Gobierno brinda asistencia al creador de “Neon War” para que reciba su tratamiento contra el cáncer en Houston

Hugo Nelson Serrano, youtuber y creador de “Neon War”, llegó ayer a Houston, Texas, Estados Unidos, donde recibirá su tratamiento contra el cáncer, luego de la ayuda brindada por el presidente Nayib Bukele.

Serrano, será atendido en el Centro Oncológico MD Anderson Cancer Center, una de las más prestigiosas entidades especializadas en estos padecimientos.

El Gobierno salvadoreño cubrirá todos los gastos médicos, de alimentación y estadía del joven de 26 años, mientras permanece, junto a su madre, en territorio estadounidense para recibir el tratamiento necesario.

“Recibí el mensaje que grabó Hugo Nelson Serrano (Neon War), pidiendo nuestra ayuda para poder continuar su tratamiento en Estados Unidos. Ahorita mismo nos ponemos a trabajar en eso Hugo, primero Dios todo saldrá bien”, manifestó el mandatario el pasado 27 de enero.

Desde entonces, las dependencias de Gobierno se han coordinado para hacer posible la llegada de Serrado a Houston para que pueda recibir su tratamiento médico y hacer las gestiones para la obtención de visas.

A través del Consulado General de El Salvador en Houston, Serrano recibió palabras de apoyo: “Nuestro consulado seguirá a la disposición para asistirte en lo que necesites mientras sigas en Houston por tu tratamiento médico. Para nuestra Cónsul General Nancy Guevara, fue un honor recibirte este día. ¡Fuerza, guerrero!”.

Por su parte, el joven agradeció el apoyo brindado: “Ahora empiezo un sueño buscando mi sanación. Todo es obra de Dios todopoderoso, mi alma esta alegre, pero triste que no me puedo despedir de nadie y dejar mi país, les pido oración y primero Dios saldremos adelante, los quiero mucho. Existen ángeles, solo debes convertirte en uno de ellos y los verás. Gracias a nuestro Presidente Nayib Bukele y todos los que me ayudaron, se les agradece de corazón”.