La realidad de la educación pública en El Salvador está en un período de rápida transformación con la gestión del Presidente Nayib Bukele. Más de 5,000 centros escolares son destino de inversión en infraestructura, tecnología y herramientas para el proceso de aprendizaje.

Durante una jornada del viernes 27 de marzo, institutos en La Paz recibieron los respectivos paquetes escolares preparados, según el nivel educativo.

Uno de ellos es el Complejo Educativo Católico “Fray Engelberto Malissori”, distrito de Santiago Nonualco, municipio de La Paz Centro, departamento de La Paz. Los estudiantes recibieron útiles escolares, cuadernos, libros de texto, dos uniformes, calzado y el equipo tecnológico designado.

Estos materiales son suficientes para que los ocupen todo el año. Así, la comunidad educativa está lista para un proceso lleno de aprendizaje con el respaldo adecuado del Gobierno.

También fue ocasión para esta actividad en el Complejo Educativo “San Francisco”, distrito de Zacatecoluca, La Paz Este. Desde Parvularia 4 hasta Bachillerato, e incluso las modalidades flexibles, están cubiertos con la entrega.

Cindy Quintanilla, quien tiene a su hijo en Parvularia 4 en este centro educativo, expresó: “Es algo con lo que no habíamos contado. Agradecerles, infinitamente, por esta ayuda que nos están dando a todas las familias salvadoreñas”.

También Yaneth López, otra madre del mismo instituto, destacó el impacto en los hogares. “Muy agradecida con el señor Presidente por el beneficio que nos da. Es una ayuda económica para nosotros”, manifestó.

Este mismo proceso se llevó al Complejo Educativo Cantón San José Abajo, también de Santiago Nonualco. La titular del Ministerio de Educación (MINED), Karla Trigueros, acompañó la entrega. “En el Gobierno del Presidente Nayib Bukele estamos trayendo las herramientas y lo que necesitan nuestros jóvenes para poder desarrollarse”, dijo la funcionaria. En este Complejo Educativo se tiene la opción de Bachillerato Técnico Vocacional en Agroindustria. Los alumnos inscritos en esta especialidad recibieron, de manera adicional, uniformes de protección para sus prácticas de campo, junto con el paquete escolar general.

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