‘Mágico’ González vuelve a las canchas para el Clásico de Leyendas en El Salvador
El periódico deportivo español Marca resaltó en su portal web la participación del salvadoreño Jorge “Mágico” González en el Clásico de Leyendas que se realizará en El Salvador, donde se enfrentarán el Barça Legends y el Real Madrid Leyendas.
“El ‘Mágico’ González vuelve y para firmar por el Barça en un clásico muy especial”, tituló el medio, acompañando la nota con una fotografía del exfutbolista en el estadio que lleva su nombre, en San Salvador.
Mágico González, considerado uno de los grandes talentos del fútbol salvadoreño y recordado por su paso en LaLiga española con el Cádiz durante los años ochenta, volverá a deleitar a su público en un evento cargado de nostalgia.
No será la primera vez que vista los colores azulgranas, ya que en la década de 1980 compartió dos partidos amistosos con Diego Armando Maradona, representando al Barcelona en compromisos realizados en Estados Unidos.
Fesfut convoca a elecciones para elegir nuevo comité ejecutivo
La Comisión Regularizadora de la Federación Salvadoreña de Fútbol (Fesfut) anunció la convocatoria a elecciones para conformar el nuevo comité ejecutivo de la institución.
Según la publicación oficial en las redes sociales de la Fesfut, el congreso extraordinario se realizará el próximo 12 de diciembre en el hotel Hilton San Salvador, con primera convocatoria a las 6:00 p. m. y segunda a las 7:00 p. m.
El comunicado detalla que durante el congreso únicamente se llevará a cabo la elección del nuevo comité ejecutivo. Además, el actual comité de regularización actuará, por única vez, como comité electoral, en cumplimiento de las disposiciones transitorias de los nuevos estatutos.
Las planillas interesadas en participar deberán presentar su documentación a más tardar el 11 de noviembre de 2025.
Jorge “Mágico” González se unirá al equipo de leyendas del FC Barcelona en el Clásico ante el Real Madrid
El histórico futbolista salvadoreño Jorge “Mágico” González formará parte del equipo de leyendas del FC Barcelona que se enfrentará al Real Madrid el próximo 8 de noviembre. González, quien ya vistió la camiseta blaugrana en una pretemporada años atrás, regresará a la cancha en un encuentro cargado de nostalgia y espectáculo.
La noticia ha generado gran expectativa entre los aficionados salvadoreños, quienes podrán ver a su ídolo enfrentarse nuevamente al histórico rival del Barça.
Los precios de las entradas son:
- General: $65
- Oriente: $115
- Tribuna Alta: $165
- Tribuna Baja: $275 (incluye acceso exclusivo al entrenamiento del FC Barcelona)
El Clásico de Leyendas promete ser una experiencia única para los fanáticos del fútbol, con la presencia estelar de “Mágico” González como uno de los principales atractivos.
La Selecta cae ante Guatemala y complica su camino al Mundial 2026
El Salvador prácticamente se despidió de la carrera hacia el Mundial de Norteamérica 2026, tras sufrir una nueva derrota en casa. La Selecta perdió 0-1 ante Guatemala en el Estadio Cuscatlán, resultado que reaviva las aspiraciones de los chapines y deja a los salvadoreños en el fondo del grupo clasificatorio.
Con esta caída, El Salvador se mantiene con tres puntos, los únicos obtenidos en la primera jornada, sin haber logrado aprovechar su condición de local en ningún encuentro.
El ambiente previo al partido fue de alta intensidad. Desde horas antes, las gradas del Cuscatlán se llenaron de cánticos, banderas y un ambiente de rivalidad que muchos catalogaron como un “clásico”, donde incluso los himnos nacionales se vivieron con tensión.
El duelo fue más una batalla que un partido. Faltaron ideas tácticas y sobraron las fricciones. El técnico Hernán “Bolillo” Gómez presentó cuatro variantes en su once titular, apostando por un esquema 4-2-3-1 con las incorporaciones de Marcelo Díaz, Joshua Pérez, Jairo Henríquez y Nathan Ordaz. Este último protagonizó las primeras llegadas de peligro, pero sin concretar.
Guatemala, dirigida por Luis Fernando Tena, se mostró más ordenada defensivamente y apostó al contragolpe. En la primera mitad no registró disparos directos al arco, aunque resistió los intentos salvadoreños. La oportunidad más clara llegó al minuto 31, cuando un cabezazo de Sibrián se estrelló en el travesaño.
El panorama cambió al inicio del complemento. Apenas al minuto 46, un descuido defensivo permitió a Óscar Santís anotar el único tanto del encuentro con un disparo cruzado que venció al portero Mario González. El silencio invadió el Cuscatlán mientras los guatemaltecos celebraban con euforia.
El Salvador intentó reaccionar con los ingresos de Enrico Dueñas y Rafael Tejada, pero el cansancio y la falta de claridad impidieron el empate. Incluso una jugada polémica en el minuto 75, en la que Tejada cayó dentro del área, no fue sancionada por el árbitro.
En los últimos minutos, Guatemala se replegó y defendió su ventaja con orden, asegurando tres puntos vitales para mantenerse con vida en la eliminatoria.
La Selecta, por su parte, cerrará su participación en noviembre, cuando visite a Surinam y Panamá, aunque sus opciones de clasificación ya son prácticamente nulas.