Nacionales
Juayúa registra 108 sismos desde el 4 de marzo; dos fueron percibidos por la población
El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) informó este domingo que desde las 5:11 p. m. del 4 de marzo hasta las 6:00 a. m. del 8 de marzo se han registrado 108 sismos en el distrito de Juayúa, en el occidental departamento de Sonsonate.
Según el reporte difundido por el Observatorio de Amenazas del MARN, dos de los movimientos telúricos han sido percibidos por la población durante el periodo de monitoreo.
La institución explicó que «esta actividad se debe a la activación de las fallas geológicas en la zona», un fenómeno frecuente en el país debido a su contexto tectónico.
Las autoridades indicaron que el fenómeno continúa bajo vigilancia y reiteraron que mantienen el monitoreo de la actividad sísmica para informar oportunamente sobre cualquier cambio en el comportamiento del enjambre registrado en Juayúa.
ENTREGA ESPECIAL
Documental «Hasta encontrarte” aborda la política de seguridad del presidente Bukele y el impacto de las pandillas
Foto: Daniel Posada
El documental Hasta encontrarte, dirigido por Daniel Posada, llevará por primera vez a la pantalla al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, como figura central de una historia que explora los cambios en el liderazgo y la comunicación política en la región. La producción fue anunciada por Infinito Studios, que confirmó el lanzamiento del proyecto.
La obra se presenta como uno de los primeros retratos en profundidad del mandatario salvadoreño y de su gestión bajo el régimen de excepción implementado desde 2022. El proyecto permaneció sin anuncio público hasta ahora.
La producción analiza el fenómeno político y mediático que representa Bukele, con especial énfasis en su política de seguridad y en el impacto que las pandillas tuvieron en el país durante décadas.
Para desarrollar el documental, el equipo recopiló testimonios del propio presidente y de funcionarios del actual gobierno, quienes abordan la estrategia estatal frente a la violencia y la consolidación de un nuevo modelo de poder en América Latina. “El documental busca entender el fenómeno político y mediático que representa Bukele, más allá del discurso polarizado. Queríamos explorar cómo su figura impacta en la percepción del poder y la comunicación en esta región”, afirmó Posada en declaraciones recogidas por Produ.
La narrativa del filme combina entrevistas, material de archivo y testimonios de familiares de víctimas de la violencia. Durante el rodaje, el equipo acompañó a Mari, una madre salvadoreña que lleva años buscando a su hijo desaparecido a causa de las pandillas.
Los relatos recogidos describen cómo las pandillas convertían terrenos baldíos en fosas comunes. Por esta razón, Mari y otras madres ingresan a fosas clandestinas y recorren cementerios con la esperanza de encontrar a sus familiares.
De acuerdo con el documental, estas mujeres terminan ocupando un papel central en la historia, que también incorpora la voz de Bukele y de otras figuras relevantes del escenario político. “Ella después fundó un bloque de mamás que están buscando a los hijos e hijas desaparecidos. Ellas se volvieron las protagonistas del documental”, detalló Posada.
El desafío de acceder a Bukele y un proceso de investigación de más de dos años
La investigación que dio origen a Hasta encontrarte se desarrolló durante más de dos años. El proceso incluyó entrevistas con Bukele, integrantes del gobierno, opositores y periodistas, además del seguimiento a las madres afectadas por la desaparición de sus hijos. “Queríamos comprender cómo un líder logra construir una narrativa tan poderosa y qué dice eso de nuestras democracias contemporáneas”, explicó el director en diálogo con Produ.
Uno de los mayores retos del proyecto fue conseguir acceso al presidente salvadoreño. Posada relató que debió realizar cuatro viajes a El Salvador y sostener reuniones con distintos equipos gubernamentales antes de obtener la autorización.
“Solo para conseguir el ‘ok’ de que Bukele participara fueron cuatro viajes a El Salvador. Primero con el equipo de comunicación, luego con más personas del gobierno, hasta que por fin me dieron la junta con él. Me dijeron: ‘Tienes media hora para convencerlo de que salga’. Al final hablamos un buen rato y accedió”, narró el director.
El documental ya fue entregado y se presentará el próximo 12 de marzo en el Festival de Málaga, en España. Además, Hasta encontrarte inaugura una nueva línea de producción de Infinito Studios enfocada en figuras políticas y sociales que influyen en las tendencias culturales de la región.
De forma paralela al estreno de este documental, la productora trabaja en otros proyectos, entre ellos Débora, una película inspirada en la artista colombiana Débora Arango, escrita por Will Nunziata y protagonizada por Marcela Mar.
ENTREGA ESPECIAL
Conozca por qué se conmemora el Día Internacional de la Mujer cada 8 de marzo
El 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer, una importante fecha para reivindicar la lucha de las mujeres por sus derechos, la igualdad y una libre de violencia, justicia y empatía en el mundo.
En este sentido el «8M» como se conoce actualmente, es una fecha tan significativa que posee un trasfondo que se se remonta al año 1977 cuando la Organización de las Naciones Unidas (ONU) proclamó de manera oficial el 8 marzo como el «Día Internacional por los Derechos de la Mujer y la Paz Internacional», y desde entonces, año tras año, se conmemora en todo el mundo. Sin embargo, su origen se remonta a un trágico suceso que marcó la historia y representa un pilar en la lucha de las mujeres.
Fue el 8 de marzo de 1908, cuando un incendio tuvo lugar en la fábrica Cotton, ubicada en Nueva York, Estados Unidos. Alrededor de 130 mujeres, trabajadoras del lugar, murieron durante el siniestro.
Las mismas mujeres se habían declarado en huelga poco antes, pues exigían mejores derechos laborales, como reducir su jornada diaria a 10 horas y gozar de un salario igual al de los hombres que desempeñaban las mismas actividades que ellas.
Ante las protestas, el propietario de la fábrica decidió cerrar las puertas del lugar, buscando así que las obreras desistieran de su idea y se fueran, pero al no lograr su cometido, provocó el incendio que acabó con la vida de ellas.
Un año después del cruel suceso, el Partido Socialista de América declaró por el Día Nacional de la Mujer, el cual se celebra por primera vez en Estados Unidos, el 28 de febrero con 15 mil mujeres marchando por las calles, exigiendo igualdad de derechos.
La Asamblea General de la ONU hizo lo propio y reivindicó la fecha. En 2011, celebrando los 100 años del suceso histórico que dio pie al Día Internacional de la Mujer, comenzó a operar una nueva entidad en la ONU destinada a la Igualdad de Género y el Empoderamiento de la Mujer (ONU Mujeres).
El Día Internacional de la Mujer continúa siendo conmemorado por millones de mujeres en todo el mundo, quienes toman las calles para hacer más visible su lucha y exigir el reconocimiento y ejercicio de sus derechos en todos los ámbitos, así como un alto a la violencia de género y feminicida.
Nacionales
Calor y tormentas puntuales marcarán el clima de este día
El calor y las lluvias puntuales predominarán este día en el país, con tormentas eléctricas aisladas principalmente durante la tarde y la noche.
Durante la mañana, el cielo se presentará poco nublado en la zona occidental y casi despejado en el resto del territorio. Sin embargo, a partir del mediodía y durante la tarde se prevé un aumento de la nubosidad en la zona montañosa y la franja volcánica, donde podrían registrarse lluvias puntuales acompañadas de actividad eléctrica, especialmente en sectores de la zona central, occidental y norte.
Para la noche, se espera mayor nubosidad en áreas de la zona oriental y central, con lluvias y tormentas aisladas que también podrían presentarse en la zona occidental.
El viento variará entre los 9 y 18 kilómetros por hora, mientras que las temperaturas generarán un ambiente cálido durante la tarde y primeras horas de la noche, y condiciones más frescas en la madrugada.
Según el pronóstico, estas condiciones estarán influenciadas por el flujo acelerado del este, una vaguada en superficie y el apoyo de sistemas en capas medias de la tropósfera, factores que favorecerán la formación de nubosidad y lluvias de corta duración con actividad eléctrica.