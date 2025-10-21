Nacionales
Localizan sano y salvo a hombre reportado como desaparecido
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que Francisco Antonio Lara Arce, quien había sido reportado como desaparecido, fue localizado con vida tras un operativo de búsqueda realizado en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC).
Según la institución, familiares y amigos de Lara Arce habían solicitado apoyo para encontrarlo, por lo que se activó el protocolo de búsqueda de personas desaparecidas.
La FGR confirmó que el hombre fue hallado sin haber sido víctima de ningún delito, y destacó la efectividad del trabajo conjunto con la PNC para lograr su localización.
VIDEO | Cámaras registran a pareja sustrayendo billetera olvidada en un establecimiento
Una mujer reportó a través de redes sociales el robo de su billetera en un minisúper ubicado en una estación de servicio en San Salvador. Según la denunciante, la cartera fue olvidada sobre el mostrador y, al regresar, ya no estaba.
Las imágenes de las cámaras de seguridad revelaron que una pareja que se encontraba en el establecimiento observó la billetera y la tomó con disimulo.
La afectada indicó que en el interior de la cartera había dos tarjetas de crédito, un DUI, $20 en efectivo y una tarjeta universitaria a nombre de Haizel Yasmin Torres Guerra, y pidió a quien la haya tomado que se comunique, ya que los documentos son importantes.
VIDEO | Cámaras captan pelea de bolos en el parque San José
El sistema de monitoreo Sívar Seguro registró el momento en que un grupo de hombres en aparente estado de ebriedad protagonizó una pelea en plena vía pública, en las cercanías del parque San José, entre la primera y tercera calle oriente del Centro Histórico de San Salvador.
En las imágenes se observa cuando uno de los involucrados lanza un envase a otro, lo que desató la riña. El agredido se quitó la camisa y se abalanzó sobre quien le lanzó la botella.
La Alcaldía de San Salvador informó que el Cuerpo de Agentes Municipales (CAM) sancionó a los participantes por ingerir bebidas alcohólicas y provocar riñas en espacios públicos, de acuerdo con el artículo 46 de la Ordenanza para la Convivencia Ciudadana.
El sistema de videovigilancia #SivarSeguro captó el momento en que personas consumían bebidas alcohólicas y realizaban desórdenes públicos en la plaza San José, del #CentroHistóricoSS, alertando a los elementos del @CAMSanSalvador, quienes intervinieron en coordinación con la…
VIDEO | Agente del CAM de Chalatenango se vuelve viral por su talento para el canto
Usuarios de redes sociales compartieron un video en el que un elemento del Cuerpo de Agentes Municipales (CAM) del distrito de Chalatenango sorprende por su habilidad para el canto, mientras comparte escenario con la reconocida agrupación “Sonora Dinamita”.
En las imágenes, el agente se muestra desenvuelto y natural sobre la tarima, demostrando gran seguridad y experiencia al interpretar la música.
El video ha generado una ola de reacciones positivas, con usuarios elogiando el talento y la versatilidad del funcionario municipal.
#CRONIO Agente del CAM de Chalatenango se vuelve viral por su talento para el canto
