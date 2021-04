El pequeño futbolista de Santa María Ostuma que sueña con ser agrónomo

Impulsora y amante de los deportes, así se puede definir a Cecilia Hernández, una mujer que ha logrado desarrollar al balonmano nacional con mucha dedicación y organización, y que desde el 2017 preside la Federación Salvadoreña de Balonmano.

El éxito no llegó por casualidad a la vida de Hernández, sus padres fueron sus principales impulsores, que siempre la motivaron a prepararse profesionalmente.

Siendo niña, junto a sus dos hermanas, sus padres deciden trasladarse de su natal Usulután hacia San Salvador, para darles una mejor educación.









“Debo mencionar que mi mami siempre fue bastante luchadora y ella tenía ideales sobre nosotras. Somos tres hermanas y una de las cosas por las que nos movimos ante la guerra era porque mi mamá soñaba con que fuéramos profesionales”, explica la federativa.

Cecilia inició su historia deportiva años atrás cuando jugaba softbol, en ese entonces cursaba plan básico en Usulután. Tiempo después, ya en San Salvador, practicó el baloncesto en el Instituto Nacional Francisco Meléndez (INFRAMEN), en donde por ser zurda el entrenador consideró que ella se encontraba en desventaja en ese deporte.

“Llegue al INFRAMEN buscando baloncesto, y mi estatura no era un biotipo para eso, y creo que el entrenador no tenía mucha fe en mí. Soy zurda y recuerdo que el entrenador me hacía una corrección para hacer el lanzamiento con la derecha y no podía lanzar, pero todos los tiros que hacía con la izquierda si entraban en el aro”, rememora Cecilia.

Agrega que en ese momento el entrenador del baloncesto le hacía pasar incomodidad cuando le decía que ella no iba a ser buena ni podría mejorar y que debía hacer todo con la mano derecha. Todo lo expresaba de manera inadecuada, por lo que terminó desanimando su deseo de continuar en el baloncesto.

La ahora dirigente comenta que tras la mención que ya decepcionada del baloncesto y asistir a unos intramuros estudiantiles conoce el balonmano, deporte del cual se enamoró porque pudo descubrir que muchas de sus habilidades como ambidiestra, lo que le permitió con el tiempo destacar y ganarse el apodo de “La Zurda”.

Cecilia continúa su historia cuando ingresa a la Universidad Francisco Gavidia de El Salvador, y ella deseaba estudiar medicina, pero su padre le dice que esa era una carrera costosa, y que si ella estudiaba eso sus hermanas no podrían seguirse preparando, entonces ve a la fisioterapia como una opción viable.

“Cuando mi papá me dice: si tú estudias medicina tus hermanas no van a estudiar porque era una carrera muy larga y había que también sabíamos que era muy costosa, entonces hace algo más corto y yo me recuerdo que en el pensum de fisioterapia estaba la materia de de rehabilitación a través del ejercicio y para mí eso esa fue la clave para decidirme por esa profesión”, relata.

Cuando se graduó de fisoterapista, Hernandez ya se encontraba trabajando en una escuela bilingüe reconocida y siente la necesidad de seguirse preparando, pero en esta ocasión termina con una maestría en Administración Educativa. Luego, para fortalecer sus conocimientos en el área de educación continuó con una Maestría en Alto Rendimiento.

“Yo me considero en sangre y alma de balonmano , vengo de pintar canchas, de jugar con balones número 3 de baloncesto, presencié el desarrollo de mi deporte, el balonmano porque él ha tenido diferentes etapas”.

Cecilia, a pesar de sus ocupaciones de su desarrollo académico no deja a un lado su deporte tras pasar la etapa como atleta, pasa a ser entrenadora que la llevan a encargarse de equipos estudiantiles y de primera categoría.

“En 2006 y 2010 fui parte de las seleccionadas nacionales en las que fuimos campeonas centroamericanas, éramos un grupo muy bueno de atletas que logró compenetrarse, pero también las etapas van cambiando, porque llegó el momento que ya no me veía como atleta”, expresa la ahora dirigente.

Comenta que se organizan con los jugadores antiguos y demás miembros de la federación porque consideraron que ya era el tiempo de hacer cambios deportivos y Cecilia es de las que vio crecer el balonmano y se decide con el consenso de los miembros de la federación darle su voto de confianza.

“Esto para mí no solo lo consideré un logro mío como como persona, sino que, pues tenía las condiciones para poder hacer los cambios que necesitaba la fede; así como la disposición del tiempo. Realmente uno se ajusta para poder y lo logramos, entonces ya estoy en este punto que es el segundo período al frente de la presidencia de esta federación”.

Para la dirigente, la disciplina ha sido un elemento importante para poder lograr cada una de sus metas, así como establecer el equilibrio de roles y funciones que desempeña como mujer, profesional, madre, esposa y dirigente deportiva.

“Para mí el secreto del éxito, es la disciplina, en mi caso, yo me levanto muy temprano en la mañana, también acepto que soy dormilona, me encanta dormir pero tengo ya organizado el tiempo, es algo que he logrado hacer por el deporte, ya que desde muy joven yo sabía que si quería rendir en todo tenía que dedicar ciertos tiempo a mis actividades. Hay momentos que uno se agobia muchísimo pero por eso hay que organizarse”, aconseja Hernández.

La dirigente considera que aún en el tema de la participación femenina en el deporte se debe seguir forjando el camino, ya que sea por estigmatización o por cultura, a veces la misma familia no permite que las niñas practiquen un deporte.

Al trabajar como entrenadora también ha descubierto que le encanta enseñar. “He sido entrenadora de niños y niñas, y puedo decir los varones son explosivos, son lo máximo, me encantan, pero también son menos constantes, en cambio si tú convences a una niña y se enamora del deporte, ellas son más perseverantes. No sé si eso es resultado de algo que biológicamente tenemos como mujeres, y nos permite tener mejores resultados”, reflexiona.

Para la presidenta de balonmano, todas las mujeres tienen talentos diferentes, los cuales deben de ser aprovechados y es ahí en donde la disciplina y constancia son elementos importantes para el éxito en sus vidas.

“Hay que aprovechar las oportunidades y los espacios que nos den y no porque somos mujeres sino porque somos capaces de hacer cualquier cosa”, asegura la titular de la Federación de Balonmano.

Con información de Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador

Fotos/cortesía