Nacionales
MARN pronostica cielo despejado y ambiente cálido para este domingo
El cielo permanecerá mayormente despejado y no se esperan lluvias durante la mayor parte del día. Por la tarde, se prevé nubosidad en sectores de la cadena montañosa norte y algunas lluvias de rápido desplazamiento en zonas de montaña.
Para la noche, se mantendrá algo de nubosidad, sin precipitaciones. El viento variará entre 8 y 18 km/h, con ráfagas que pueden superar los 25 km/h en áreas altas.
Las temperaturas conservarán un ambiente muy cálido en el día y fresco en la noche y madrugada. Estas condiciones están influenciadas por el flujo del este, el calentamiento diurno y factores locales que favorecen el desarrollo de nubosidad y lluvias aisladas.
Judicial
Prisión para pandillero que extorsionó a comerciante en Chalatenango
Elías Elíseo González Escobar, reo ausente, fue condenado a 16 años de prisión por haber extorsionado a un comerciante de Dulce Nombre de María en Chalatenango Centro.
De acuerdo a las investigaciones de la Fiscalía, González y otros hombres identificados como pandilleros de la MS extorsionaron al comerciante desde junio hasta agosto del 2018.
«En ese lapso de tiempo los delincuentes le exigieron en nombre de la pandilla varias cantidades de dinero de manera mensual, asimismo, lo amenazaron manifestándole que si no cumplía con el pago lo matarían junto a su familia», informó el ministerio público.
La víctima denunció el caso y luego, por medio de entregas controladas de dinero, González y el resto de pandilleros fueron capturados.
La condena fue impuesta por el Tribunal de Sentencia de Chalatenango.
Nacionales
Capturan a nueve mareros en operativo «Zafiro» en Ahuachapán
Nueve miembros de la MS13, incluidos tres menores de edad, fueron capturados durante el operativo «Zafiro» realizado por la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional en Ahuachapán.
Según la investigación fiscal, los hechos ocurrieron en mayo de 2025 en el distrito de Jujutla, municipio de Ahuachapán Sur. De acuerdo con el Ministerio Público, los detenidos interceptaron a una víctima y la amenazaron con agresiones físicas e insultos, advirtiéndole que no debía volver a la zona o sería asesinada y desaparecida.
Las autoridades informaron que los capturados serán presentados ante el juzgado de turno por limitación ilegal a la libertad de circulación y agrupaciones ilícitas.
En un caso reciente, el Tribunal de Sentencia de San Vicente condenó a cinco pandilleros a penas de entre 30 y 50 años de prisión por extorsión agravada, limitación ilegal a la libre circulación y robo agravado, hechos cometidos en 2020 y 2021 en el distrito de San Ildefonso.
Nacionales
Él era Germán, joven motociclista que murió en un trágico accidente en La Unión
Un motociclista murió la noche del viernes en un accidente de tránsito registrado sobre la Ruta Militar, cerca del desvío a Bolívar, en La Unión. La víctima fue identificada como Germán Yeris Velásquez, de 23 años, originario de Jocoro, Morazán, quien falleció de inmediato tras la colisión.
Según la información recabada, en el percance participaron dos vehículos y la motocicleta en la que se trasladaba Velásquez. El impacto provocó que la moto se incendiara, lo que impidió cualquier maniobra de rescate.
Equipos de emergencia llegaron al lugar, pero el joven ya no presentaba signos de vida. Las autoridades realizaron la inspección correspondiente para determinar responsabilidades. Familiares y habitantes de Jocoro lamentaron la muerte del joven.