Suspenden comisiones en la Asamblea por inasistencia de diputados

Rodrigo Alemán, es un joven tatuador especializado en el tatuaje realista, nos contó a Diario Digital Cronio, cómo es el mundo del tatuaje en El Salvador y cómo ha ido evolucionando él su técnica en sus tres años de carrera, llegando a ser popular en el territorio nacional.

Los tatuajes realistas son especialmente complejos y dificultosos de realizar. De hecho, poseen tal cantidad de detalles que han de reflejarse con tal nivel de precisión que solo los más habilidosos tatuadores se atreven a llevarlos a cabo. Y es que basta imaginar la complejidad que debe suponer llevar a cabo un retrato de una persona o un animal en, por ejemplo, un brazo, una espalda o una pierna para entender las cualidades que son necesarias para atreverse con este tipo de grabados.

¿Cómo empezó en el mundo del Tatoo y qué te motivó?

El arte, siempre quise hacer algo más importante en mi vida, siempre me gusto el arte, me gustaba leer, escribir dibujar y pues por un tiempo escribí pero no se me dio mucho entonces me puse a buscar algo que me gustara, algo que me satisfaciera y pues llegué a esto del tatuaje y descubrí que era lo mío.

¿Cómo aprendió a tatuar?

Yo solo la verdad. Primero a dibujar aprendí pues en clases de dibujo, estaba con el señor Armando Solís, que es un gran escultor y dibujante de este país. El me enseño a dibujar y a tatuar aprendí yo solo viendo youtube, tatuándome yo mismo y poco a poco así empíricamente fui mejorando.

¿El primer Tatuaje que hizo?

Me lo hice yo solo el simbolo de amor y paz me lo hice en la pierna.

¿Qué piensa de la estigmatización que existe hacia las personas tatuadas?

Si todavía existe eso, más que todo a personas mayores que todavía piensan que tatuarse es malo por lo que pasaron en la guerra, me cuenta mi abuelo que si los militares te veían tatuado te llevaban y desaparecías, entonces ya después de la guerra, ya la gente quedo con ese miedo, también por lo delincuencia; pero pienso que poco a poco eso va desapareciendo.

Siempre he pensado que los callcenter fue un pilar fundamental para que se desarrrollara el arte porque allí te contrataban, incluso podías llevar a ser jefe si tenías tatuajes incluso visible, en cuellos y manos, y eso fue lo que motivó a la gente a decir “talvez tener tatuajes no es malo”, entonces poco a poco se ha ido cambiando eso. Yo he tatuado a doctores, abogados, empresarios, periodistas, entonces siento que estas personas también ayudan a que se pueda decir que se los profesionales también se tatúan.

¿Cúal es su especialidad dentro de los tatuajes?

Pues el realismo, en negro y grises, es en el que me estoy especializando si trabajo todos los estilos, porque El Salvador por ser tan pequeño, tengo clientes que me piden den todo, pero lo que más me gusta y me quiero especializar es el realismo.

¿Qué es lo más difícil?

Trabajar los colores, también los rostros y las tonalidades negras con grises, es un poco complicado trabajarlos.

¿Cúal es su proyección a futuro?

Pues quisiera tener mi propio estudio grande, llegar a ser internacional y llegar a otros países, llegar a Latinoamérica y Europa. Hasta ahorita he conseguido llegar a Centroamérica.

¿Quiénes se tatúan más, hombres o mujeres y cúal es el tatuaje más común?

Se tatúan mas mujeres. En cuanto el tatuaje más frecuente, son nombres pequeños, fechas y unalomes. Y si me preguntan ¿Quiénes lloran más, los hombres o las mujeres?, pues los hombres.

¿En qué parte del cuerpo duele más tatuarse?

Depende de la persona, porque he tatuado personas en las costillas, por ejemplo, a uno les duele y a otros no. Las zonas que por lo general duelen son las zonas donde se tienen cosquillas, porque son las partes más sensibles; pero por lo general costilla, cuello cara y la ingle, partes privadas.

¿Cúantas tatuajes ha realizado en promedio?

En tres años, mil tatuajes aproximadamente.

¿Alguna vez ha tenido clientes disgustados que no les ha gustado tu trabajo?

Sí hay varios clientes, que a veces ellos se imaginan el tatuaje con otra tonalidad también, pero eso influye que ellos ven tatuajes en internet, en piel clara y fotos con filtros; entonces tu les explicas.

¿Quién es su ídolo dentro de los tatuajes?

Tengo un par, hay un norteamericano que se llama David Vega y un alemán que se llama Ralf Nonnweiler, que son especializados en el realismo.

Hay historias dentro de algunos tatuajes ¿coméntenos alguna historia que le ha conmovido?

Hace un mes aproximadamente llegó una señora de entre 40, 50 años, que era su primer tatuaje, que se iba a hacer unas alitas, un tatuaje pequeño y me comentó que era por la mamá que hace unas semanas se le había muerto a causa de COVID-19.

¿Cúal tatuaje ha sido el más insignificante que le han pedido hacer?

Mirá hay gente que llega y me dice “mira qué me puedo tatuar”, entonces pues hay personas que se hace flores, solo porque se la vieron a alguien más y se les veía bonito, hay gente que se ha hecho una carita feliz, un cuadro, el muy cuadro.

Hay gente que solo se tatúa su misma fecha de nacimiento, su mismo apellido, hasta su mismo nombre, entonces vos lo que haces es tratar de educar al cliente cómo se le vería mejor y con el diseño, pues hay gente que deja todo a tu criterio y te dice “tu sabes, hacémelo bonito”, entonces le doy opciones y los modifico a modo que quede bien.

¿Cúal es el tatuaje más dificultoso que ha trabajado?

Han sido varios, uno de los que más me han costado, fue una cara de un gatito que hice en realismo, que era en negro y grises, que llevaba un gorrito a colores, fue un diseño que trabajamos con la clienta, fue bastante difícil por los detalles.

El otro que cuesta, no tanto por la técnica, sino que por la precisión y cantidad de tiempo que conlleva, son los maorís. He hecho par de maorís en el brazo y te digo cuestan, porque son líneas, que es lo más difícil en el tatuaje, tenés que dejarlas bien, enfocarte bien para que las líneas queden perfectas, y lleva relleno y es algo que cuesta también porque tenés que ir rellenando la piel.

¿Hasta cuánto tiempo le ha llevado hacer un tatuje?

He tenido sesiones de hasta nueve horas, haces varias pausas para que el cansancio no les gane a los clientes.

¿Ha tenido clientes que han finalizado su sesión a causa del dolor?

Tuve un cliente que me pidió uno en las costillas, él ya tenía uno en el pecho y los brazos, se hizo a Link de la Leyenda de Zelda; hasta la fecha no se lo he terminado, le hice solo las líneas, no podía hacer unas líneas porque el mucho se movía y se quejaba, entonces no terminamos el tatuaje, solo le hice las líneas y allí quedo, no se lo he terminado aún.

¿Han llegado personas a ocultar tatuajes?

Sí, varios clientes han llegado a que les cubra nombres y tatuajes malhechos una infinidad y de vez en cuando llega otro que tiene un buen tatuaje pero ya no lo quiere y ya no les gustó.

¿Cómo hacen eso?

Ponemos otro encima de ese. Yo les recomiendo a la gente tatuarse algo con colores, porque hay gente que llega con tatuajes negro y aplicas negro se ve sucio. Es mejor tatuarse a colores, por lo general se lleva más de una sesión, porque el primer tatuaje que ellos se quieren cubrir, siempre el tatuaje quedará allí, el tatuaje de tinta negra se va a ver, tenés que hacer dos o tres capas para que no sea visible

¿Se tiene que saber dibujar para hacer tatuajes?

Sí tenés que saber dibujar, para ver la simetría; aunque son dos técnicas completamente diferentes, pero te ayuda a hacer los diseños.

La verdad es que todo tiene su dificultad, se trata de siempre ir buscando el diseño y el tipo de letra que le guste al cliente y que uno se sienta más cómo haciendo, porque también se trata de ver que tu como artista podés hacer. Yo le recomiendo a la gente que antes de tatuarse que investigue a algunos tatuadores, porque hay tatuadores especializados en letras, colores, tradicionales, otros en realismo, hay tatuadores que tienen muy buena línea, que pueden hacer tatuajes finos, pequeños, delicados. Entonces todo tiene una dificultad.

