Sábado con lluvias eléctricas y ambiente caluroso en el territorio nacional

Este domingo 3 de mayo se celebra en El Salvador el Día de la Cruz, una tradición que combina elementos religiosos y costumbres indígenas. En los mercados del centro de San Salvador, comerciantes ofrecen productos necesarios para esta fecha.

En el Mercado Central, vendedores ponen a disposición adornos para la decoración de las cruces, como churros, nidos o matates y cortinas plásticas. Una comerciante del lugar invitó a la población a adquirir los productos para esta celebración.

Asimismo, la alcaldía de San Salvador informó sobre la disponibilidad de frutas de temporada utilizadas en esta tradición, entre ellas mangos, peras, fresas, granadillas, melocotones, uvas, papaya, piña y sandías.

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Durante la conmemoración, es habitual colocar una cruz de madera decorada con papel de colores, flores y frutas, generalmente en patios, jardines o espacios comunitarios.

También es común que niños y adultos visiten viviendas para pedir frutas o dulces, además de que en algunas comunidades se realizan actividades como música, rezos o actos religiosos.

La alcaldía anunció que la celebración también se llevará a cabo el sábado 2 de mayo en la Placita de Ciudad Delgado, a partir de las 9:00 de la mañana, e invitó a la población a participar.

Esta tradición está vinculada al cristianismo y a la conmemoración del hallazgo de la cruz de Cristo, atribuido a Santa Elena en el siglo IV, según la tradición.

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