Nueva app de citas con IA busca crear conexiones reales más allá de los perfiles virtuales
La inteligencia artificial (IA) ahora también se usa para emparejar personas en busca de amistad o relaciones, con la promesa de ofrecer encuentros más genuinos que las aplicaciones tradicionales de citas. La plataforma 222 utiliza algoritmos avanzados para conectar a usuarios después de que participan en actividades grupales, desde cenas hasta sesiones de yoga.
JT Mason, un paramédico de 25 años, participó en uno de estos eventos, donde se reunió con cinco completos desconocidos. Antes del encuentro, completó un cuestionario detallado sobre sus intereses, valores, personalidad y otros criterios. Tras la actividad, los usuarios pueden indicar a la app con quién les gustaría volver a interactuar, explicando sus preferencias.
Según Mason, la IA no puede aún replicar la química humana, pero sí facilita el primer contacto, ofreciendo una oportunidad de crear conexiones auténticas. La app, creada por Keyan Kazemian y su equipo, opera en varias ciudades importantes, incluyendo Londres y Los Ángeles, y busca que las interacciones iniciales puedan derivar en relaciones duraderas.
Kazemian, excolaborador de Match Group, explicó que las aplicaciones de citas tradicionales solo buscan que los usuarios deslicen perfiles, mientras que 222 pretende centrarse en el ser humano real, no en representaciones virtuales.
El interés por este tipo de plataformas llega en un contexto de creciente preocupación por la “epidemia de soledad”, definida por el excirujano general de EE. UU., Vivek Murthy, quien advirtió que el aislamiento social puede ser tan perjudicial para la salud como fumar 15 cigarrillos diarios y aumentar el riesgo de enfermedades cardiovasculares, demencia y depresión.
Historias como la de Isabella Epstein, quien se mudó a Nueva York y experimentó con múltiples métodos para establecer vínculos, reflejan la dificultad creciente de formar relaciones significativas en un mundo marcado por la digitalización y la pandemia. La IA, en este sentido, se presenta como un apoyo para superar la barrera inicial de acercarse a desconocidos y facilitar encuentros más humanos.
VIDEOS | Diputada Claudia Ortiz enfrenta rechazo durante evento en Maryland por su postura crítica al Gobierno
La diputada del partido VAMOS, Claudia Ortiz, fue recibida con un ambiente hostil durante un evento en Maryland, Estados Unidos, donde los asistentes corearon la consigna: “¡Libérenlos ya!”, en rechazo a su postura crítica hacia las políticas de seguridad del Gobierno del presidente Nayib Bukele.
🚨 ¡VERGÜENZA EN MARYLAND! 🚨
Claudia Ortiz se subió al escenario creyendo que la diáspora la iba a ovacionar… pero lo único que recibió fue una bofetada de realidad. 📢 En su propia cara le gritaron: "¡Libérenlo ya!" y nadie, absolutamente NADIE, la apoyó.
— Marcelino Aguilar (@MARCELINOMXES) September 8, 2025
Ortiz, conocida por su oposición a la estrategia gubernamental contra las pandillas, no cuenta con apoyos políticos significativos en El Salvador. Su visita a Estados Unidos evidenció la falta de simpatía entre la diáspora salvadoreña, que en su mayoría respalda las medidas de seguridad implementadas en el país.
El incidente refleja un distanciamiento de la legisladora con sectores que perciben la actual gestión como un cambio decisivo frente a la criminalidad. Tras su discurso, al notar la falta de respaldo del público, Ortiz intentó bailar, pero continuó recibiendo críticas por su participación.
#CRONIO La diputada Claudia Ortiz, de VAMOS, enfrentó un ambiente hostil durante su gira en Maryland, Estados Unidos, donde los asistentes rechazaron su postura crítica al Gobierno y a las políticas de seguridad.
Tras su discurso, al notar la falta de apoyo del público, intentó… https://t.co/GcaHMx4FCx
— Diario Digital Cronio (@croniosv) September 8, 2025
Tres personas lesionadas tras fuerte accidente de tránsito
Tres personas resultaron lesionadas y fueron trasladadas a un hospital tras un accidente de tránsito ocurrido en el kilómetro 20 de la autopista hacia el Aeropuerto Internacional Monseñor Óscar Arnulfo Romero, informó Comandos de Salvamento.
Según un informe preliminar, el conductor perdió el control del vehículo y se salió de la carretera, impactando contra un poste del tendido eléctrico.
Durante la madrugada de este lunes se reportaron además otros dos percances: uno en el bulevar Los Próceres, en un retorno de la avenida Albert Einstein, y otro en el bulevar del Ejército, cerca del Hospital Amatepec de Soyapango. En ambos casos solo se registraron daños materiales.
El viceministro de Transporte, Nelson Reyes, señaló que en 2025 se ha registrado una disminución de entre 9 % y 10 % en el número de fallecidos por accidentes viales, pese a un aumento del 8 % en la cantidad de siniestros. Según Reyes, la distracción y la excesiva velocidad siguen siendo las principales causas de muerte en hechos de tránsito.
Colombia rescata a 27 militares retenidos en el Cauca mientras 45 permanecen secuestrados
Las autoridades de Colombia lograron rescatar a 27 de los 72 militares retenidos este domingo en el departamento del Cauca, una zona controlada por guerrilleros y con presencia de narcocultivos, informó el Ejército. Los 45 uniformados restantes permanecen secuestrados.
La retención se produjo durante la Operación Perseo II en el Cañón del Micay, un enclave clave para la producción de cocaína y donde operan bandas criminales y disidencias de la exguerrilla de las FARC lideradas por Iván Mordisco. Según el Ejército, unas 600 personas obstaculizaron el despliegue militar, presuntamente para favorecer rutas de narcotráfico y minería ilegal.
El presidente Gustavo Petro hizo un llamado en X a los pobladores para liberar a los soldados y señaló que una comisión de diálogo está lista para negociar su liberación. Además, reiteró la oportunidad de sustituir los cultivos ilícitos de manera pacífica en la región.
Las autoridades señalaron que en estos retenidos suelen participar campesinos manipulados u obligados por grupos armados. El Ejército pidió colaboración de la población para identificar a los responsables.
Colombia vive un recrudecimiento de la violencia en el suroeste del país, donde los ataques con explosivos y emboscadas armadas se han vuelto cada vez más frecuentes, afectando tanto a uniformados como a civiles.
Este tipo de retenciones no es aislado: en junio fueron retenidos 57 soldados en el mismo sector, y en agosto 33 más en Guaviare, liberados tras negociaciones con mediación del gobierno, la Defensoría del Pueblo y la ONU.