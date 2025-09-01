Nacionales
FOTOS | Centros educativos de El Salvador inician mes cívico por independencia
Los centros escolares de todo el país dieron inicio este lunes al mes cívico en conmemoración de los 204 años de independencia de El Salvador, con actividades organizadas bajo las directrices del Ministerio de Educación (MINED).
La institución dispuso que, durante septiembre, cada lunes se realicen actos conmemorativos para fomentar el patriotismo y los valores cívicos entre la comunidad estudiantil.
En la zona central, la ministra de Educación, Karla Trigueros, participó en la Escuela de Educación Parvularia Colonia Atlacatl, en San Salvador, donde también supervisó la implementación del Reglamento de Cortesía Escolar, que entró en vigor este mismo día.
Ministra de Educación supervisa lunes cívico y entrada en vigor del Reglamento de Cortesía Escolar
Más de 1,300 estudiantes del Complejo Educativo Walter A. Soundy se formaron desde tempranas horas para rendir homenaje a la patria. De igual forma, el centro educativa del Centro Escolar General Francisco Morazán celebró con la declamación de la Oración a la Bandera y la entrada del pabellón nacional.
El Instituto Nacional General Francisco Menéndez (INFRAMEN) también se unió a la conmemoración con la participación de más de 2,000 bachilleres, quienes vistieron de azul y blanco en honor a la patria.
En La Libertad, el Centro Escolar Organización de Estados Iberoamericanos organizó su propio lunes cívico, destacando el orgullo y la disciplina de niñas, niños y adolescentes en el marco de las festividades patrias.
Nacionales
Adulta mayor fue atropellada por un bus de la 7C en San Salvador
La Policía Nacional Civil (PNC) informó que esta mañana se registró un accidente de tránsito sobre la Avenida Peralta y 38ª Avenida Norte, en San Salvador, donde una mujer de la tercera edad fue atropellada por un bus de la ruta 7C mientras cruzaba la calle junto a otra adulta mayor, quien resultó ilesa.
La víctima fue trasladada a un centro asistencial para recibir atención médica, mientras que el conductor del vehículo se mantuvo en el lugar.
Las autoridades realizaron la inspección correspondiente para determinar responsabilidades por el incidente.
Nacionales
Ministra de Educación supervisa lunes cívico y entrada en vigor del Reglamento de Cortesía Escolar
Esta mañana, la ministra de Educación, Karla Trigueros, participó en el lunes cívico de la Escuela de Educación Parvularia Colonia Atlacatl, en San Salvador, actividad que se realiza simultáneamente en todos los centros educativos públicos del país.
Durante su visita, Trigueros supervisó el cumplimiento del Reglamento de Cortesía Escolar, de carácter obligatorio y con sistema de deméritos, el cual entró en vigencia este mismo día.
Las autoridades destacaron que estas iniciativas buscan fortalecer la disciplina en las aulas y promover el civismo, el respeto por los símbolos patrios y la valoración de la cultura, historia e identidad nacional, aspectos considerados fundamentales en la formación integral de niñas y niños.
Nacionales
PNC detiene a tres jovencitos en San Miguel por tráfico de drogas
La Policía Nacional Civil (PNC) informó la captura de tres personas durante la madrugada en la colonia Santa Julia, San Miguel Centro, acusadas de tráfico ilícito de drogas.
Los detenidos fueron identificados como Melani Julissa González, de 19 años; Caleb Amaury González González, de 19; y Jasón Ariel Ventura Guzmán, de 18.
A los sujetos se les incautó marihuana, cocaína, tres teléfonos celulares, dinero en efectivo y el vehículo en el que se trasladaban.
Las autoridades indicaron que los tres serán remitidos por el delito de tráfico ilícito de drogas.