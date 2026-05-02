Nacionales
Mercados del centro de San Salvador ofrecen productos para celebrar el Día de la Cruz
Este domingo 3 de mayo se celebra en El Salvador el Día de la Cruz, una tradición que combina elementos religiosos y costumbres indígenas. En los mercados del centro de San Salvador, comerciantes ofrecen productos necesarios para esta fecha.
En el Mercado Central, vendedores ponen a disposición adornos para la decoración de las cruces, como churros, nidos o matates y cortinas plásticas. Una comerciante del lugar invitó a la población a adquirir los productos para esta celebración.
Asimismo, la alcaldía de San Salvador informó sobre la disponibilidad de frutas de temporada utilizadas en esta tradición, entre ellas mangos, peras, fresas, granadillas, melocotones, uvas, papaya, piña y sandías.
🌿✨ En el edificio nueve del Mercado Central encontrará decoraciones y productos para celebrar el tradicional Día de la Cruz. Visite los mercados municipales de San Salvador Centro y apoye el comercio local. 🛍️❤️ pic.twitter.com/9O25n8CLD2
— Mercados de San Salvador Centro (@SsMercados) May 1, 2026
Durante la conmemoración, es habitual colocar una cruz de madera decorada con papel de colores, flores y frutas, generalmente en patios, jardines o espacios comunitarios.
También es común que niños y adultos visiten viviendas para pedir frutas o dulces, además de que en algunas comunidades se realizan actividades como música, rezos o actos religiosos.
La alcaldía anunció que la celebración también se llevará a cabo el sábado 2 de mayo en la Placita de Ciudad Delgado, a partir de las 9:00 de la mañana, e invitó a la población a participar.
Esta tradición está vinculada al cristianismo y a la conmemoración del hallazgo de la cruz de Cristo, atribuido a Santa Elena en el siglo IV, según la tradición.
🍍🍌🍊 ¿Y tú? ¿Ya tienes lista la fruta para celebrar el Día de la Cruz?
Visita los mercados municipales de San Salvador Centro y encuentra una gran variedad de frutas frescas, de calidad y al mejor precio para disfrutar esta tradicional celebración. 🌿✨ pic.twitter.com/SsgNc4GI2f
— Mercados de San Salvador Centro (@SsMercados) April 30, 2026
Nacionales
Más de 36,000 bachilleres inician refuerzos académicos para optar a una beca
En el Centro Escolar Católico Nuestra Señora del Rosario, en San Marcos, la Dirección de Integración inició los refuerzos académicos como parte del programa Proceso Formativo, mediante el cual miles de estudiantes de institutos nacionales en El Salvador buscan optar a una beca para estudios universitarios técnicos o académicos.
Un total de 150 estudiantes de segundo y tercer año del centro educativo, junto a más de 36,000 jóvenes a nivel nacional, participaron de forma simultánea en las jornadas de refuerzo en las áreas de lenguaje y matemáticas, con el objetivo de fortalecer sus conocimientos antes de iniciar la educación superior.
El coordinador de procesos formativos de Integración, Darío Salmerón, informó que el 75 % de los estudiantes de los últimos años de bachillerato ya se encuentra inscrito en el proceso. Además, explicó que los refuerzos tendrán una duración de 20 semanas, durante las cuales se evaluará la asistencia y el desempeño individual de los participantes.
Como parte del proceso, los aspirantes también deberán involucrarse en diversas actividades complementarias, entre ellas charlas con personalidades, ferias universitarias y visitas a instituciones.
Entre los participantes, Katherin Alfaro, estudiante de tercer año de bachillerato en Salud, expresó su interés en obtener una beca para estudiar Medicina. La joven destacó la importancia de estos refuerzos para mejorar su preparación de cara a los exámenes de admisión y su futuro académico.
Actualmente, Integración reporta más de 16,000 estudiantes becados en todo el país y ofrece 307 opciones de carrera en 37 universidades y escuelas técnicas. Se prevé que para finales de 2026, más de 20,000 bachilleres accedan a una beca universitaria.
Nacionales
Sábado con lluvias eléctricas y ambiente caluroso en el territorio nacional
Por la mañana, el cielo estará poco nublado. Por la tarde, se prevé cielo mayormente nublado en la zona norte y la cordillera volcánica, con lluvias en esos sectores; en el resto del país, estará parcialmente nublado. Por la noche, el cielo se mantendrá mayormente nublado, con lluvias en la zona norte y sus cercanías, con énfasis en el centro y occidente.
El viento estará del este y noreste, con velocidades entre 10 y 22 km/h.
La influencia de una vaguada prefrontal favorecerá la formación de nubosidad y lluvias, principalmente en la zona norte.
Nacionales
El Centro Histórico vibró con música y baile durante el 1 de mayo
La plaza Gerardo Barrios, en el Centro Histórico de San Salvador, recibió la noche del viernes a cientos de visitantes con motivo del inicio de un fin de semana largo, que comenzó con el feriado por el Día del Trabajo.
Frente a la Biblioteca Nacional de El Salvador (BINAES), la Orquesta de San Salvador ofreció un concierto abierto al público, en un ambiente marcado por el baile y la música tropical.
La presentación fue gratuita y, según fuentes oficiales, al lugar asistieron tanto visitantes nacionales como extranjeros.
Una noche diferente se vivió en el corazón del Centro Histórico. 🎶
Así se viven los espacios públicos: con cultura, alegría y momentos que se quedan. pic.twitter.com/A4cfRSUzXq
— Alcaldía de San Salvador (@alcaldia_ss) May 2, 2026
Otro de los puntos de encuentro fue la plaza Morazán, también en la capital, donde artistas nacionales realizaron presentaciones para el público.
Las actividades se desarrollaron en un entorno de seguridad, con presencia de agentes de la Policía Nacional Civil.
Esta noche, el Centro Histórico de San Salvador se llenó de música y sonrisas. 🎶✨
La Orquesta de San Salvador ofreció un concierto para toda la familia, donde grandes y pequeños disfrutaron de un ambiente lleno de cultura, alegría y convivencia. pic.twitter.com/Lz3LHZPHpv
— Alcaldía de San Salvador (@alcaldia_ss) May 2, 2026