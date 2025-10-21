Así fue asesinado el alcalde de Pisaflores, Hidalgo, en México

El hombre acusado de asesinar a su expareja, Luna Giardina, y a su exsuegra, Mariel Zamudio, en la provincia de Córdoba, Argentina, provocó indignación al realizar polémicas declaraciones antes de comparecer ante los tribunales.

“Las dos fallecidas tenían denuncias por explotación sexual infantil y por secuestro”, afirmó Laurta, el principal sospechoso del doble feminicidio, quien también justificó su actuar alegando: “Hice todo lo necesario para rescatar a mi hijo. Estoy en paz porque ahora está a salvo”.

El acusado fue detenido en un hotel, donde las autoridades hallaron la billetera de un taxista desaparecido, Martín Sebastián Palacio, cuyos restos fueron encontrados decapitados y sin manos. Por este caso, Laurta también es investigado.

El sospechoso fue trasladado este lunes desde Gualeguaychú hasta Córdoba bajo un fuerte dispositivo de seguridad, con chaleco antibalas y casco. En las próximas horas será indagado por la Fiscalía de Género.

Laurta es conocido por su militancia en el grupo “Varones Unidos”, una organización que difunde mensajes misóginos y niega la existencia de la violencia de género. A través de esa plataforma, participó en eventos del Parlamento uruguayo y sostenía que las mujeres presentan denuncias falsas para “quitarles los hijos” a los hombres.

Según los antecedentes judiciales, Giardina había huido de Uruguay en 2022 junto a su hijo tras denunciar abusos físicos, sexuales y psicológicos por parte de Laurta. En Córdoba, recibió medidas de protección, incluido un botón antipánico, luego de que su agresor violara la restricción perimetral impuesta por la justicia.

El caso ha generado una fuerte conmoción en Argentina y reavivado el debate sobre la violencia de género y la desinformación promovida por grupos que buscan deslegitimar las políticas con perspectiva de género.

«AHORA MI HIJO ESTÁ SEGURO» I Pablo Laurta, el hombre acusado por el brutal doble femicidio de su expareja, Luna Giardina, y su madre, Mariel Zamudio, volvió a hablar: «Hice lo necesario para rescatar a mi hijo». https://t.co/V2jtlInpzE pic.twitter.com/WShkEilbCI — TN – Todo Noticias (@todonoticias) October 20, 2025

