la llamada entre Trump y Maduro se produjo un día después de que el presidente estadounidense afirmara que los esfuerzos para detener el tráfico de drogas venezolano por tierra eran inminentes, lo que aumentó aún más las tensiones con Caracas.
Internacionales
León XIV visita la Mezquita Azul de Estambul
El papa León XIV visitó este sábado la Mezquita Azul de Estambul, uno de los templos más emblemáticos de la ciudad turca, en donde a diferencia de su predecesor Francisco no se detuvo a rezar.
En el tercer día de su visita a Turquía, el pontífice estadounidense y peruano cumplió con el hábito de quitarse los zapatos antes de entrar, y caminó con calcetines blancos dentro de este imponente edificio otomano del siglo XVII, recubierto en su interior de cerámica de Iznik.
Con este simbólico gesto, León XIV efectuó su primera visita a un lugar de culto musulmán desde su elección como sumo pontífice en mayo. Sus predecesores Francisco, en 2014, y Benedicto XVI, en 2006, también visitaron la mezquita.
Rodeado de dignatarios musulmanes que le explicaron la historia del lugar, el santo padre visitó el templo en un silencio interrumpido apenas por el ruido de las cámaras de foto y los graznidos de un cuervo que revoloteaba bajo las cúpulas, sin pararse a rezar.
«El Papa vivió la visita a la mezquita en silencio, en espíritu de recogimiento y escucha, con profundo respeto por el lugar y la fe de quienes se reúnen allí para rezar», indicó el servicio de prensa del Vaticano.
La mezquita otomana de Sultanahmet, conocida como la Mezquita Azul por su cerámica, es una de las mayores atracciones turísticas de Estambul. Fue construida en el lugar donde se ubicaba un palacio de los emperadores bizantinos.
Contrariamente a sus predecesores, León XIV no visitó Santa Sofía, la antigua basílica bizantina situada a apenas 300 metros.
El templo fue convertido en mezquita por los otomanos tras la toma de Constantinopla en 1453, se transformó en museo tras el advenimiento de la República turca en 1923, y en 2020 volvió a ser mezquita por iniciativa del presidente Recep Tayyip Erdogan. El papa Francisco dijo en su momento que se sentía «muy entristecido» por esta decisión.
Afuera, pese al frío y el cielo gris, decenas de personas, en su mayoría turistas, recibieron la llegada del convoy papal con vítores.
«Es positivo y sobre todo valiente. Los viajes del papa son siempre hermosos, trae la paz con él», dijo Roberta Ribola, una turista italiana.
Después de Pablo VI (1967), Juan Pablo II (1979), Benedicto XVI (2006) y Francisco (2014), León es el quinto papa que visita Turquía.
Internacionales
Un centenar de Airbus A320 fuera de servicio de forma prolongada
«Según la información más reciente que tengo, aunque Airbus podrá y deberá comunicar al respecto — parecería que hay muchos menos A320 que se verían afectados de forma duradera por el cambio del software», declaró el ministro en BFMTV.
«Se había mencionado la posibilidad de que fueran un millar pero ahora parece que solo hablamos de un centenar», añadió.
El fabricante aeronáutico europeo anunció el viernes que pidió a todos los clientes que usan este programa de control vulnerable a las radiaciones solares que «detuvieran inmediatamente los vuelos» para reemplazar o actualizar el software.
Esta intervención se consideró indispensable tras un incidente ocurrido en un vuelo de la compañía estadounidense JetBlue el 30 de octubre entre Cancún, México, y Newark, cerca de Nueva York. El aparato tuvo que aterrizar de emergencia en Tampa, Florida, después de haber picado bruscamente hacia abajo.
Unos 6,000 aviones están afectados. Pero para la gran mayoría, la intervención pudo efectuarse ya el viernes o durante la noche del viernes al sábado.
Air France indicó el sábado que podría a lo largo del día «transportar a la totalidad de sus clientes, salvo los vuelos de la red regional del Caribe».
Su competidora easyJet señaló que no había cancelado ningún vuelo, ya que la intervención había concluido en todos sus A320.
El ministro francés de Economía, Roland Lescure, precisó también en BFMTV que, para «la inmensa mayoría de estos aviones», la actualización del programa «puede hacerse a distancia y es bastante rápida».
Internacionales
Más de 70,000 muertos en Gaza por la guerra entre Israel y Hamás
Más de 70,000 personas murieron en la Franja de Gaza por la guerra entre Israel y Hamás estallada hace más de dos años, informó el sábado el Ministerio de Salud de este territorio palestino gobernado por el movimiento islamista.
El umbral se superó en medio de un frágil alto el fuego mediado por Estados Unidos, que ambas partes se acusan mutuamente de violar.
El ministerio detalló en un comunicado que la cifra de muertos por la guerra había aumentado a 70.100.
También indicó que desde el alto el fuego, que entró en vigor el 10 de octubre, 354 palestinos murieron víctimas del fuego israelí.
Dos cuerpos llegaron a hospitales de la Franja de Gaza en las últimas 48 horas, añadió el ministerio. Uno de los cuales fue recuperado de entre los escombros.
Señaló que el aumento respecto a la cifra anterior se debió a que los datos relativos a 299 cuerpos habían sido procesados y aprobados por las autoridades.
A pesar del alto el fuego, el territorio palestino continúa sumido en una profunda crisis humanitaria.
La guerra de Gaza estalló con el ataque de Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023, que resultó en la muerte de 1,221 personas. Ese día, los milicianos islamistas secuestraron también a 251 personas y las llevaron a Gaza.
Al inicio del alto el fuego más reciente, las milicias de Gaza mantenían a 20 rehenes vivos y a 28 cuerpos de cautivos fallecidos.
Hamás liberó desde entonces a todos los supervivientes y devolvió 26 restos mortales.
A cambio, Israel liberó a casi 2.000 prisioneros palestinos bajo su custodia y devolvió los cuerpos de cientos de palestinos fallecidos.