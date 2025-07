Vicepresidente Ulloa se reune con el cónsul honorario salvadoreño en Israel

El vicepresidente de la República, Félix Ulloa, se reunió con el Cónsul Honorario de El Salvador en Israel, Yossi Abadi y el Escritor, Sharon Gal Or, impulsores del proyecto literario llamado SALVINATION (the secret behind El Salvador’s Historic Transformation), cuyo objetivo es documentar el proceso de transformación que ha vivido El Salvador desde el año 2019.

Dicho libro contemplará testimonios de algunos funcionarios públicos, al igual que de la población salvadoreña,para plasmar una realidad que refleja los cambios desde ambas perspectivas, destacando las decisiones institucionales y su impacto en la vida cotidiana de la ciudadanía.

El vicemandatario compartió con los autores algunos aspectos importantes de la historia del país, como el pasado conflicto armado y la visión de paz, desarrollo económico y prosperidad que marcan el liderazgo del Presidente Nayib Bukele, durante su gestión pública.

