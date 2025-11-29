MINSAL refuerza vigilancia epidemiológica ante casos de malaria

San Miguel celebra hoy el Carnaval Internacional, un evento tradicional que este año cuenta con el respaldo del Gobierno del presidente Nayib Bukele, con el objetivo de consolidarlo como destino turístico para nacionales y extranjeros. Las autoridades esperan la asistencia de más de dos millones de personas y destacan que el evento será más grande y seguro.

La ministra de Turismo, Morena Valdez, afirmó que el trabajo articulado del gabinete permitirá superar la afluencia de años anteriores, resaltando la confianza generada por las condiciones de seguridad.

El desfile, con más de cien carrozas y carros alegóricos, iniciará a las 6:00 p. m. desde la Plaza de Toros, recorrerá la avenida Roosevelt y la 2.ª calle poniente hasta culminar en el parque Joaquín Eufrasio Guzmán. La reina del carnaval, Belinda Castellanos, y representantes de barrios y colonias formarán parte del recorrido.

Más de 40 agrupaciones musicales, chanchonas y discomóviles participarán en la fiesta, que tendrá como atractivo principal la presentación de Juan Luis Guerra en el estadio Charlaix, seguido de Elvis Crespo y Calibre 50. Las puertas del estadio abrirán a las 5:00 p. m., con accesos habilitados por la 11 calle poniente y avenida Roosevelt, según el Ministerio de Turismo.

El director de Protección Civil, Luis Alonso Amaya, informó que más de 2,000 elementos del Sistema Nacional de Protección Civil serán desplegados para vigilancia epidemiológica, atención prehospitalaria, prevención de incendios y manejo de desechos. Señaló que se han previsto escenarios para garantizar una celebración segura.

El Gobierno también implementará medidas de protección a la niñez. Conapina tendrá 23 equipos distribuidos en diferentes puntos para asegurar espacios seguros y verificar que niños y adolescentes estén acompañados por adultos. Los menores de 12 años no podrán ingresar al estadio Charlaix por razones de seguridad.

