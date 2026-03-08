Nacionales
Conmemoran el Día de la Mujer con jornada de bienestar en el Parque Cuscatlán
La Alcaldía de San Salvador realizó este domingo una jornada de bienestar en el Parque Cuscatlán para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, con actividades enfocadas en la salud física y el autocuidado.
La actividad reunió a decenas de mujeres que participaron en clases de yoga y espacios de conexión personal al aire libre, en un encuentro dedicado al equilibrio y bienestar.
La municipalidad señaló que la iniciativa busca promover el cuidado integral de la salud y ofrecer espacios de convivencia para la población femenina de la capital.
La alcaldía indicó que «promover el bienestar integral también es reconocer el valor de las mujeres que día a día aportan al desarrollo de nuestra ciudad», en el marco de acciones impulsadas por la gestión municipal.
Conozca cómo será la circulación en San Salvador mientras se ejecuta la fase 6 de la revitalización del Centro Histórico
La intervención, que se ejecuta en el marco de la primera etapa de esta fase, contempla restricciones en puntos clave como La Placita, la plaza 14 de Julio y diversos tramos de la 1ª calle Poniente, la 1ª avenida Norte y la avenida España, según detalló la municipalidad en un comunicado.
Ante estos cierres, la comuna recomendó a la población utilizar vías alternas y respetar la señalización instalada en la zona. Para el transporte colectivo se sugiere desviarse hacia la 5ª calle Poniente, mientras que los vehículos particulares pueden optar por la alameda Juan Pablo II o el bulevar Venezuela.
Las autoridades explicaron que estos cortes son necesarios para permitir los trabajos de reordenamiento urbano, que incluyen la habilitación de nuevos espacios para la circulación peatonal y vehicular. «Se recomienda a la población tomar vías alternas y atender la señalización en la zona», señaló la Alcaldía en sus canales oficiales.
El proyecto de revitalización del centro histórico capitalino, que se desarrolla por fases desde hace varios años, busca recuperar el patrimonio urbano y mejorar la accesibilidad. La fase 6 cuenta con la participación de unidades municipales de desarrollo urbano, desechos sólidos y agentes metropolitanos para garantizar el orden durante las obras.
Instalan control de velocidad en carretera al puerto de La Libertad
Autoridades de seguridad y transporte instalaron un dispositivo reductor de velocidad en la carretera al Puerto de La Libertad como parte de las acciones para fortalecer la seguridad vial durante el fin de semana.
El Viceministerio de Transporte (VMT) informó que la medida busca disminuir la velocidad de los conductores en esta vía turística y prevenir accidentes de tránsito.
Por su parte, la Policía Nacional Civil (PNC) indicó que mantiene operativos en distintos puntos del país, incluidos sectores de La Libertad Oeste y San Salvador Sur.
La institución señaló que «la operatividad continúa para mantener el orden y la seguridad en las carreteras y comunidades», en el marco de las acciones del Plan Control Territorial.
Juayúa registra 108 sismos desde el 4 de marzo; dos fueron percibidos por la población
El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) informó este domingo que desde las 5:11 p. m. del 4 de marzo hasta las 6:00 a. m. del 8 de marzo se han registrado 108 sismos en el distrito de Juayúa, en el occidental departamento de Sonsonate.
Según el reporte difundido por el Observatorio de Amenazas del MARN, dos de los movimientos telúricos han sido percibidos por la población durante el periodo de monitoreo.
La institución explicó que «esta actividad se debe a la activación de las fallas geológicas en la zona», un fenómeno frecuente en el país debido a su contexto tectónico.
Las autoridades indicaron que el fenómeno continúa bajo vigilancia y reiteraron que mantienen el monitoreo de la actividad sísmica para informar oportunamente sobre cualquier cambio en el comportamiento del enjambre registrado en Juayúa.