VIDEO | Magnus, el perrito que venció al cáncer y conmovió el corazón de muchos

El creador de contenido colombiano Camilo Triana compartió en redes sociales un video en el que muestra la celebración por la recuperación de su perro, Magnus, quien superó el cáncer. En la grabación, publicada el 28 de noviembre de 2025, se observa la camioneta del influencer decorada con globos y un mensaje que invita a los conductores a tocar el claxon en señal de apoyo. Motociclistas, automovilistas y transeúntes reaccionaron acercándose y felicitando al animal.

Triana acompañó el video con un mensaje dedicado a su mascota, en el que expresó su alegría por la noticia y destacó la fortaleza del perro. Usuarios de redes sociales respondieron con mensajes de apoyo y celebración.

Semanas antes, el creador había publicado en TikTok otro video en el que relataba problemas de salud derivados de secuelas de obesidad y malos hábitos. Indicó que, aunque bajó de peso, no atendió oportunamente los efectos internos en su organismo, entre ellos hígado graso, afecciones en el páncreas e inflamación en el colon. Señaló que ya inició tratamiento médico y nutricional, y recibió mensajes de respaldo por parte de sus seguidores.

