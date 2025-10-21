Internacionales
Así fue asesinado el alcalde de Pisaflores, Hidalgo, en México
El alcalde municipal de Pisaflores, Hidalgo, Miguel Bahena Solorzano, fue asesinado la noche del lunes durante un ataque armado en la comunidad de La Estancia, cercana a la cabecera municipal.
Según reportes de La Jornada Hidalgo, el funcionario recibió varios impactos de bala cuando dos hombres a bordo de una motocicleta blanca le dispararon y luego huyeron del lugar.
Socorristas intentaron auxiliarlo, pero Bahena Solorzano ya no presentaba signos vitales al llegar a una clínica particular donde fue atendido de emergencia.
Tras el ataque, elementos de la Policía Estatal y Municipal desplegaron un operativo en Pisaflores y poblados vecinos de la Sierra Gorda, pero hasta el momento no se reportan capturas.
Natalie Grabow, de 80 años, completa el Ironman de Hawái y marca un récord
Natalie Grabow, una atleta estadounidense de 80 años, se convirtió en protagonista del Ironman de Hawái, una de las competiciones más exigentes del mundo, al completar el recorrido en 16 horas, 45 minutos y 26 segundos. Su tiempo le permitió superar a competidores mucho más jóvenes.
Durante la prueba, Grabow recorrió 42.2 kilómetros a pie, 180 kilómetros en bicicleta y nadó 3.8 kilómetros en mar abierto.
Originaria de Nueva Jersey, Grabow dedicó décadas a las carreras pedestres antes de incorporar el triatlón a su vida a los 70 años. Desde entonces, su progreso ha sido notable, según destaca su entrenadora.
VIDEO | Héroe chino salva a una persona de hundirse en su vehículo
Un acto de valentía ocurrió en la provincia de Jiangsu, China, cuando un hombre se lanzó sin dudar al agua para salvar a un conductor atrapado en un automóvil que se hundía en un río.
El rescatista, identificado como Di Shuangcheng, veterano militar, utilizó una piedra para romper el techo del vehículo y liberar al automovilista. Minutos después, la Policía llegó al lugar y ayudó a ambos a regresar a la orilla.
Las autoridades locales condecoraron a Di Shuangcheng por su valiente acción, que evitó una tragedia segura.
Acusado de doble feminicidio en Argentina provoca indignación con declaraciones sobre sus víctimas y su hijo
El hombre acusado de asesinar a su expareja, Luna Giardina, y a su exsuegra, Mariel Zamudio, en la provincia de Córdoba, Argentina, provocó indignación al realizar polémicas declaraciones antes de comparecer ante los tribunales.
“Las dos fallecidas tenían denuncias por explotación sexual infantil y por secuestro”, afirmó Laurta, el principal sospechoso del doble feminicidio, quien también justificó su actuar alegando: “Hice todo lo necesario para rescatar a mi hijo. Estoy en paz porque ahora está a salvo”.
El acusado fue detenido en un hotel, donde las autoridades hallaron la billetera de un taxista desaparecido, Martín Sebastián Palacio, cuyos restos fueron encontrados decapitados y sin manos. Por este caso, Laurta también es investigado.
El sospechoso fue trasladado este lunes desde Gualeguaychú hasta Córdoba bajo un fuerte dispositivo de seguridad, con chaleco antibalas y casco. En las próximas horas será indagado por la Fiscalía de Género.
Laurta es conocido por su militancia en el grupo “Varones Unidos”, una organización que difunde mensajes misóginos y niega la existencia de la violencia de género. A través de esa plataforma, participó en eventos del Parlamento uruguayo y sostenía que las mujeres presentan denuncias falsas para “quitarles los hijos” a los hombres.
Según los antecedentes judiciales, Giardina había huido de Uruguay en 2022 junto a su hijo tras denunciar abusos físicos, sexuales y psicológicos por parte de Laurta. En Córdoba, recibió medidas de protección, incluido un botón antipánico, luego de que su agresor violara la restricción perimetral impuesta por la justicia.
El caso ha generado una fuerte conmoción en Argentina y reavivado el debate sobre la violencia de género y la desinformación promovida por grupos que buscan deslegitimar las políticas con perspectiva de género.
