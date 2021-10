Según VMT y PNC, el 75% de decesos ocurren los fines de semanas en El Salvador

los jóvenes hermanos Karen y Eduardo Guerrero continúan desaparecidos, desde el pasado 18 de septiembre, y aún no hay información de las autoridades, según familiares de las víctimas.

Mientras, en redes sociales diferentes personas y organizaciones continúan realizando las denuncias y el abandono de las autoridades, pues estas no se han pronunciado sobre el hecho y tampoco brindan datos a los familiares.

La búsqueda que realiza su madre también es continua. Ella contó recientemente que estuvo comunicándose con sus hijos el día del hecho. No obstante, el tiempo transcurrió ese día y perdió comunicación con ellos. Cuando notó que ya eran las 2:00 de la tarde y sus hijos no llegaban, comenzó a preocuparse y fue cuando ya no supo nada.

El pasado fin de semana, familiares, amigos de la iglesia y compañeros de colegio de los hermanos Guerrero hicieron una protesta pacífica y marcharon en Santa Tecla para exigir a las autoridades que tomen cartas en el asunto por la desaparición de los jóvenes.

Hasta el momento no hay mayor avance del caso. El día de la marcha la madre pidió a las autoridades que investiguen los hechos y que le ayuden a encontrar a su hijo, pero dijo que no ha recibido respuesta de la Policía ni de la Fiscalía.