Motociclista pierde la vida tras impactar de frente contra un microbús en Soyapango

El Vicepresidente de la República de El Salvador, Félix Ulloa, participó en la inauguración del Mes Cívico, realizada en el Palacio Nacional, en el marco de la conmemoración del 205 aniversario de la Independencia Patria.

Durante su discurso a los salvadoreños, destacó que la independencia trasciende una fecha en el calendario y debe reflejarse en la vida cotidiana: en la libertad de caminar con tranquilidad, estudiar con esperanza y trabajar dignamente. En ese sentido, señaló que, si hace 205 años nuestros antepasados conquistaron la independencia política, hoy nuestra generación está llamada a impulsar una nueva independencia económica, tecnológica y estratégica.

“La independencia no es solo una fecha, es una actitud. La libertad no es solamente una palabra, es una responsabilidad. Y la integración centroamericana no es solamente un sueño del pasado, puede ser el gran proyecto del futuro”, expresó el Vicemandatario.

Asimismo, afirmó que durante décadas El Salvador se presentó ante el mundo a través de sus problemas: violencia, pandillas y pobreza. Hoy, esa narrativa ha cambiado. El país está demostrando que una nación puede transformar su realidad cuando existe una visión clara y la decisión política de ejecutarla.

De la misma forma, señaló que El Salvador atraviesa una nueva etapa de su historia, marcada por la recuperación de la seguridad y la construcción de nuevas oportunidades para la población. Bajo el liderazgo del Presidente Nayib Bukele, el país acumula más de 1,300 días sin homicidios, una transformación que ha permitido recuperar comunidades, eliminar fronteras imaginarias y devolver los espacios públicos a las familias salvadoreñas.

Como parte de esa transformación, habló de las apuestas estratégicas en educación, entre ellas el proyecto #DosEscuelasXDía y las 50,000 becas de El Salvador Renace, destinadas a mejorar la infraestructura educativa y ampliar las posibilidades de formación universitaria, técnica y vocacional para la juventud salvadoreña.

También señaló que la recuperación de la seguridad ha generado nuevas condiciones para el turismo, el empleo y el crecimiento económico. En 2025, El Salvador recibió 4.1 millones de visitantes internacionales y generó $3,635 millones en divisas por turismo.

Finalmente, hizo un llamado a comprender la independencia como una responsabilidad permanente de cada generación: construir una nación más segura, fortalecer la educación, modernizar la salud, promover la inversión, generar empleo y ampliar las oportunidades para la juventud.

¡Feliz inicio del Mes Patrio!

Me gusta esto: Me gusta Cargando...