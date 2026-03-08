Internacionales
Los misiles de Irán no pueden alcanzar suelo estadounidense, dice ministro iraní
Los misiles iraníes no pueden alcanzar suelo estadounidense, dijo este domingo el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, al tiempo que defendió los ataques de Teherán contra sus vecinos del Golfo.
«Son los estadounidenses quienes iniciaron esta guerra contra nosotros, atacándonos, y nos estamos defendiendo. Es obvio que nuestros misiles no pueden alcanzar suelo estadounidense», declaró el ministro Abbas Araghchi en el programa «Meet the Press» de la NBC.
«Lo que sí podemos hacer es atacar las bases e instalaciones estadounidenses a nuestro alrededor, que lamentablemente se encuentran en territorio de nuestros países vecinos», agregó.
ENTREGA ESPECIAL
Documental «Hasta encontrarte” aborda la política de seguridad del presidente Bukele y el impacto de las pandillas
Foto: Daniel Posada
El documental Hasta encontrarte, dirigido por Daniel Posada, llevará por primera vez a la pantalla al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, como figura central de una historia que explora los cambios en el liderazgo y la comunicación política en la región. La producción fue anunciada por Infinito Studios, que confirmó el lanzamiento del proyecto.
La obra se presenta como uno de los primeros retratos en profundidad del mandatario salvadoreño y de su gestión bajo el régimen de excepción implementado desde 2022. El proyecto permaneció sin anuncio público hasta ahora.
La producción analiza el fenómeno político y mediático que representa Bukele, con especial énfasis en su política de seguridad y en el impacto que las pandillas tuvieron en el país durante décadas.
Para desarrollar el documental, el equipo recopiló testimonios del propio presidente y de funcionarios del actual gobierno, quienes abordan la estrategia estatal frente a la violencia y la consolidación de un nuevo modelo de poder en América Latina. “El documental busca entender el fenómeno político y mediático que representa Bukele, más allá del discurso polarizado. Queríamos explorar cómo su figura impacta en la percepción del poder y la comunicación en esta región”, afirmó Posada en declaraciones recogidas por Produ.
La narrativa del filme combina entrevistas, material de archivo y testimonios de familiares de víctimas de la violencia. Durante el rodaje, el equipo acompañó a Mari, una madre salvadoreña que lleva años buscando a su hijo desaparecido a causa de las pandillas.
Los relatos recogidos describen cómo las pandillas convertían terrenos baldíos en fosas comunes. Por esta razón, Mari y otras madres ingresan a fosas clandestinas y recorren cementerios con la esperanza de encontrar a sus familiares.
De acuerdo con el documental, estas mujeres terminan ocupando un papel central en la historia, que también incorpora la voz de Bukele y de otras figuras relevantes del escenario político. “Ella después fundó un bloque de mamás que están buscando a los hijos e hijas desaparecidos. Ellas se volvieron las protagonistas del documental”, detalló Posada.
El desafío de acceder a Bukele y un proceso de investigación de más de dos años
La investigación que dio origen a Hasta encontrarte se desarrolló durante más de dos años. El proceso incluyó entrevistas con Bukele, integrantes del gobierno, opositores y periodistas, además del seguimiento a las madres afectadas por la desaparición de sus hijos. “Queríamos comprender cómo un líder logra construir una narrativa tan poderosa y qué dice eso de nuestras democracias contemporáneas”, explicó el director en diálogo con Produ.
Uno de los mayores retos del proyecto fue conseguir acceso al presidente salvadoreño. Posada relató que debió realizar cuatro viajes a El Salvador y sostener reuniones con distintos equipos gubernamentales antes de obtener la autorización.
“Solo para conseguir el ‘ok’ de que Bukele participara fueron cuatro viajes a El Salvador. Primero con el equipo de comunicación, luego con más personas del gobierno, hasta que por fin me dieron la junta con él. Me dijeron: ‘Tienes media hora para convencerlo de que salga’. Al final hablamos un buen rato y accedió”, narró el director.
El documental ya fue entregado y se presentará el próximo 12 de marzo en el Festival de Málaga, en España. Además, Hasta encontrarte inaugura una nueva línea de producción de Infinito Studios enfocada en figuras políticas y sociales que influyen en las tendencias culturales de la región.
De forma paralela al estreno de este documental, la productora trabaja en otros proyectos, entre ellos Débora, una película inspirada en la artista colombiana Débora Arango, escrita por Will Nunziata y protagonizada por Marcela Mar.
¿Qué se sabe sobre la muerte de Jamenei?
El ataque que mató al líder iraní Alí Jamenei el 28 de febrero, al parecer gracias al pirateo de las cámaras urbanas de Teherán, se enseñará «en las escuelas militares de todo el mundo», afirman algunas voces que lo consideran una operación maestra.
Pero Jamenei no se escondía, y era un blanco fácil, recuerdan voces más críticas.
El inesperado ataque aéreo israelí apuntó al complejo residencial del ayatolá en Teherán, donde estaba a punto de celebrarse una reunión de altos cargos de seguridad.
El bombardeo marcó el inicio de la guerra israelo-estadounidense contra Irán. Decapitó el poder iraní al matar a Jamenei y a un número indeterminado de generales y otros mandos de seguridad.
La muerte de Jamenei engrosa la larga lista de éxitos del Mosad (agencia de inteligencia israelí), pero por el momento se desconocen los detalles.
La lista se alarga
La muerte de Jamenei «en su búnker en Teherán (…) coloca a Israel en una posición de superioridad sin precedentes», estimó en el diario Yedioth Ahronoth su especialista en asuntos militares, Yossi Yehoshua.
Estos últimos meses, «los servicios de inteligencia militar han mejorado sus capacidades para llevar a cabo decapitaciones selectivas», subrayó.
Desde el ataque de combatientes del movimiento islamista palestino Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023, que desató una guerra en la Franja de Gaza, la lista de objetivos eliminados no ha parado de crecer.
Tanto líderes de Hamás, como el jefe del gobierno de los hutíes en Yemen o miembros del movimiento proiraní libanés Hezbolá (incluidos cientos de activistas mediante la explosión de beepers) o el estado mayor iraní en junio de 2025.
«Esto comenzó en Líbano, continuó con (la guerra contra Irán de junio de 2025), mejoró en Yemen y alcanzó», con el ataque del 28 de febrero, «un nivel de excelencia» nunca visto, sostiene Yehoshua, que lo considera un «arte del asesinato selectivo» a un nivel «sin precedentes».
«Demasiado pronto para hablar»
«Cuando se conozcan los detalles de su asesinato, el mundo entero quedará boquiabierto», opina el editorialista Ben Caspit, en las columnas del diario Maariv.
«El hecho de que Israel haya obtenido una foto del cadáver de Jamenei es sencillamente inconcebible (…) Este primer ataque será estudiado durante años en las escuelas militares de todo el mundo», asegura.
Según medios israelíes, se mostró una foto del cadáver al primer ministro Benjamin Netanyahu y al presidente estadounidense Donald Trump, quien anunció la muerte del «diabólico Jamenei».
Pero, como las operaciones prosiguen, «todavía es demasiado pronto para hablar de lo que han hecho los agentes del Mosad en Irán», insisten los medios israelíes.
Los primeros detalles comenzaron a filtrarse esta semana, con dos artículos del New York Times (NYT) y del Financial Times (FT). Según el primero, que cita a fuentes anónimas, la CIA estadounidense transmitió a Israel información de «gran fiabilidad» sobre la posición de Jamenei en la madrugada del ataque.
Alrededor de las 9H40 hora iraní, generales y mandos de seguridad se encontraban en uno de los edificios del complejo y Jamenei en otro, según NYT.
Calle Pasteur
Citando dos fuentes cercanas al caso, el Financial Times da detalles: casi todas las cámaras de vigilancia de carreteras de Teherán estaban siendo pirateadas desde hace años.
Según una de estas fuentes, una cámara tenía un ángulo sobre el complejo del guía supremo en la calle (Louis) Pasteur, en el corazón de Teherán. Esto permitió identificar a personas, determinar hábitos y movimientos de los guardaespaldas.
De manera general, los servicios de inteligencia israelíes, sobre todo la unidad 8200, encargada del espionaje electrónico, tenían una imagen «precisa» gracias a un «trabajo laborioso de recopilación de datos», según el diario británico.
«Conocíamos Teherán como conocemos Jerusalén», comentó a FT un alto cargo de los servicios israelíes.
El FT también informa sobre la toma de control a distancia de decenas de teléfonos móviles en la zona en los minutos previos al ataque, para impedir cualquier reacción preventiva del equipo de seguridad de Jamenei.
El diario menciona asimismo una misteriosa «fuente humana» informada de la reunión.
Familia de Jamenei
Como en cada operación de este tipo, las fuentes de la prensa son anónimas y todas israelíes o estadounidenses.
Jamenei «no se escondía (…) aunque tomaba precauciones», recuerda el FT.
«Es como tener un cartel en la puerta: aquí vive la feliz familia Jamenei», ironizó en las redes sociales el periodista de investigación israelí Ronen Bergman.
En la martirología chiita de la república islámica, un sacrificio consentido del guía, de 86 años, de quien Trump decía que los estadounidenses conocían todos sus movimientos desde junio pasado, es perfectamente concebible.
«Mi vida vale poco», solía decir Jamenei.
«El líder supremo se mantuvo en su puesto, en el corazón de Teherán, incluso cuando todos decían que un ataque era inminente. Se sacrificó por Irán», comentó el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní, Esmail Baghai.
El detalle de las operaciones secretas es «muy difícil de conocer» pero el mensaje era una operación «limpia, clara y sin errores» que decapite un régimen en un abrir y cerrar de ojos y reorganice el juego para una nueva partida», estima un analista francés.
Pero «no jugamos al póker. No estamos en Las Vegas. Jugamos al ajedrez y la pérdida de una pieza mayor no es el final de la partida», subraya este experto.
Depósitos de combustible incendiados sumen a Teherán en la noche, cuando es de día
Un aire de apocalipsis: los habitantes de Teherán se despertaron el domingo por la mañana con la impresión de estar en plena noche, cuando una espesa humareda negra proveniente de varios depósitos petroleros atacados sume la capital iraní en la oscuridad.
«Pensé al despertar que había un problema», declaró a la AFP bajo anonimato un chofer de unos 50 años, que concuerda con las reacciones de los habitantes de Teherán, perturbados por el negro ambiente y la necesidad de prender la luz en pleno día.
A las 10H30 (07H00 GMT), los vehículos seguían obligados a circular con las luces prendidas en la avenida Valiasr, de 17 kilómetros de longitud y que atraviesa la capital iraní de norte a sur.
Un tiempo lluvioso con espesas nubes grises agrega aún más confusión a esta excepcional oscuridad. En el cielo, nubes se mezclan con las espesas humaredas negras de los depósitos petroleros incendiados.
Se extienden y cubren Teherán, una gran capital que abarca decenas de kilómetros.
Estas escenas dan a la ciudad aires apocalípticos, con un fuerte olor a quemado en algunos barrios, en el noveno día de guerra desencadenada por ataques de Israel y Estados Unidos.
Es la primera vez desde el inicio del conflicto que infraestructuras petrolíferas en Irán son atacadas.
Cuatro depósitos de petróleo y un sitio logístico de productos petroleros en Teherán y sus alrededores fueron atacados por bombardeos, que causaron al menos seis muertos y 20 heridos, según las autoridades.
En uno de los depósitos de combustible afectados en Teherán, el petróleo se sigue quemando.
La AFP vio llamas reavivándose y crepitando aún, más de 12 horas después de los bombardeos israelíes.
En junio de 2025, durante la guerra de los 12 días, Israel ya atacó depósitos de combustible en Teherán.
Racionamiento de gasolina
En los bordes del depósito fuerzas de seguridad con máscaras de protección respiratoria en el rostro y e impermeables para protegerse de las emisiones tóxicas que se desprenden, filtran la circulación.
Las autoridades advirtieron que las emisiones tóxicas pueden «provocar irritaciones de las vías respiratorias y los ojos» y llamaron a los habitantes a quedarse en sus viviendas.
Según la Media Luna Roja iraní, «importantes cantidades de hidrocarburos tóxicos, azufre y óxidos de azote» fueron liberados en el aire.
Los vidrios de los edificios residenciales en los alrededores estallaron completamente debido a las explosiones.
A decenas de kilómetros de ahí, habitantes limpian con escobas sus balcones y las ventanas cubiertas de una mezcla de lluvia y gasolina.
El gobernador de la provincia de Téherán, Mohammad Sadegh Motamedian, citado por la agencia Irna, anunció en la mañana que la distribución de gasolina estaba «temporalmente interrumpida», pero llamó a la población a no «preocuparse».
La distribución está limitada ahora a 20 litros por vehículo.
El domingo, largas filas de espera se ven en las estaciones de gasolina de Teherán.
La AFP contó unos 40 vehículos frente a una gasolinera, cuando se reanuda la jornada laboral tras una semana feriada decretada desde la muerte del guía supremo, Ali Jamenei, asesinado desde el inicio de la guerra.
En junio, durante la última guerra, unos seis millones de habitantes abandonaron Teherán, ciudad que en tiempo normal cuenta con más de 10 millones, según medios locales.
Esta vez, la mayoría se quedó. La ONU calcula que unas 100.000 personas huyeron de Teherán.
Aunque la capital iraní tenía la apariencia de una ciudad fantasma en los primeros días de la guerra, ya no es así.
Más peatones y vehículos se aventuran a salir. Este domingo, casi uno de cada dos almacenes abrieron en Teherán, a pesar de sumidos en la oscuridad.