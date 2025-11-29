Nacionales
Noviembre acumula 25 días sin homicidios en El Salvador, según la PNC
Noviembre sumó un día más sin registrar homicidios en El Salvador, alcanzando un total de 25 jornadas sin asesinatos, según estadísticas oficiales de la Policía Nacional Civil (PNC). La institución informó en su cuenta de X que el viernes 28 de noviembre cerró sin homicidios en el territorio nacional.
Los días con cero homicidios durante el mes son: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27 y 28.
En meses anteriores, las cifras fueron: 25 días en enero, 26 en febrero, 22 en marzo, 25 en abril, 25 en mayo, 25 en junio, 29 en julio, 27 en agosto, 23 en septiembre y 24 en octubre.
Según el reporte, del 1 de enero al 28 de noviembre de 2025 se acumulan 276 días sin muertes violentas. La PNC atribuye estos resultados a los patrullajes constantes de sus equipos y de la Fuerza Armada, que han contribuido a mantener un contexto social alejado de la violencia.
Nacionales
Gobierno está listo para darle un mayor realce al carnaval de San Miguel
San Miguel celebra hoy el Carnaval Internacional, un evento tradicional que este año cuenta con el respaldo del Gobierno del presidente Nayib Bukele, con el objetivo de consolidarlo como destino turístico para nacionales y extranjeros. Las autoridades esperan la asistencia de más de dos millones de personas y destacan que el evento será más grande y seguro.
La ministra de Turismo, Morena Valdez, afirmó que el trabajo articulado del gabinete permitirá superar la afluencia de años anteriores, resaltando la confianza generada por las condiciones de seguridad.
El desfile, con más de cien carrozas y carros alegóricos, iniciará a las 6:00 p. m. desde la Plaza de Toros, recorrerá la avenida Roosevelt y la 2.ª calle poniente hasta culminar en el parque Joaquín Eufrasio Guzmán. La reina del carnaval, Belinda Castellanos, y representantes de barrios y colonias formarán parte del recorrido.
Más de 40 agrupaciones musicales, chanchonas y discomóviles participarán en la fiesta, que tendrá como atractivo principal la presentación de Juan Luis Guerra en el estadio Charlaix, seguido de Elvis Crespo y Calibre 50. Las puertas del estadio abrirán a las 5:00 p. m., con accesos habilitados por la 11 calle poniente y avenida Roosevelt, según el Ministerio de Turismo.
El director de Protección Civil, Luis Alonso Amaya, informó que más de 2,000 elementos del Sistema Nacional de Protección Civil serán desplegados para vigilancia epidemiológica, atención prehospitalaria, prevención de incendios y manejo de desechos. Señaló que se han previsto escenarios para garantizar una celebración segura.
El Gobierno también implementará medidas de protección a la niñez. Conapina tendrá 23 equipos distribuidos en diferentes puntos para asegurar espacios seguros y verificar que niños y adolescentes estén acompañados por adultos. Los menores de 12 años no podrán ingresar al estadio Charlaix por razones de seguridad.
Nacionales
MINSAL refuerza vigilancia epidemiológica ante casos de malaria
El Ministerio de Salud reforzó la vigilancia epidemiológica ante el retorno de salvadoreños provenientes de la República Democrática del Congo, país con transmisión activa de malaria. La institución activó el protocolo vigente, que incluye vigilancia, seguimiento, contención, identificación y tratamiento para prevenir posibles contagios.
Estas acciones permitieron detectar casos positivos mediante prueba de gota gruesa y aplicar el aislamiento correspondiente. El personal de salud realizó visitas diarias de seguimiento y evaluó a familiares para aplicar pruebas adicionales que reducen el riesgo de propagación.
Según el Minsal, retornaron 310 salvadoreños y se identificaron 107 casos positivos, sin que hasta el momento se reporten casos autóctonos. Todos los pacientes recibieron atención médica y no representan riesgo para la población. La institución aseguró que medicamentos y pruebas diagnósticas están garantizados y se mantiene la coordinación interinstitucional para reforzar el control en puntos de entrada al país.
El ministerio también ejecuta medidas de prevención y contención epidemiológica, como búsqueda de casos, fumigación y destrucción de criaderos de zancudos. Reiteró que El Salvador mantiene su estatus de país libre de malaria y llamó a evitar la difusión de información no verificada.
Nacionales
Prevén ambiente cálido y nubosidad con posibilidad de lluvias por la tarde
Durante la mañana no se esperan lluvias en el territorio.
En horas de la tarde se prevé nubosidad en zonas del norte, occidente, centro y oriente, por lo que no se descartan algunas lluvias.
Para la noche se mantendrá la nubosidad en la zona oriental, con baja probabilidad de precipitaciones.
El viento variará entre 9 y 18 km/h, con ráfagas que podrían superar los 30 km/h en zonas altas.
Las temperaturas generarán un ambiente muy cálido durante el día y fresco por la noche y madrugada.
Según el reporte, las condiciones estarán influenciadas por el flujo acelerado del este y el calentamiento diurno, que favorecen el desarrollo de nubosidad.