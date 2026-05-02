Mercados del centro de San Salvador ofrecen productos para celebrar el Día de la Cruz

En el Centro Escolar Católico Nuestra Señora del Rosario, en San Marcos, la Dirección de Integración inició los refuerzos académicos como parte del programa Proceso Formativo, mediante el cual miles de estudiantes de institutos nacionales en El Salvador buscan optar a una beca para estudios universitarios técnicos o académicos.

Un total de 150 estudiantes de segundo y tercer año del centro educativo, junto a más de 36,000 jóvenes a nivel nacional, participaron de forma simultánea en las jornadas de refuerzo en las áreas de lenguaje y matemáticas, con el objetivo de fortalecer sus conocimientos antes de iniciar la educación superior.

El coordinador de procesos formativos de Integración, Darío Salmerón, informó que el 75 % de los estudiantes de los últimos años de bachillerato ya se encuentra inscrito en el proceso. Además, explicó que los refuerzos tendrán una duración de 20 semanas, durante las cuales se evaluará la asistencia y el desempeño individual de los participantes.

Como parte del proceso, los aspirantes también deberán involucrarse en diversas actividades complementarias, entre ellas charlas con personalidades, ferias universitarias y visitas a instituciones.

Entre los participantes, Katherin Alfaro, estudiante de tercer año de bachillerato en Salud, expresó su interés en obtener una beca para estudiar Medicina. La joven destacó la importancia de estos refuerzos para mejorar su preparación de cara a los exámenes de admisión y su futuro académico.

Actualmente, Integración reporta más de 16,000 estudiantes becados en todo el país y ofrece 307 opciones de carrera en 37 universidades y escuelas técnicas. Se prevé que para finales de 2026, más de 20,000 bachilleres accedan a una beca universitaria.

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