Instalan control de velocidad en carretera al puerto de La Libertad

La intervención, que se ejecuta en el marco de la primera etapa de esta fase, contempla restricciones en puntos clave como La Placita, la plaza 14 de Julio y diversos tramos de la 1ª calle Poniente, la 1ª avenida Norte y la avenida España, según detalló la municipalidad en un comunicado.

Ante estos cierres, la comuna recomendó a la población utilizar vías alternas y respetar la señalización instalada en la zona. Para el transporte colectivo se sugiere desviarse hacia la 5ª calle Poniente, mientras que los vehículos particulares pueden optar por la alameda Juan Pablo II o el bulevar Venezuela.

Avanza la Fase 6️⃣ de la revitalización del #CentroHistóricoSS.🚧

⁰En esta etapa se harán cierres totales en algunos tramos y se habilitaran rutas para la circulación peatonal y vehicular. Se recomienda a la población tomar vías alternas y atender la señalización en la zona. pic.twitter.com/yoiCNVjCR9 — Alcaldía de San Salvador (@alcaldia_ss) March 8, 2026

Las autoridades explicaron que estos cortes son necesarios para permitir los trabajos de reordenamiento urbano, que incluyen la habilitación de nuevos espacios para la circulación peatonal y vehicular. «Se recomienda a la población tomar vías alternas y atender la señalización en la zona», señaló la Alcaldía en sus canales oficiales.

El proyecto de revitalización del centro histórico capitalino, que se desarrolla por fases desde hace varios años, busca recuperar el patrimonio urbano y mejorar la accesibilidad. La fase 6 cuenta con la participación de unidades municipales de desarrollo urbano, desechos sólidos y agentes metropolitanos para garantizar el orden durante las obras.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...