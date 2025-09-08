Nacionales
Tres personas lesionadas tras fuerte accidente de tránsito
Tres personas resultaron lesionadas y fueron trasladadas a un hospital tras un accidente de tránsito ocurrido en el kilómetro 20 de la autopista hacia el Aeropuerto Internacional Monseñor Óscar Arnulfo Romero, informó Comandos de Salvamento.
Según un informe preliminar, el conductor perdió el control del vehículo y se salió de la carretera, impactando contra un poste del tendido eléctrico.
Durante la madrugada de este lunes se reportaron además otros dos percances: uno en el bulevar Los Próceres, en un retorno de la avenida Albert Einstein, y otro en el bulevar del Ejército, cerca del Hospital Amatepec de Soyapango. En ambos casos solo se registraron daños materiales.
El viceministro de Transporte, Nelson Reyes, señaló que en 2025 se ha registrado una disminución de entre 9 % y 10 % en el número de fallecidos por accidentes viales, pese a un aumento del 8 % en la cantidad de siniestros. Según Reyes, la distracción y la excesiva velocidad siguen siendo las principales causas de muerte en hechos de tránsito.
VIDEOS | Diputada Claudia Ortiz enfrenta rechazo durante evento en Maryland por su postura crítica al Gobierno
La diputada del partido VAMOS, Claudia Ortiz, fue recibida con un ambiente hostil durante un evento en Maryland, Estados Unidos, donde los asistentes corearon la consigna: “¡Libérenlos ya!”, en rechazo a su postura crítica hacia las políticas de seguridad del Gobierno del presidente Nayib Bukele.
🚨 ¡VERGÜENZA EN MARYLAND! 🚨
Claudia Ortiz se subió al escenario creyendo que la diáspora la iba a ovacionar… pero lo único que recibió fue una bofetada de realidad. 📢 En su propia cara le gritaron: “¡Libérenlo ya!” y nadie, absolutamente NADIE, la apoyó. 😳 Lo que iba a ser… pic.twitter.com/iKDUPv8ZE3
— Marcelino Aguilar (@MARCELINOMXES) September 8, 2025
Ortiz, conocida por su oposición a la estrategia gubernamental contra las pandillas, no cuenta con apoyos políticos significativos en El Salvador. Su visita a Estados Unidos evidenció la falta de simpatía entre la diáspora salvadoreña, que en su mayoría respalda las medidas de seguridad implementadas en el país.
El incidente refleja un distanciamiento de la legisladora con sectores que perciben la actual gestión como un cambio decisivo frente a la criminalidad. Tras su discurso, al notar la falta de respaldo del público, Ortiz intentó bailar, pero continuó recibiendo críticas por su participación.
#CRONIO La diputada Claudia Ortiz, de VAMOS, enfrentó un ambiente hostil durante su gira en Maryland, Estados Unidos, donde los asistentes rechazaron su postura crítica al Gobierno y a las políticas de seguridad.

Tras su discurso, al notar la falta de apoyo del público, intentó…
Tras su discurso, al notar la falta de apoyo del público, intentó… https://t.co/GcaHMx4FCx
— Diario Digital Cronio (@croniosv) September 8, 2025
10 años de cárcel a mujer que colaboraba con la Mara Salvatrucha
El Tribunal Sexto Contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a 10 años de prisión a María Bernarda Martínez, colaboradora de la Mara Salvatrucha, por los delitos de amenazas con agravación especial y agrupaciones ilícitas.
Durante el juicio, la Fiscalía General de la República presentó pruebas documentales y periciales que confirmaron que Martínez colaboraba desde 2015 con la clica Cristos Escalones Locos Salvatruchos. Su rol dentro de la estructura incluía el traslado de droga y la recolección de dinero producto de extorsiones.
Según el testimonio de una víctima con régimen de protección, Martínez la amenazó de muerte en su lugar de trabajo, asegurándole que sería asesinada por la pandilla.
La acusada huyó a Estados Unidos en 2016, pero fue deportada en 2022 debido a sus vínculos con la MS y otros delitos cometidos.
El tribunal impuso cinco años de cárcel por amenazas y otros cinco por agrupaciones ilícitas. No se aplicaron las reformas penales que endurecen las penas para colaboradores de pandillas, ya que los hechos ocurrieron antes del 29 de marzo de 2022.
El Salvador suma seis días consecutivos sin homicidios
El pasado domingo 7 de septiembre finalizó sin homicidios en El Salvador, de acuerdo con las estadísticas de la Policía Nacional Civil (PNC). Con esta jornada, el país suma seis días consecutivos sin muertes violentas en lo que va de septiembre.
Según el registro oficial, en 2025 se contabilizan 209 días sin homicidios, distribuidos en: seis en septiembre, 27 en agosto, 29 en julio, 25 en junio, 25 en mayo, 25 en enero, 26 en febrero, 22 en marzo y 25 en abril.
Las autoridades atribuyen estas cifras a la implementación de las estrategias de seguridad del Gobierno, entre ellas el Plan Control Territorial y el régimen de excepción, vigente desde marzo de 2022.
Desde el inicio de la gestión del presidente Nayib Bukele en 2019, El Salvador acumula 1,008 días sin homicidios, de los cuales 893 han ocurrido bajo el régimen de excepción.