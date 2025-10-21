Yamil Bukele presenta su planilla para dirigir la FESFUT en el período 2025-2029

El periódico deportivo español Marca resaltó en su portal web la participación del salvadoreño Jorge “Mágico” González en el Clásico de Leyendas que se realizará en El Salvador, donde se enfrentarán el Barça Legends y el Real Madrid Leyendas.

“El ‘Mágico’ González vuelve y para firmar por el Barça en un clásico muy especial”, tituló el medio, acompañando la nota con una fotografía del exfutbolista en el estadio que lleva su nombre, en San Salvador.

Mágico González, considerado uno de los grandes talentos del fútbol salvadoreño y recordado por su paso en LaLiga española con el Cádiz durante los años ochenta, volverá a deleitar a su público en un evento cargado de nostalgia.

No será la primera vez que vista los colores azulgranas, ya que en la década de 1980 compartió dos partidos amistosos con Diego Armando Maradona, representando al Barcelona en compromisos realizados en Estados Unidos.

