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El Palacio de Buckingham designa a la biógrafa oficial de la reina Isabel II
La historiadora Anna Keay recibió el encargo de redactar la biografía oficial de Isabel II, solicitada por su hijo Carlos III, anunció el domingo el Palacio de Buckingham.
Gracias a este nombramiento, la historiadora podrá consultar documentos personales de la reina, fallecida en septiembre de 2022 tras 70 años de reinado, y realizar entrevistas que normalmente son inaccesibles.
«Podrá conversar con quienes conocieron bien (a Isabel II) a lo largo de su vida y su reinado, incluidos miembros de la familia real», indica Buckingham en un comunicado.
Según la agencia británica PA, el rey quería que fuera una mujer quien escribiera la biografía de su madre.
«Haré todo lo posible por hacer justicia a la vida y obra» de Isabel II, declaró Anna Keay, conocida por su trabajo sobre los once años en que Gran Bretaña fue una república tras la ejecución de Carlos I en 1649.
Isabel II, nacida hace 100 años, el 21 de abril de 1926, fue «una mujer extraordinaria, cuya vida atravesó un siglo marcado por grandes cambios», añadió.
Las biografías oficiales de la familia real han revelado en ocasiones hechos o detalles inesperados.
William Shawcross, biógrafo de la madre de Isabel II, Isabel, reveló que esta última había padecido un cáncer de intestino del que fue tratada, según PA.
También que Eduardo VIII estaba «cegado por el amor» en el momento de abdicar, en 1936, para casarse con Wallis Simpson, una estadounidense divorciada.
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Acusan al rapero D4vd del asesinato de una menor hispana hallada en el maletero de su coche
El cantante D4vd será acusado este lunes de asesinato y otros cargos en relación con la muerte de una adolescente de origen hispano, cuyo cuerpo en avanzado estado de descomposición fue hallado el año pasado en el maletero de un vehículo Tesla registrado a nombre del artista.
D4vd, de 21 años, enfrenta cargos con agravantes por el homicidio de Celeste Rivas Hernández, quien tenía 13 años cuando fue reportada como desaparecida en 2024 en Lake Elsinore (California), y cuyo cuerpo fue hallado el 8 de septiembre, un día después del que habría sido su decimoquinto cumpleaños.
El fiscal de distrito del condado de Los Ángeles, Nathan Hochman, detalló en una conferencia que los cargos contra el artista incluyen “las imputaciones más graves que se pueda presentar” en este tipo de casos, es decir, asesinato en primer grado con circunstancias especiales.
“Dichas circunstancias especiales son: actuar con alevosía (acecho), cometer el crimen con fines de lucro o asesinar a un testigo en el marco de una investigación”, detalló el fiscal.
El artista, cuyo nombre real es David Burke, permanece detenido sin derecho a fianza y su caso será presentado ante un juez este lunes.
D4vd fue detenido por la policía de Los Ángeles el pasado jueves en su domicilio ubicado en West Hollywood.
El caso ha generado gran atención pública desde que en septiembre se encontraran restos humanos en un Tesla vinculado al músico, que había permanecido estacionado durante semanas en la vía pública antes de ser remolcado a un depósito municipal en Los Ángeles, sin haber sido reportado como robado.
El cantante ha colaborado con músicos como Kali Uchis, Laufey y 21 Savage y varias canciones del artista han ingresado en las listas de éxitos de Billboard.
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Meghan Markle dice haber sido «la persona más acosada del mundo» en redes sociales
Enrique y Meghan, que viven en Estados Unidos con sus dos hijos desde 2020, comenzaron el martes su primera visita a Australia desde su ruptura con la familia real británica.
Durante su desplazamiento el jueves a Melbourne, se reunieron con la asociación Batyr, especializada en salud mental, y criticaron duramente a las redes sociales.
«Cada día desde hace diez años, soy víctima de acoso y ataques», declaró Meghan, en declaraciones recogidas por la agencia británica PA.
«He sido la persona más acosada del mundo», añadió la duquesa de Sussex, de 44 años.
Las plataformas «que mueven mucho dinero, se basan completamente en la crueldad para generar clics, y eso no cambiará», explicó a jóvenes la exactriz, que conoció a Enrique en 2016. «Hay que ser más fuertes que eso», añadió.
Enrique, de 41 años, hijo menor del rey Carlos III, afirmó por su parte que las redes sociales causan «una gran soledad en muchas personas».
El príncipe también habló de los beneficios de la psicoterapia, contando que la había experimentado después de encontrarse un día «literalmente encogido en posición fetal, tumbado en el suelo de la cocina».
Enrique dijo además en una conferencia sobre liderazgo que a menudo se había sentido «abrumado, perdido, traicionado o completamente impotente».
Enrique recordó la muerte de su madre, la princesa Diana, en un accidente de tráfico en París, en 1997, cuando trataba de escapar a la persecución de unos «paparazzi».
Tras aquella muerte, «me dije que no quiero este papel (en la familia real, NDLR). No me gusta. Eso mató a mi madre», explicó.
La visita de Enrique y Meghan ha provocado polémica debido a las tarifas muy elevadas de algunos eventos de su programa.
Por ejemplo, asistir a la conferencia de Melbourne costaba hasta 1.250 libras (1.600 dólares), según PA.
Sin embargo, según la agencia británica, el príncipe no recibió remuneración por su discurso del jueves.
Meghan tampoco habría recibido dinero por su aparición en el programa «Masterchef», grabado el miércoles.
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Asaltan vivienda de Tom Hanks y Rita Wilson en Los Ángeles
La residencia de los actores Tom Hanks y Rita Wilson en Los Ángeles, Estados Unidos, fue asaltada por un grupo de ladrones especializados en ingresar a viviendas de lujo en la nación norteamericana, según señalaron medios internacionales.
Esta banda de ladrones ha cometido varios asaltos en viviendas de celebridades en Los Ángeles, aunque las autoridades policiales aún no los han identificado. El asalto a la residencia de Hanks y Wilson se produjo en un momento en que no se encontraban ahí.
El portal de noticias de la farándula TMZ señala que el asalto se produjo a plena luz del día y, pese a que las alarmas de activaron rápidamente, los ladrones tuvieron tiempo de romper cristales y hurtar algunas pertenencias.
Por el momento, las autoridades siguen con las investigaciones de este y los demás casos de asalto a residencias de lujo. Además, no han revelado detalles de las pertenencias que fueron hurtadas de la mansión de Hanks y Wilson.