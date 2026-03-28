Nacionales
Entregan paquetes escolares a estudiantes del bachillerato técnico agropecuario en Santiago Nonualco, La Paz
La titular del Ministerio de Educación, Karla Trigueros, supervisó la entrega de paquetes escolares en el Complejo Educativo Cantón San José Abajo, distrito de Santiago Nonualco, municipio de La Paz Centro.
En este instituto se imparte el bachillerato Técnico Vocacional Agropecuario como una de las opciones disponibles. Para este grupo prepararon paquetes específicos, que incluyen los insumos que se usarán en las prácticas de campo. Este cambio se está aplicando en los 16 bachilleratos donde se cuenta con esta opción a escala nacional.
La ministra de Educación mencionó que cada paquete lleva los uniformes diarios, calzado, útiles, libros, cuadernos y computadora. Los jóvenes dedicados a este bachillerato reciben también un pantalón de mezclilla o tipo “jeans”, camisas especiales manga larga, una gorra con protección posterior desmontable –por el sol– y botas con el “cubo” para cuidar de sus pies. Estos insumos han contado con el aporte de mano de obra salvadoreña para su elaboración.
“Estamos, como Gobierno de El Salvador, invirtiendo tanto en infraestructura como en todas las actividades de campo que realizan. En este caso, estamos equipándolos también con los uniformes especiales que ellos necesitan”, dijo la ministra Trigueros. Además, agregó que hace 10 años había 400 estudiantes inscritos en esta opción, pero ahora son más de 1,620, incluyendo a una mayor cantidad de señoritas.
Ante esto, Michael Alcides López, estudiante de bachillerato Técnico Vocacional Agropecuario en el Complejo Educativo Cantón San José Abajo, expresó su gratitud: “Muchas gracias al Gobierno por darnos el paquete. Con esto tenemos más protección y nos ayuda a realizar el trabajo del campo con más seguridad”. Las tareas que ejecutan incluyen preparación de tierra y de semillas, siembra y labranza, entre otras.
Nacionales
Capturan a pandillero de la 18S en San Salvador
La Policía Nacional Civil (PNC) informó sobre la captura de Melvin Antonio Vásquez Mancía, de 47 años, conocido con el alias “Chuquilloso”, señalado como integrante de la pandilla 18 Sureños.
De acuerdo con el reporte policial, el detenido posee antecedentes desde el año 2003 por los delitos de lesiones y daños. Asimismo, las autoridades detallaron que intentó ocultar un tatuaje alusivo a su estructura criminal con otro diseño; sin embargo, fue identificado mediante los registros institucionales.
La captura se llevó a cabo en la comunidad Técnico Industrial, en el distrito de San Salvador Centro.
La PNC indicó que Vásquez Mancía será remitido por el delito de agrupaciones ilícitas, mientras continúan las investigaciones correspondientes.
Nacionales
Capturan a microbusero por la muerte de motociclista en San Miguel
Nacionales
Gobierno impulsa transformación educativa con entrega de paquetes escolares y tecnología en La Paz
La realidad de la educación pública en El Salvador está en un período de rápida transformación con la gestión del Presidente Nayib Bukele. Más de 5,000 centros escolares son destino de inversión en infraestructura, tecnología y herramientas para el proceso de aprendizaje.
Durante una jornada del viernes 27 de marzo, institutos en La Paz recibieron los respectivos paquetes escolares preparados, según el nivel educativo.
Uno de ellos es el Complejo Educativo Católico “Fray Engelberto Malissori”, distrito de Santiago Nonualco, municipio de La Paz Centro, departamento de La Paz. Los estudiantes recibieron útiles escolares, cuadernos, libros de texto, dos uniformes, calzado y el equipo tecnológico designado.
Estos materiales son suficientes para que los ocupen todo el año. Así, la comunidad educativa está lista para un proceso lleno de aprendizaje con el respaldo adecuado del Gobierno.
También fue ocasión para esta actividad en el Complejo Educativo “San Francisco”, distrito de Zacatecoluca, La Paz Este. Desde Parvularia 4 hasta Bachillerato, e incluso las modalidades flexibles, están cubiertos con la entrega.
Cindy Quintanilla, quien tiene a su hijo en Parvularia 4 en este centro educativo, expresó: “Es algo con lo que no habíamos contado. Agradecerles, infinitamente, por esta ayuda que nos están dando a todas las familias salvadoreñas”.
También Yaneth López, otra madre del mismo instituto, destacó el impacto en los hogares. “Muy agradecida con el señor Presidente por el beneficio que nos da. Es una ayuda económica para nosotros”, manifestó.
Este mismo proceso se llevó al Complejo Educativo Cantón San José Abajo, también de Santiago Nonualco. La titular del Ministerio de Educación (MINED), Karla Trigueros, acompañó la entrega. “En el Gobierno del Presidente Nayib Bukele estamos trayendo las herramientas y lo que necesitan nuestros jóvenes para poder desarrollarse”, dijo la funcionaria. En este Complejo Educativo se tiene la opción de Bachillerato Técnico Vocacional en Agroindustria. Los alumnos inscritos en esta especialidad recibieron, de manera adicional, uniformes de protección para sus prácticas de campo, junto con el paquete escolar general.