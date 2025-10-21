Nacionales -deportes
Yamil Bukele presenta su planilla para dirigir la FESFUT en el período 2025-2029
El aspirante a la presidencia del Comité Ejecutivo de la Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT), Yamil Bukele, dio a conocer este martes la planilla que lo acompañará en su candidatura para administrar la institución deportiva.
Bukele señaló que su equipo está conformado por representantes de distintos sectores vinculados al fútbol salvadoreño, con el objetivo de impulsar el desarrollo y fortalecer las bases del balompié nacional.
«Todos queremos lo mejor para nuestro deporte, y por eso escogí a personas comprometidas con levantar el fútbol salvadoreño», expresó el candidato, quien adelantó que el plan de trabajo será presentado oficialmente el próximo 25 de noviembre.
La planilla presentada está conformada de la siguiente manera:
- Presidente: Yamil Alejandro Bukele
- Primer vicepresidente: Fabio Miguel Molina (sector privado)
- Segundo vicepresidente: José Eduardo Amaya (sector privado)
- Directora: Brenda Alejandrina Salmerón (sector privado)
- Director: Samuel Eduardo Gálvez (sector fútbol profesional)
- Director: Mario Indalecio Iraheta (sector fútbol aficionado)
- Director: Santos Antonio Zelaya (sector fútbol aficionado)
Nacionales -deportes
‘Mágico’ González vuelve a las canchas para el Clásico de Leyendas en El Salvador
El periódico deportivo español Marca resaltó en su portal web la participación del salvadoreño Jorge “Mágico” González en el Clásico de Leyendas que se realizará en El Salvador, donde se enfrentarán el Barça Legends y el Real Madrid Leyendas.
“El ‘Mágico’ González vuelve y para firmar por el Barça en un clásico muy especial”, tituló el medio, acompañando la nota con una fotografía del exfutbolista en el estadio que lleva su nombre, en San Salvador.
Mágico González, considerado uno de los grandes talentos del fútbol salvadoreño y recordado por su paso en LaLiga española con el Cádiz durante los años ochenta, volverá a deleitar a su público en un evento cargado de nostalgia.
No será la primera vez que vista los colores azulgranas, ya que en la década de 1980 compartió dos partidos amistosos con Diego Armando Maradona, representando al Barcelona en compromisos realizados en Estados Unidos.
Nacionales -deportes
Fesfut convoca a elecciones para elegir nuevo comité ejecutivo
La Comisión Regularizadora de la Federación Salvadoreña de Fútbol (Fesfut) anunció la convocatoria a elecciones para conformar el nuevo comité ejecutivo de la institución.
Según la publicación oficial en las redes sociales de la Fesfut, el congreso extraordinario se realizará el próximo 12 de diciembre en el hotel Hilton San Salvador, con primera convocatoria a las 6:00 p. m. y segunda a las 7:00 p. m.
El comunicado detalla que durante el congreso únicamente se llevará a cabo la elección del nuevo comité ejecutivo. Además, el actual comité de regularización actuará, por única vez, como comité electoral, en cumplimiento de las disposiciones transitorias de los nuevos estatutos.
Las planillas interesadas en participar deberán presentar su documentación a más tardar el 11 de noviembre de 2025.
Nacionales -deportes
Jorge “Mágico” González se unirá al equipo de leyendas del FC Barcelona en el Clásico ante el Real Madrid
El histórico futbolista salvadoreño Jorge “Mágico” González formará parte del equipo de leyendas del FC Barcelona que se enfrentará al Real Madrid el próximo 8 de noviembre. González, quien ya vistió la camiseta blaugrana en una pretemporada años atrás, regresará a la cancha en un encuentro cargado de nostalgia y espectáculo.
La noticia ha generado gran expectativa entre los aficionados salvadoreños, quienes podrán ver a su ídolo enfrentarse nuevamente al histórico rival del Barça.
Los precios de las entradas son:
- General: $65
- Oriente: $115
- Tribuna Alta: $165
- Tribuna Baja: $275 (incluye acceso exclusivo al entrenamiento del FC Barcelona)
El Clásico de Leyendas promete ser una experiencia única para los fanáticos del fútbol, con la presencia estelar de “Mágico” González como uno de los principales atractivos.