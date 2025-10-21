Foro Internacional de Aviación del North Bund 2025: China Eastern Airlines contribuye a fortalecer el papel de Shanghái como un importante centro de aviación internacional

La época más esperada del año llegó y con ella, Banco CUSCATLAN da inicio, una vez más, a la Navidad CUSCATLAN, una temporada donde hace realidad los sueños de sus clientes. Este año, Banco CUSCATLAN presenta una promoción navideña inigualable: “Haz que pase el sueño de ir a la Copa Mundial de la FIFA 2026TM”, invitando a sus clientes a vivir la magia de la Navidad y la pasión del fútbol como nunca antes.

La Navidad CUSCATLAN estará llena de emoción, de sueños cumplidos y de premios increíbles. Banco CUSCATLAN en alianza con VISA harán realidad el sueño de ir a la Copa Mundial de la FIFA 2026TM a más de 250 tarjetahabientes. Porque para Banco CUSCATLAN, la Navidad es el momento perfecto para compartir sueños, crear recuerdos y cumplir experiencias inolvidables.

“En Banco CUSCATLAN creemos que los sueños de cada uno de nuestros clientes si se pueden hacer realidad y la Navidad es el momento perfecto para cumplirlos. Nuestra gran ilusión es hacer de esta NAVIDAD CUSCATLAN 2025 una época inolvidable para todos nuestros tarjetahabientes, dándoles el mejor y más grande regalo posible: la oportunidad de vivir la Copa Mundial de la FIFA 2026TM. Para Banco CUSCATLAN lo más importante es crear recuerdos y experiencias memorables que premien la fidelidad de nuestros clientes” expresó Isabel Giammattei, Gerente de Mercadeo y Estrategia Comercial de Banco CUSCATLAN

La promoción estará vigente desde el 8 de octubre de 2025 hasta el 6 de enero de 2026. Todos los clientes que hagan uso de sus Tarjetas de Crédito y Débito VISA CUSCATLAN obtendrán un número electrónico por cada US$10 en compras, con los cuales tendrán la posibilidad de participar en los sorteos de increíbles premios:

250 entradas categoría 1 y 2 para asistir a la Copa Mundial FIFA 2026 TM .

categoría 1 y 2 para asistir a la Copa Mundial FIFA 2026 . 4 paquetes dobles todo incluido para disfrutar de uno de los dos partidos de cuartos de final disponibles o de uno de los 2 partidos de semifinales disponibles de la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM .

para disfrutar de uno de los dos partidos de cuartos de final disponibles o de uno de los 2 partidos de semifinales disponibles de la Copa Mundial de la FIFA 2026 . 1 millón de MultiPuntos en premios, distribuidos entre 10 ganadores de 100,000 MultiPuntos cada uno.

“Cada compra que realicen nuestros clientes con sus Tarjetas CUSCATLAN puede ser ese sueño cumplido de vivir la Copa Mundial de la FIFA 2026TM, por lo que los invitamos a todos a realizar todas sus compras de la temporada haciendo realidad los deseos de todos sus seres queridos y así incrementar sus posibilidades de ser uno de los salvadoreños que viva esta inolvidable experiencia junto a Banco CUSCATLAN”, destacó Elena Pineda, Subgerente de Producto Tarjeta de Banco CUSCATLAN.

Además, quienes soliciten y activen durante la vigencia de la promoción una Tarjeta de Crédito o Débito VISA CUSCATLAN recibirán cinco números electrónicos adicionales para participar de los sorteos, y los clientes que durante la vigencia de la promocion tengan 10,000 MultiPuntos acumulados individualmente o conjuntamente en sus tarjetas VISA CUSCATLAN obtendrán un número adicional para participar Los sorteos se realizarán los días 5 de noviembre, 3 de diciembre de 2025, y el 13 de enero de 2026.

Los clientes ganadores serán contactados directamente por Banco CUSCATLAN posterior a cada sorteo para coordinar la entrega de sus premios y comenzar a vivir la experiencia de sus sueños.

Con esta iniciativa, Banco CUSCATLAN reafirma su compromiso de brindarle a sus clientes más motivos para disfrutar de la Navidad con ilusión, esperanza y recompensas únicas. “Porque esta Navidad, todos soñamos con algo especial y el Banco CUSCATLAN lo hace posible: ¡haz que pase!”.

