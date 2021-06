FOTOS | Rihanna eleva la temperatura modelando en sostén y tanga de hilo

La cantante Rihanna dejó sin aliento a sus seguidores y elevó varios grados la temperatura en redes sociales al compartir unas fotografías en la que luce tremendo cuerpazo.

Hace unas horas, la originaria de Barbados subió a su cuenta de Instagram tres postales donde aparece en distintas poses modelando con un sostén y una tanga que en la parte de atrás es un hilo, lo que permitió apreciar su torneada retaguardia y sus piernas de tentación.

“Been 3 mins of thinking of a caption… I ain’t got sh*t to say 🥴🧡”, escribió en la serie de imágenes que hasta el momento acumulan más de seis millones 432 mil corazones rojos y casi 59 mil comentarios.

Por si no fuera suficiente, la pareja del cantante ASAP Rocky, también compartió otras publicaciones de su aparición en la revista Vogue Italia, donde utilizó un par de ajustados vestidos con transparencias que hicieron resaltar esas impactantes curvas que posee a sus 33 años de edad.

