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Padre de Lamine Yamal afirma que su hijo dejó de hablarle y de enviarle su mesada
Mounir Nasraoui, padre del futbolista del Barcelona Lamine Yamal, afirmó que su hijo dejó de hablarle y también suspendió el envío de su mesada (mensualidad).
Según Nasraoui, la situación comenzó después de que aconsejara a Lamine que se enfocara más en su carrera futbolística y evitara que las relaciones con las chicas lo distrajeran. El padre señaló que las mujeres pueden esperar y que construir un legado sólido debería ser una prioridad.
Nasraoui también explicó que utilizó como ejemplo a la madre de Lamine, al señalar que ella lo dejó durante un período difícil de su vida. De acuerdo con su relato, su intención era proteger a su hijo para evitar que atravesara una experiencia similar.
Sin embargo, Nasraoui afirmó que la madre de Lamine es responsable de que el futbolista haya dejado de hablarle y, como consecuencia de esta situación, no estaría recibiendo la mesada correspondiente al mes.
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Shakira visita zonas afectadas por terremoto de 7,4 en Colombia y anuncia construcción de 10 escuelas
La cantante colombiana Shakira llegó a su país, específicamente a la zona de Quibdó, Chocó, una semana después del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió Colombia el pasado 10 de agosto, con el propósito de conocer de cerca los daños ocasionados por el sismo y acompañar a las comunidades afectadas.
Durante su visita, la artista recorrió sectores impactados y centros educativos afectados por el terremoto. Shakira estuvo acompañada por el filántropo Howard Buffett y autoridades locales, con quienes evaluó las necesidades de la población.
A través de su Fundación Pies Descalzos, la cantante anunció la construcción de 10 escuelas en el departamento de Chocó, además de una inversión de 1.25 millones de dólares destinada a la reconstrucción de centros educativos afectados por el desastre.
También se informó sobre una donación de 1 millón de dólares para apoyar los trabajos de reconstrucción y recuperación del departamento.
La visita de Shakira ha generado esperanza entre las comunidades afectadas, que enfrentan el desafío de reconstruir sus hogares, escuelas y espacios tras el fuerte movimiento telúrico.
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INTIKILLA: una canción para mantener viva la memoria de los pueblos originarios de América Latina
¿Puede una canción ayudar a mantener viva la memoria de quienes fueron silenciados por la historia?
Desde esa pregunta nace “IntiKilla”, una obra musical de Angel Pastrana, cuyo título significa Sol y Luna en lengua quechua. La canción propone un encuentro entre la música contemporánea y la memoria ancestral de los pueblos originarios de América Latina.
“IntiKilla” nace como una reivindicación y un homenaje a las culturas que, durante los procesos de conquista y colonización, sufrieron violencia, despojo, persecución y la pérdida de innumerables vidas y expresiones culturales. Pero la obra no pretende quedarse únicamente en el dolor del pasado: busca recuperar la memoria, reivindicar las raíces y recordar que esas culturas continúan vivas.
Angel Pastrana es productor musical argenyino, compositor y Especialista en Mezcla y Mastering, miembro de la Academia Latina de la Grabación (Latin Recording Academy) y miembro de la Audio Engineering Society (AES).
En “IntiKilla”, Pastrana asumió integralmente el proceso de creación y producción de la obra: compuso la canción, ejecutó toda la instrumentación, interpretó la voz principal y fue responsable de la producción musical, la mezcla y el mastering.
La canción cuenta además con la participación vocal de Sol Leoni, cantante de la provincia de Córdoba, cuya interpretación se incorpora a la obra aportando una segunda voz y una dimensión expresiva al mensaje de la canción.
A lo largo de su trayectoria, Angel Pastrana se ha caracterizado por desarrollar producciones en las que la música funciona como una herramienta para transmitir ideas, generar reflexión y dejar un mensaje. Muchas de sus obras de autoría propia nacen precisamente de esa necesidad: utilizar la música para hablar de aquello que merece ser recordado, cuestionado o transformado.
“IntiKilla” continúa ese camino y busca tender un puente entre las raíces ancestrales de América Latina y el presente, invitando al oyente a detenerse, escuchar y preguntarse cuánto de aquella memoria todavía permanece entre nosotros.
La obra fue además presentada a consideración para los Latin Grammy 2026, formando parte del recorrido internacional de la producción.
Más que una canción, “IntiKilla” busca ser una memoria hecha música.
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Ninel Conde estrena reality para revelar «su verdad» sobre las cirugías plásticas
La actriz y cantante mexicana Ninel Conde, conocida como «el bombón asesino» y por sus polémicas, estrena este viernes su reality ‘Sin filtro’, en el que promete mostrarse más vulnerable que nunca y abordar el estigma relacionado con las cirugías.
El reality fue lanzado en la plataforma VIX.
La Bombón Asesino lamenta que todavía existan estándares más altos para las mujeres que para los hombres en la industria del espectáculo.
Tras ganar el concurso de belleza Señorita Estado de México en 1995, Conde inició una carrera en la música, el cine y la televisión, trayectoria que la consolidó como una de las celebridades en México.